Царевна-лягушка. Теремок сказок

Лягушка царевна, сказка, слушать.



Сказку слушай, а к присказке прислушивайся!

Теремок Сказок расскажет русскую народную сказку «Царевна-лягушка».



Много образов и смыслов скрывается в этой сказке.

Так, будут раскрыты некоторые образы.

Присказка поведает о том, кто же такой Кощей, что спрятано в Яйце и почему именно Василису Премудрую держит у себя в заточении этот злодей. А также, из Присказки мы узнаем, что скрывают образы помощников Ивана Царевича: Медведя, Зайца. Селезня и Щуки.



Сказка сопровождается яркими картинками на фоне музыки С. Прокофьева «Танец Рыцарей», И. Баха «Концерты для клавесинов». Она будет интересна и взрослым, и малышам.



Быть ДОБРУ!



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=JVH_TZkf13w