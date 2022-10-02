Опасные знания из тайного архива
Километры книжных полок с рукописями, для прочтения и расшифровки которых потребуются сотни лет. Знания, изъятые из общечеловеческого достояния: секретные карты Земли с неизвестными континентами, гримуары с формулами вызова демонов, неканонические Евангелия, какие ещё страшные тайны скрыты в архивах Ватикана? В студии Александр Артамонов.
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