Крылья флота. Документальный фильм о морской авиации ВС СССР (1972)
Рассказ о людях героической профессии – летчиках морской авиации Вооруженных Сил СССР, бдительно охраняющих небо нашей Родины.
ТО Экран 1972
Автор сценария – Евгений Месяцев
Режиссер – Сергей Толкачев
Оператор – А. Едидович
#КрыльяФлота #ДокументальныйФильм #МорскаяАвиация
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