Последствия Февральской революции/Дмитрий Пучков и Егор Яковлев
Очередная серия цикла «Настоящая игра престолов». Егор Яковлев продолжает раскрывать тему Февральской революции. В этой части речь о Временном правительстве, деятельности Керенского и Гучкова, а также причинах, приведших к апрельскому кризису 1917-го года. Видео вышло в 2016-м году на площадках Дмитрия Пучкова. В связи с ростом аудитории и сохранившейся актуальностью темы публикуем его на нашем канале.
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Все видео цикла: https://youtube.com/playlist?list=PLovWAjYWJLZckfCgxRkSLvGtHXAT3vUeY
Новый фестиваль «Цифровая история»:
https://tsifrovaya-istoriya.timepad.ru/event/2210193/