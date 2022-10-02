

А придворный художник Екатерины (само собой разумеется безымянный) даже не добавил ему ни единой отталкивающей черты? Кстати, а откуда вообще возникло столь странное желание запечатлеть черты бунтовщика в портрете (в то время как одновременно Екатерина пытается всеми способами предать забвению любую память об этих событиях)?



Или же это придворный портрет, выполненный по собственному заказу предводителя восстания (государя Тартарии?), на который позже пририсовали цепь?



Кстати, именно этот портрет приложен А.С. Пушкиным к его «Истории пугачёвского бунта».

Прижизненный портрет Емельяна Пугачева. Автор неизвестен

Имеется также гравюра Пугачева по рисунку де Мальи – удивительно, но и она, якобы, выполнена во время заключения Пугачева накануне его казни (сравните черты с приведенным выше портретом Тамерлана).



Не слишком ли много портретов высочайшего уровня исполнения для простого мужика-бунтовщика? Будто он был не в камере заключения, а вел светскую жизнь, позируя ежедневно то одному, то другому художнику.



Когда, кем и для чего они на сам деле были написаны?

Прижизненный портрет Емельяна Пугачева. Гравюра де Мальи

И наконец, есть третий портрет, он и вовсе необычен – из-под шапки Емельяна словно выглядывает другое лицо – то есть кто-то написал на этом холсте некий новый слой прямо поверх изначальной картины.



Есть версия, что Пугачев приказал писать свой портрет поверх портрета Екатерины, однако, ряд исследователей указывают, что эта работа (также безымянного художника) вообще относится к XIX-му веку.

Портрет Емельяна Пугачева. Автор неизвестен



Если образ Пугачева в народной памяти удалось в достаточной степени очернить, чему немало способствовало и закрепление за ним прозвания Пугачев, которое вероятно не было его настоящим именем, а использовалось противной стороной для создания стойкой ассоциации с чем-то отталкивающим – в значении «пугать», «пугач»… то вот образ его верного сподвижника Салавата Юлаева, до которого, вероятно, царские историки просто не добрались – это ключевой (!) героический образ в фольклоре башкирского народа, более того, он считается официальным символом современного Башкортостана. Памятник Салавату Юлаеву стоит и сегодня в центре Уфы.



Не парадокс ли это – что они бок о бок боролись за (нечто) одно и то же, но один в итоге стал героем, а другой – обманщиком, вором и преступником?

Памятник Салавату Юлаеву в Уфе



Есть интересные сведения в собственных письмах А. В. Суворова («Письма и бумаги Суворова», из «Суворовского сборника» Государственной Публичной Библиотеки, 1901 г.), указывающие на то, что Суворов нередко действовал в охваченных восстанием регионах «под именем Пугачева» – то есть проводил некие операции, (включая так называемые гражданские казни), прикрываясь его именем.



Можно оправдывать это как угодно, но сегодня это называется провокацией:

«…и не стыдно мне сказать, что я на себя принимал иногда злодейское имя; сам не чинил нигде; ниже чинить повелевал, ни малейшей казни, разве гражданскую, и то оным безнравным зачинщикам…»

«Письма и бумаги Суворова». Фрагмент



Кстати, Суворов по официальной версии вроде бы и не участвовал в захвате и пленении Пугачева, он приехал уже позднее и лишь конвоировал его в Москву – читай «для усмирении такой мелкой пешки как Емелька великого полководца Суворова и не потребовалось», однако, удивительно, что последний носит титул графа… Рымникского, а Рымник, по еще одному странному совпадению – это древнее наименование реки Яик.

Гравированный портрет генералиссимуса Суворова, выполненный в 1870 году, на котором победа при Рымнике символически изображена в центре гравюры.



Екатерина имела обыкновение давать свои приближенным титулы за присоединение новых земель или за особо «громкие» победы, причем нередко обращаясь к античным названиям местностей. Потемкин – Таврический (за Крым, именовавшийся ранее Тавридой), Орлов – Чесменский (Чесменская битва 1770 г., одна из самых важных военных побед России, отмечается как день воинской славы 7 июля).



За что же Суворов получил от Екатерины титул Рымникского? По официальной версии – речь идет о победе русско-австрийских войск над турецкими в Молдавии на реке Рымник (сегодня – Румыния).



В то же время, Рымником или Рымусом на старых картах нередко обозначаются и река Урал и Уральские горы – ниже, один из таких примеров.

Фрагмент карты Азии Даниэля Келлера, 1590 г. Красной линией обозначена река Урал (Яик/Рымнус), левее Уральские горы подписаны как Rhimnici Montes. Левее – Волга, одно из названий которой Rha Sarmus (Ра Сарматская).



Так может, Суворов гораздо сильнее был вовлечен в войну с Пугачевым, чем принято считать?



А, может быть, Пугачев имел такую фантастическую поддержку народа как раз потому что НЕ БЫЛ САМОЗВАНЦЕМ, а был законным властителем и представителем той древней империи Тартария, которая когда-то занимала весь континент?



Тогда «Пугачевское восстание», вероятно, может считаться последней крупной битвой между остатками древней Тартарии, к тому времени несомненно угасающей, и Романовыми.



В этой связи интересно вспомнить, что и местность Russia на некоторых картах изначально обозначает лишь северо-западную часть Московии в районе современного Петербурга (Russie Moscovite).

В то же время значительным регионам Тартарии в Западной Сибири добавляется определение «Московская Тартария» (или «Великая Тартария» на других картах) – дабы отличить ее от Тартарий Китайской и Независимой.



То есть некая связь Московии с Тартарией на картах достаточно очевидна, при этом Романовы по какой-то причине перемещаются из древней «континентальной» столицы в новый прибрежный город, более подходящий для тех, чья цель продвинуться вглубь территории с моря, нежели для тех, кто хочет успешно оборонять центр своего государства.



Вспомним в этой связи концепцию геополитического противостояния сил Heartland – Rimland (Джон Маккиндер – Джон Спикмэн), то есть континентального евразийского государства-суши (heart – центр, база) и прибрежной морской империи (rim – дуга).

Карта Гийома де Лилля, XVIII в.



То есть не стоит отождествлять собственно Россию в привычных нам сегодня границах с Русcией картографической, либо исключительно с самими Романовыми, равно как и неверно было бы относить Тартарию куда-то далеко на восток.



Тартария, по всей видимости – это и есть изначальная Евразия, причем даже Северный Ледовитый Океан называется «морем ТаРтарским».

Карта Азии 1626 г. Северный Ледовитый Океан – Тартарское море. Справа – изображения московита и тартарина.



Конечно, все это лишь гипотезы. Наша история покрыта таким слоем мрака, лжи и фальсификаций, что окончательных ответов не может быть предложено ни по одному периоду или событию.



Однако, важно понимать, что и Русь, и Русия, и Московия, и Тартария переплетены настолько тесно, что сейчас уже совершенно неотделимы друг от друга, а все мы в равной мере можем считать себя наследниками всех них.



Студеные воды великого океана, омывающие пределы нашей земли, всегда одни и те же – независимо от того зовется ли он Сарматским, Скифским, Тартарским или Северным Ледовитым.

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Комментарий РуАНа: О том, что о «крестьянском восстании Пугачева» нам очень сильно что-то недоговаривают, свидетельствуют следующие факты.



Суд над простым казаком «Емелькой Пугачевым» состоялся не где-нибудь, а в Тронном зале Кремлевского дворца. Странные почести оказаны простому казаку.



С ним беседовал даже сам Суворов, которого заинтересовали полководческие способности «казака». Кроме того Суворов лично конвоировал Пугачева в Москву.

Судьи перед началом процесса дали «подписку о неразглашении»: были вынуждены поклясться в том, что они будут хранить все его детали в строжайшей тайне.



Более того, сама Екатерина постановила эту тайну сделать вечной. Указ о переименовании всего яицкого в уральское вышел уже на пятый день после казни Пугачева.



Упоминать старые названия было строжайше запрещено, как и упоминать самого Пугачева.



Даже станица Зимовейская – предполагаемое место рождения «простого казака Пугачева» – была сожжена, перенесена на новое место на 2 км южнее и переименована в Потемкинскую.

Двух жен (Софью Дмитриевну и Устинью Петровну) и трех детей (Трофима, Аграфену и Христину) Пугачева причислили к «десятому сорту вины», то есть признали невиновными, однако они все равно были заключены в Кексгольмскую крепость.



«Жён самозванца содержать в Кексгольме, не выпуская их из крепости и давая им только в оной свободу для получения себе содержания и пропитания, а сверх того производя из казны на каждого по 15 копеек в день», – таково было постановление Сената.



Для проживания жёнам и детям казнённого Пугачёва выдали отдельный каземат в крепости, в круглой башне, которую немедленно прозвали Пугачёвской. Единственного мальчика, Трофима, разместили отдельно, в одиночной камере солдатской гауптвахты.



Всем им объявили, что отныне они не вправе пользоваться фамилиями.



Ни мужа, ни отца, ни любой другой.

После восшествия на трон внука Екатерины, Александра, провели пересмотр всех уголовных дел Тайной канцелярии. Жён и детей Пугачёва, вопреки приговору, переопределили в участники бунта.



Но летом 1803 года Александр сам посетил крепость. Увидев узников Пугачёвской башни, уже без малого тридцать лет влачащих своё существование в стенах крепости, он распорядился освободить их и разрешил поселиться в городском посаде при условии никуда оттуда не выезжать.

Не слишком жестки предпринятые меры для «простого крестьянского восстания» и «самозванца и разбойника Емельки»?



Для простого казака – это действительно безпрецендентно, а для последнего царя последней ведической империи – Великой Тартарии, в самый раз.



Ведь только разбив ее профессиональную армию и уничтожив ее руководство, паразиты впервые получили доступ к Сибири и к северо-западной части Североамериканского континента, в том числе и к Аляске.





Дмитрий Белоусов: Восстание Пугачёва