Тайна «проклятых книг».

Автор: Светлана Кузина

Часть 1

Если бы не были утеряны древние знания,

мир бы сейчас выглядел по-другому…

Опиум для народа

На протяжении всей истории человечества внезапно появлялись и так же внезапно исчезали удивительные книги. Первым, кто обратил внимание на этот странный феномен, был Жак Бержье (1912-1978), специалист по канувшим в Лету фолиантам.

«Книги уничтожаются на самом деле и с такой непреложностью, — пишет он в своей монографии «Проклятые книги», — что невольно закрадывается мысль: может быть, причина этого явления в том, что их содержание угрожало существованию земной цивилизации»?

Кто же претендует на роль спасителей человечества от ненужных, по их мнению, знаний?

По словам Бержье, ими могут быть, как ни крути, только сильные мира сего: сначала жрецы, потом инквизиция, сейчас, возможно, спецслужбы.

Так, что же знали наши предки?

— Об этом, к сожалению, сохранились лишь отрывочные сведения, — говорит историк, библиограф, руководитель научно-исследовательского центра «Древний мир» Юрий Коценко. — Но и они шокируют.

«Книга Тота»

«Книга Тота» — самая древняя из проклятых. Появилась ещё в Древнем Египте у жрецов. Тот — божество доегипетского происхождения. Его изображали в виде человека с головой ибиса. По древнейшей легенде, Тот изобрёл письменность и был летописцем всех собраний богов.

Книга была написана на 78 золотых пластинах. И авторами её считались легендарные атланты. Позже книгу несколько раз переписывали на папирусах. Золотые таблички исчезли. Копии уничтожали жрецы. Позднее — инквизиция. Но находились сохранившиеся.

— Насколько точно древние летописцы передавали содержание подлинного текста, неизвестно, — комментирует Юрий Борисович. — Некоторые специалисты считают, что до наших дней настоящий текст «Книги Тота» дошёл в виде карт Таро. Но это спорная версия.

Книга содержала в себе тайну беспредельного могущества над различными (!) мирами. Она также давала власть над землёй, океаном и небесными телами. С её помощью можно было открыть тайные способы общения, воскрешать мёртвых и воздействовать на других людей на расстоянии.

Также одной из тайных наук, описываемых в книге, была техника овладения естественными, но неведомыми нам функциями собственного тела. Эта наука называлась «психологическая оптика». Она позволяла превратиться из недочеловеков, какими мы все являемся, в истинных людей.

В специальных зеркалах, которые называли «зеркалом правды», отражалось лишь то, что было дурного в лице смотревшего в них. Тот же человек, который стал «истинным», уже ничего не видел в этом зеркале, потому что очистился от всего дурного в себе.

Состояние раритета сегодня: От одной из первых копий осталось лишь несколько разрозненных страниц.

Где хранится: В новой отстроенной Александрийской библиотеке в Египте.



«Стеганография» аббата Тритемия

Аббат Тритемий (1462-1516) после встречи с неким таинственным учителем, который наставил его в оккультных науках, написал книгу под названием «Стеганография». Вот его собственное предисловие:

«В своей книге я расскажу о способах, которыми я смогу точно и надёжным образом передать свою волю любому, кто постигнет смысл моей науки, как бы далеко он ни находился от меня, пусть даже за сто вёрст. И при этом никто не заподозрит, будто я пользовался какими-либо знаками, фигурами или буквами.

А если я воспользуюсь услугами гонца, и этого гонца перехватят в пути, никакие мольбы, угрозы, посулы и даже пытки не принудят этого гонца открыть секрет, потому что он ничего о нём не будет знать. Вот почему ни один человек не сумеет открыть тайну.

И все эти вещи при желании я смогу с лёгкостью проделывать, и не прибегая ни к чьей помощи, и не посылая гонца. Даже узнику, заточённому в глубоком подземелье и находящемуся под неусыпной охраной, я способен передать свою волю».

— Скорее всего, Тритемий действительно совершил великое открытие в области телепатии и гипноза, но ему не следовало об этом рассказывать, — считает историк Коценко. — Английский алхимик Джордж Рипли, изучавший труды Тритемия в полном объёме, оставил даже такой испуганный комментарий: «Умоляю тех, кто их (труды) знает, не издавать!»

Состояние раритета сегодня: В 1616-м рукопись сожгли. Сохранилось очень краткое изложение «Стеганографии», датированное 1621 годом.

Где хранится: В национальной библиотеке Германии в Берлине.



Беседы доктора Джона Ди с духами

Джон Ди (1527-1609) — английский математик, географ, астроном и астролог. Один из образованнейших людей своего времени, он выдвинул идею начального меридиана — Гринвичского.

25 мая 1581 года ему явилось нечеловеческой природы существо, окружённое сиянием. Оно оставило ему чёрное зеркало, похожее на идеально отполированный кусок каменного угля. И сказало доктору, что, глядя в этот кристалл, он увидит другие миры и сможет вступать в контакт с разумными существами другой, нечеловеческой природы.

Ди записал свои беседы с этими неземными существами. И часть из них под названием «Истинное и верное сообщение о том, что происходило на протяжении многих лет между доктором Дж. Ди и некоторыми духами» издал английский филолог Мерик Казобон. Другая часть записей бесед была сожжена вместе со всем архивом Ди неизвестными грабителями.

Доктор Джон Ди (мужчина без трости) на встрече с неземными существами. Гравюра неизвестного художника.

— Однако осталось достаточное количество фрагментов языка, на котором говорили эти существа и который Ди называл енохическим, — рассказывает Коценко. — Это была завершённая система со своим алфавитом и собственной грамматикой. Часть дошедших до нас текстов на енохическом языке содержит математические знания, уровень которых намного превышает существовавший во времена Джона Ди.

Ещё Ди писал о том, что Земля на самом деле не совсем круглая. Она состоит из множества наложенных одна на другую сфер, выстроенных вдоль другого измерения[2].

Между этими сферами есть точки, или, вернее, поверхности соприкосновения, и, таким образом, Гренландия в других мирах простирается до бесконечности. Вот почему Джон Ди подавал королеве Елизавете многочисленные прошения, в которых убеждал её, что Англия должна завладеть Гренландией, чтобы получить в своё распоряжение дверь в иные миры.

Состояние раритета сегодня: Зеркало в идеальном, но нерабочем состоянии. К сожалению, администрация музея не позволяет ни пользоваться им, ни его исследовать. Из бесед с духами сохранилась только первая часть.

Где хранится: В Британском музее в Лондоне.



Часть 2

Вчера мы выяснили, какие секреты атланты поведали египетским жрецам и что подарили неземные существа английскому учёному Джону Ди. А сегодня расскажем, что хранилось в исчезнувших библиотеках.



Библиотека «Общества девяти неизвестных»

По инициативе древнеиндийского царя Ашоки было создано «Тайное общество девяти Неизвестных», чем-то напоминавшее современные научно-исследовательские центры.

Общество состояло из девяти величайших индийских учёных и мудрецов, задачей которых были систематизация и каталогизация всех научных знаний, полученных из древних священных рукописей и в результате экспериментов и наблюдений.

Каждый из «девяти Неизвестных» написал по одной книге, посвящённой той или иной отрасли научных знаний. Деятельность общества проходила в обстановке строжайшей секретности.

Царь Ашока, набожный буддист и убеждённый противник войн, отлично осознавал, какой силой обладают знания, и не мог допустить их использования ради разрушения и войн.

Вавилонский жрец Берос общался с таинственными существами, напоминавшими рыб. Вместо ног у них были ласты.

Впрочем, царю было чего опасаться: научные сведения, которыми располагали его учёные, даже по современным меркам кажутся невероятными. Так, одна из книг была посвящена преодолению гравитации и управлению ею, созданию в земных условиях искусственной невесомости.

Другая посвящена теме создания и использования некого сверхмощного оружия, имеющего много общего с современными разработками в области ядерных и психотронных вооружений.

Ещё одна книга содержала подробное описание и чертежи летательных аппаратов, позволявших древним авиаторам не только подниматься в воздух, но и совершать космические полёты.

Где хранятся раритеты сегодня: Неизвестно. Упоминание об этих трудах встречается во многих древнеиндийских письменных источниках, но ни одну из этих книг так и не удалось обнаружить археологам. Предположительно некоторые книги до сих пор хранятся в монастырях Тибета и Индии. И, разумеется, буддийские ламы сделают всё возможное, чтобы эти знания никогда не попали к представителям современной цивилизации.



Библиотека «Либерия»

Спасая от уничтожения уникальную библиотеку византийских кесарей, младшая дочь деспота Фомы Софья (Зоя) Палеолог выходит замуж за великого российского князя Ивана III.

В условиях строжайшей тайны и под надёжной охраной она вывозит из Константинополя в Москву 70 подвод с книгами.

Для того, чтобы надёжно защитить библиотеку, которая получила название «Либерия», а позже «Библиотека Ивана Грозного», книги сложили в каменный склеп в одном из кремлёвских соборов, на железные двери навесили замки.

По свидетельству учёного монаха из Греции Максима Грека, в библиотеке были древние глиняные таблички, пергаменты, древнегреческие книги. Если верить свидетельствам 53 рукописных и печатных книг на церковнославянском языке, где о ней упоминается, в библиотеке были даже пергаментные свитки на древнеарамейском, подписанные именем Иисус.

Где хранятся раритеты сегодня: Неизвестно. «Либерия» исчезла в 60-х годах XVI века.



Александрийская Библиотека

Александрийская библиотека была основана в 300-х годах до н.э. правителем Афин Деметрием Фалерским. В ней хранилось около семисот тысяч рукописных книг. Сам Деметрий написал огромное количество трудов, один из которых со странным названием «О световом пучке в небе», вероятно, является первым произведением о летающих тарелках. Точно известно, что во времена Юлия Цезаря Александрийская библиотека уже, несомненно, считалась хранилищем тайных книг, дающих практически неограниченное могущество.

По дошедшим до нас сведениям, в библиотеке, например, хранилась «История мира» вавилонского жреца, историка и астронома Бероса (356-261 г. до н.э.). В ней он описывал первые свои контакты с инопланетянами — таинственными Апкаллусами, существами, напоминавшими рыб. Они передали людям первые научные познания. В библиотеке хранилось и полное собрание сочинений Манефона. Этот египетский жрец и историк знал все тайны Египта. Видимо, именно это и представляло опасность.

Были там и труды финикийского историка Мокуса, которому приписывают создание атомной теории. Там же были книги, которые содержали секреты изготовления золота и серебра. По всей вероятности, в них содержались главные ключи к алхимии, которых нам недостаёт для постижения этой науки.

Где хранятся раритеты сегодня: Библиотека была уничтожена или Цезарем, или случайным пожаром. Но, скорее всего, не полностью. И если некие тайные организации сегодня располагают рукописями александрийского происхождения, они старательно их прячут.

Что ещё сожгли

В 1885 году писатель, французский оккультист Сент Ив д'Альвейдр получил приказ капитула Нотр-Дама под страхом смерти уничтожить своё последнее произведение «Миссия Индии в Европе и европейская миссия в Азии. Проблема Махатм и её решение».

В 1897 году наследники писателя Станислава де Гуайты получили приказ, невыполнение которого тоже грозило им смертью, уничтожить четыре неизданные рукописи этого писателя, посвящённые проблемам чёрной магии, а также все его архивы.

В 1933 году в Германии нацисты сожгли все экземпляры книги «Розенкрейцеры. К истории Реформации».

По приказу итальянского диктатора Муссолини в 1944 году было сожжено 80 000 книг и рукописей, принадлежавших Королевскому научному обществу Неаполя. Цель операции — помешать тому, чтобы важные магические документы попали в руки союзников.

В неаполитанской библиотеке предположительно хранились и неизданные рукописи Леонардо да Винчи, и документы известного оккультиста Алистера Кроули.

Учёные до сих пор гадают, что изображено в манускрипте Войнича. Может, это схема строения Вселенной?



Что не прочли

Современные ученые не могут понять почти ничего из «Виманика-Шастры», где описаны устройства летательных аппаратов — виман. Хотя и написано на санскрите. Манускрипт Войнича до наших дней сопротивляется всем попыткам перевести его.

Приблизительная дата появления — 1609 год. И никто до сих пор не доказал, что же это на самом деле: писанина средневековых алхимиков, гениальная мистификация или творение инопланетянина, который решил остаться на Земле и поведать о травах и звёздах своего мира.

Хранится в Йельском университете, в библиотеке редких книг под каталожным номером MS 408. Голубиная, или Каменная, книга, иероглифы которой вырезаны на плоских скалах, расположенных в устье реки Индель (приток реки Выг, впадающей в Белое море возле Беломорска). Считается, что этот артефакт содержит уникальную информацию об источниках силы и могущества, тайнах мироздания и возникновения Вселенной.



Послесловие

Тайна могущественной власти — в магии?

Многим может показаться странным, что вместе с научными трактатами прятались и уничтожались и книги по магии. Дело в том, что тайной за семью печатями долгое время оставались не только достижения и открытия древних учёных, опередивших как своё, так и наше время, но и знания из области мистики и оккультизма.+

Магия ещё до недавнего времени пользовалась в научном мире не меньшим уважением, чем остальные точные, естественные и гуманитарные науки. И, например, в университетах Толедо, Саламанки и Кракова оккультные науки преподавались наравне с математикой, логикой и богословием.

Однако доступность и распространённость магических знаний всегда была кажущейся. В действительности лишь единицы овладевали в полной мере этой тайной премудростью. И становились правителями.