Причины Февральской революции/Егор Яковлев
Продолжаем публиковать серии из цикла «Настоящая игра престолов». В этом видео Егор Яковлев рассказывает об объективных причинах событий февраля 1917-го года. Ролик вышел на площадках Дмитрия Пучкова в 2017-м году. В связи с ростом аудитории и сохранившейся актуальностью темы публикуем его на нашем канале.
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