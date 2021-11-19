Почему Хрущёву важно было вынести Сталина из Мавзолея? Какая была экономическая обстановка в стране на тот момент? Были ли альтернативы развития в СССР в то время?

02:23 В ночь с 31 октября по 1 ноября, тайно тело Иосифа Виссарионовича Сталина было вынесено из мавзолея. Что это за жест? Что пытался скрыть Никита Хрущев?

23:50 В 1961 году еще сказывался эффект от Советского экономического чуда 1925–1959 годах?

24:56 Была ли проведена децентрализация управления промышленностью и сельским хозяйством?

26:35 Куда делись прибыли от Советского экономического чуда? 1925–1959?

27:30 У кабинета Хрущева не было стратегии как восстановить экономику?

28:22 У Маленкова была реальная программа по выходу из стагнации?