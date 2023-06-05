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Рахманинов. Концерт № 2 для фортепиано с оркестром. Солист Евгений Кисин (1987)

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В исполнении Евгения Кисина (фортепиано) и Академического симфонического оркестра Новосибирской государственной филармонии Концерт №2 для фортепиано с оркестром до минор, соч.18, в 3-х частях Сергея Рахманинова. Дирижер Арнольд Кац

Ведущая – Анна Чехова.
Запись по трансляции из Колонного зала Дома союзов.
Главная редакция музыкальных программ 1987

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=q6Uc602AC4s
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