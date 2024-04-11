Скрябин. Концерт для фортепиано с оркестром. Солист Н.Демиденко. Дирижер В.Гергиев (1989)
Александр Скрябин. Концерт для фортепиано с оркестром фа-диез минор, соч. 20 (1-я часть). Исполняют Николай Демиденко (фортепиано) и Большой симфонический оркестр Гостелерадио СССР. Дирижер Валерий Гергиев.
Фрагмент передачи “Игорь Бэлза. Этюды о Скрябине. Передача 1″
Главная редакция музыкальных программ, 1989 г.
#АлександрСкрябин #НиколайДемиденко #ВалерийГергиев
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