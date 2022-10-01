Концерт для фортепьяно. Документальный фильм (1970)
Концерт для фортепьяно. Документальный фильм
В настройке клавишных инструментов осталось все по-старому, надо иметь натренированное ухо, чтобы инструмент звучал абсолютно точно.
Документальный фильм о настройщике клавишных инструментов Алексее Михайловиче Романове.
Партия фортепиано – Тигран Алиханов (в титрах ошибка – Алеханов).
#ДокументальныйФильм
ТО Экран 1970
Автор сценария и режиссеры – В. Горлов, Идея (Ида) Гаранина
Оператор – Л. Лазарев
#КонцертДляФортепьяно #Настойщик #АлексейРоманов
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