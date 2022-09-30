Мира на Украине можно достичь за несколько дней, если европейцы искренне этого хотят. С таким заявлением выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии вручения верительных грамот послам других стран.

Глава государства подчеркнул, что Минск неизменно выступает с мирными инициативами и считает «конфликт между братскими народами огромной трагедией», «следствием стратегических интриг и величайшей глупости, прежде всего со стороны западных политиков».

«Сегодня много говорят об этом конфликте. Очень многие при этом заявляют о том, что хотели бы мира на этой земле. Особенно европейцы, потому что этот конфликт в нашем европейском доме. И если европейцы искренне этого хотят, мира можно достичь в течение нескольких дней. В который раз заявляю об этом и предупреждаю европейцев: одумайтесь и делайте всё для того, чтобы на этой земле был мир», – призвал белорусский лидер.

Лукашенко подчеркнул, что Беларусь искренне пыталась всеми силами не допустить конфликта. «И не надо нас сегодня упрекать в соагрессии или ещё в чем-то. Мы были, есть и будем вместе с нашей Россией. У нас с Россией союз теснее, чем у блока НАТО. Что вы от нас хотите? Но в то же время мы говорим о том, что мы не будем воевать на Украине. Давайте мирно сотрудничать. Беларусь украинцам не в чем упрекнуть. Нас, белорусов, не в чем упрекнуть. Не мы начали конфликтовать с Украиной. Это они раньше западных держав и Америки закрыли небо для пролётов наших самолётов и объявили экономическую блокаду Беларуси, – указал глава государства. – Чего вы теперь паритесь и от нас что-то требуете? Мы свято выполняем наши договорённости с Россией. И об этом до конфликта знали все в НАТО, и тем более в Америке. Но мы никого не убивали и убивать не собираемся».

Ранее Лукашенко не раз называл конфликт на Украине следствием действий западных политиков. Так, в середине сентября он заявил, что США толкают Европу на военное противостояние с Россией на Украине. «Свои планы они не скрывают. Контракты уже заключены на годы вперёд. То есть Украину будут разрушать до основания. И цель при этом — ослабление России и уничтожение Беларуси», — говорил президент.

По его мнению, Запад разрабатывал стратегические планы нападения на Россию. Украину же он обвинял в провокациях и попытках нанести удары по белорусским военным объектам.

Президент России Владимир Путин тоже считает, что Запад заинтересован в разжигании конфликтов на пространстве СНГ. Москва не раз заявляла, что западные государства запрещают Киеву вести мирные переговоры.

По материалам сайта Президента Белоруссии, РБК