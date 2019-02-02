Царевна-лягушка. Теремок сказок
Лягушка царевна, сказка, слушать.
Сказку слушай, а к присказке прислушивайся!
Теремок Сказок расскажет русскую народную сказку «Царевна-лягушка».
Много образов и смыслов скрывается в этой сказке.
Так, будут раскрыты некоторые образы.
Присказка поведает о том, кто же такой Кощей, что спрятано в Яйце и почему именно Василису Премудрую держит у себя в заточении этот злодей. А также, из Присказки мы узнаем, что скрывают образы помощников Ивана Царевича: Медведя, Зайца. Селезня и Щуки.
Сказка сопровождается яркими картинками на фоне музыки С. Прокофьева «Танец Рыцарей», И. Баха «Концерты для клавесинов». Она будет интересна и взрослым, и малышам.
Быть ДОБРУ!
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