И.С.Бах. Концерт для фортепиано с оркестром ре минор. Солист Михаил Плетнев (1988)
Концерт для фортепиано с оркестром ре минор, BWV 1052
Композитор: Иоганн Себастьян Бах
Исполнитель: Михаил Плетнев (фортепиано) и Государственный камерный оркестр “Виртуозы Москвы” п/у Владимира Спивакова
Фрагмент Концерта в Большом зале Московской консерватории
Главная редакция музыкальных программ, 1988 г.
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