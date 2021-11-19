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Что скрыл от партии Хрущев? Юрий Жуков

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Почему Хрущёву важно было вынести Сталина из Мавзолея? Какая была экономическая обстановка в стране на тот момент? Были ли альтернативы развития в СССР в то время?

02:23 В ночь с 31 октября по 1 ноября, тайно тело Иосифа Виссарионовича Сталина было вынесено из мавзолея. Что это за жест? Что пытался скрыть Никита Хрущев?
23:50 В 1961 году еще сказывался эффект от Советского экономического чуда 1925–1959 годах?
24:56 Была ли проведена децентрализация управления промышленностью и сельским хозяйством?
26:35 Куда делись прибыли от Советского экономического чуда? 1925–1959?
27:30 У кабинета Хрущева не было стратегии как восстановить экономику?
28:22 У Маленкова была реальная программа по выходу из стагнации?

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=NEhlrxYsUyc
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