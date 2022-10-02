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Крылья. Документальный фильм о советской летчице Валентине Гризодубовой (1978)

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Крылья. Фильм рассказывает о человеке удивительной судьбы – Герое Советского Союза гвардии полковнике ВВС Валентине Степановне Гризодубовой.

#ДокументальныйФильм
ТО Экран, 1978

Автор сценария – Б. Волков
Режиссер – Владимир Бутков
Оператор – Геннадий Иконников

#гостелерадиофонд #ВалентинаГризодубова


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=gKhRhC7VXP4
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