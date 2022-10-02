Крылья. Документальный фильм о советской летчице Валентине Гризодубовой (1978)
Крылья. Фильм рассказывает о человеке удивительной судьбы – Герое Советского Союза гвардии полковнике ВВС Валентине Степановне Гризодубовой.
#ДокументальныйФильм
ТО Экран, 1978
Автор сценария – Б. Волков
Режиссер – Владимир Бутков
Оператор – Геннадий Иконников
#гостелерадиофонд #ВалентинаГризодубова
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