Новости Украины и Новороссии 26 мая 2019
- 10:23 «Юридический киллер» будет добиваться ареста всех активов Порошенко через суд (ВИДЕО).
- 08:56 Мне очень нравится этот чувак.
- 07:00 Первые шаги Зеленского: смолкнут ли пушки на Донбассе? (ВИДЕО).
- 05:30 Почему Зеленский одним словом отменил переговоры с Россией.
- 04:00 Почему Патриарх Кирилл не даёт автокефалию УПЦ: простой ответ на сложный вопрос.
- 03:30 Война — не помеха: В школах ДНР прозвучал последний звонок (ФОТО, ВИДЕО).
- 02:48 Как Омелян Зеленского оскорблял.
- 02:30 «Что мёртвому кадило»: Поможет ли партии Порошенко сокрытие его имени.
- Вчера 23:55 Зеленский открыл шоу «Лиги смеха» (ФОТО).
- Вчера 21:44 В НАТО сделали заявление по арестованным украинским морякам.
- Вчера 21:15 МИД России: Решение Морского трибунала ООН неправомерно.
- Вчера 21:11 Зеленский еще не решил: В Донбассе — мрази или все-таки «не чужие» ему?.
«Юридический киллер» будет добиваться ареста всех активов Порошенко через суд (ВИДЕО)
Экс-заместитель главы администрации президента Януковича, юрист Андрей Портнов заявил, что через суд доведёт до конца арест всех активов Петра Порошенко.
Как сообщала «Русская Весна», украинское Государственное бюро расследований возбудило уголовное дело по факту возможной госизмены Порошенко на основании заявления Портнова.
Портнов уже не раз называл решение отправить украинских моряков «на штурм» Керченского пролива государственной изменой.
Также, как заявлял Портнов, Госбюро расследований возбудило дело о незаконном завладении Порошенко телеканалом «Прямой» и по факту якобы легализации Порошенко преступных доходов на сумму 300 миллионов долларов при продаже завода «Кузня на Рыбальском».
В интервью на украинском телевидении бывший соратник Януковича расказал, что что в Государственное бюро расследований уже направлены материалы по второму делу, не уточнив, какие именно.
Он подчеркнул, что в ходе судебных разбирательств будет настаивать на том, чтобы все активы Петра Порошенко были арестованы.
«Есть второй кейс, мы его зарегистрировали в Государственном бюро расследований. По этому вопросу мы ожидаем в течение нескольких недель ходатайство в суд, мы будем на этом настаивать, потому что я заявитель по этим вопросам. Мой документ будет о том, чтобы ГБР внесло в суд ходатайство об аресте всех активов (Порошенко. — прим. РВ) — это банковские счета, все акции, активы, облигации государственного займа, в том числе офшорные компании, в том числе оформленные на подставных людей», — заявил Портнов.
Ну а мы лишь отметим, что за прошедшие пять лет Порошенко буквально подчинил всю судебную ветвь власти себе, но, по всей видимости, Портнов уверен в том, о чём говорит. Остаётся только наблюдать за развитием этой схватки в режиме реального времени.
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Мне очень нравится этот чувак
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Первые шаги Зеленского: смолкнут ли пушки на Донбассе? (ВИДЕО)
Известный блогер Юрий Подоляка (Yurasumy) в своей передаче в свойственной ему манере пытается дать комплексную и целостную картину происходящего сегодня на Украине.
Прошлая неделя на Украине была очень насыщена событиями и первую скрипку в них играл «приступивший к исполнению обязанностей» пан президент Зе.
Первым делом он распустил Раду, и получил в связи с этим массу проблем. Правда, проблемы у него будут потом, а пока проблемы у народных депутатов, которые задались классическим уже вопросом, «что делать»?
Также весьма примечательной является и новая команда, которую формирует новый президент. В ней нет настоящих профессионалов, а есть масса профессиональных пиарщиков. Плюс возглавляет ее доверенное лицо Игоря Коломойского, с которым по словам самого Зеленского он «почти не знаком».
В передаче мы пытаемся найти ответ, а какую именно Украину может построить такая команда и может ли построить она ее вообще.
Смогут ли они справится с будущими экономическими и социальными проблемами
А еще, что будет с войной на Донбассе. Неужели уже очень скоро пушки смолкнут и за дело возьмутся дипломаты?
Также в передаче затронуты вопросы международной политики президента Зе и его уже очертившихся проблем с США, Европой и Россией.
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Почему Зеленский одним словом отменил переговоры с Россией
Владимир Зеленский поставил как бы точку в вопросе, будут ли переговоры с Россией.
На вопрос журналиста, состоятся ли они, президент ответил коротко: «Не».
Все это прозвучало довольно неожиданно. Ведь сам же Зеленский неоднократно говорил, что переговоры планируются. Хоть и с рядом условий.
Что означают эти метания — разбиралось украинское издание «Страна».
«Хоть с чертом лысым». Как Зе собирался с Путиным встречаться
По мере приближения президентской булавы Владимир Зеленский ужесточал риторику в адрес России. Однако неизменно говорил, что с Москвой нужно садиться за стол переговоров.
И это логично — а как иначе завершить войну на Донбассе? Не говоря уже о том, чтобы вернуть регион под контроль Украины.
Еще когда Зеленский держал интригу и только намекал, что пойдет в президенты, он заявил, что готов договариваться не то что с Путиным, а «с чертом лысым».
«Придется говорить (с россиянами — ред.). Ну придется говорить. Мы хотим, не хотим, через себя, хоть с чертом лысым готов договориться, лишь бы не умирал ни один человек. Я считаю, что это хотя бы первый шаг — прекратить стрельбу и развивать свою страну», — заявлял Зеленский в декабре.
«И не думаю, что там должен быть один лишь Путин. Мне кажется, группа людей из Украины должна встречаться с группой людей из Кремля. В Кремле же сидят те, кто поставил этих, в ДНР-ЛНР. Если бы эти решали, надо было бы с ними говорить, а так — какой смысл? Надо с теми, кто решает»», — призывал артист.
Но после входа в президентскую кампанию кандидат Зеленский начал выдвигать условия к такой встрече. Прозвучал тезис о том, что общаться с Путиным он готов лишь в обществе «старших товарищей» — лидеров западных стран.
В приоритете назывались США и Британия (это был еще и намек на расширение нормандского формата). Но через некоторое время призывы привлечь англосаксов сошли на нет. Очевидно потому, что Франция и Германия — участники Нормандского формата и гаранты Минска-2 — всегда были против размывания своего веса в переговорах по Украине.
Вторым условием встречи с россиянами стало требование отпустить украинских пленных. Его Зеленский озвучивал ближе ко второму туру выборов. А на инаугурации провозгласил практически официально.
Если первое требование Владимира является легко выполнимым — Украина в любой момент может встретиться с Россией в рамках уже упомянутой нормандской четверки — то со вторым условием есть проблемы.
Размен пленными не происходил очень давно: Украина не соглашалась менять всех на всех, на чем настаивала Россия и Республики.
Кроме того, что еще более важно, для Москвы вопрос обмена пленных является не стартом для перегворов, а частью более комплексного решения вопроса по войне и миру на Донбассе. То есть как часть мирного урегулирования — вместе с политической частью Минских соглашений (особый статус Донбасса и амнистия).
Каким образом собирается решать проблему с возвращением пленных Зеленский — неизвестно. То есть пока дело идет к тому, что второе условие Зеленского становится барьером для переговоров с Россией.
А сегодня он и вовсе заявил, что их не будет. Почему?
Что имел в виду Зеленский
Первое и самое простое объяснение — президента застали врасплох неожиданным вопросом. И он решил сказать то, что от него хотят услышать.
Эта версия имеет несколько оснований.
Во-первых, Зеленский был на ходу: он выходил с iForum, на котором только что выступил. Вопрос был задан из толпы, через которую шел президент. Вряд ли это могло стать местом для пространных ответов. Ничто не мешает Зеленскому или его представителям позже уточнить, что имелось в виду — встречи не будет, пока Россия не вернет моряков, Сенцова и т. д.
Да и заявления, полностью исключающие переговоры с Россией Зеленский уже делал. 31 марта на брифинге после первого тура выборов он так обозначил свои первые слова на встрече с Путиным:
«Я скажу Путину: спасибо, что вернули территории, сколько вы готовы заплатить за восстановление Донбасса?».
То есть, Зеленский, пусть и в форме остроты, дал обещание вообще не встречаться с Владимиром Путиным. Что не мешало Зе уже после этого говорить, что такая встреча состоится и до возвращения территорий.
Однако нельзя исключать и вторую версию отказа Зеленского. Он действительно решил отложить общение с Москвой до лучших времен (например — до победы в парламентских выборах и формирования коалиции).
На мысли об этом наводит идея референдума о переговорах с Россией, которую на днях озвучил — возможно, в качестве зондажа — начальник АП Андрей Богдан.
Несмотря на то, что это предложение выглядит совершенной профанацией и пиар-ходом, оно уже вызвало огромное неприятие у «25%» — сторонников и представителей минувшей власти. ТВ и соцсети оказались заполнены их негативными отзывами. Не поддержали идею и в целом сторонники майдана.
Не исключено, что после такой реакции у Зеленского решили сдать назад.
Сегодня он вынужден был почти оправдываться за слова о референдуме на встрече с активистами и успокаивать их, что исполнять «наказ», данный при плебисците, необязательно.
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«Это не законодательный референдум, а информационный: граждане, что вы думаете. Это нормальный разговор с людьми», — сказал Зеленский.
Остается только понять — как новый президент собирается решать задачу, которую поставил на первое место в своей инаугурационной речи: прекращение огня. Если никто ни с кем не будет говорить?
Поэтому варианта здесь ровно два. Либо Зеленский хочет повторить трюк Порошенко, который начал с амплуа миротворца, а потом стал сторонником войны (так удобнее: не нужно ссориться ни с националистами, ни с американцами, которые не заинтересованы в разрядке Киева и Москвы).
Либо новый президент «прячет лицо» до лучших времен, когда можно будет, имея более крепкий тыл и команду, проводить в жизнь свои идеи.
Одно можно сказать точно: голосов подобные метания Зеленскому не добавят. Его выбирали как «президента мира».
И если до выборов 21 июля навстречу миру не будет сделано ни одного, пусть даже символического шага, то рейтинги «Слуги народа» смогут кого-то неприятно удивить.
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Почему Патриарх Кирилл не даёт автокефалию УПЦ: простой ответ на сложный вопрос
Нужна ли священникам и мирянам Украинской Православной Церкви автокефалия.
Об этом в материале Союза Православных Журналистов Украины.
Иногда приходится слышать такой вопрос: почему бы Патриарху Московскому Кириллу не дать законную автокефалию УПЦ? Дескать, это бы в один миг решило все церковные проблемы в Украине: раскольнические движения покаялись бы и вошли в каноническую Церковь, православные помирились бы между собой, прекратились бы захваты храмов, верующих перестали бы упрекать в принадлежности к Московскому Патриархату, люди приходили бы исповедаться и причащаться в любой храм без риска «нарваться» на безблагодатных ряженых обманщиков.
Насколько верными можно считать такие тезисы? По многим причинам подобные взгляды на проблему автокефалии в Украине представляются ошибочными.
Для начала давайте дадим самый простой, очевидный ответ на заданный вопрос: «Почему патриарх Кирилл не предлагает автокефалию УПЦ?» Ответ: не предлагает, потому что УПЦ его об этом не просит.
Церковь в Украине не просит Московского Патриарха об автокефалии, потому что на сегодняшний день внутри УПЦ нет значительного движения за автокефалию. Те, кто хотел отделиться, уже перешли в ПЦУ. Два епископа, несколько десятков священников и приблизительно 30 приходов, добровольно перешедших в новую церковную структуру, — вот и все автокефальное крыло, некогда бывшее частью УПЦ. Все остальные монахи, священники, миряне УПЦ удовлетворены статусом самоуправляемой Церкви с правами широкой автономии.
Более того, церковных людей вообще не занимает подобная проблематика. Как преподавателю и катехизатору, мне довольно часто приходится беседовать о вере с самой разной аудиторией. И я никогда не слышал от наших людей вопроса: когда же мы наконец получим автокефалию? Верующих занимают совсем другие вещи: духовная жизнь, Священное Писание, святоотеческие труды, богословие. Темы церковной политики их мало интересуют.
Сегодня сторонники ПЦУ любят указывать на Собор УПЦ 1—3 ноября 1991 года, делегаты которого подписали обращение к Патриарху Московскому о даровании УПЦ автокефалии. Дескать, посмотрите: УПЦ хотела автокефалии. Даже владыка Онуфрий (нынешний Митрополит Киевский) поставил свою подпись! Но наши оппоненты умалчивают о многих деталях, касающихся как этого Собора, так и того, что было после него. Как и умалчивают о том, почему нынешний Предстоятель УПЦ сразу после Собора 1991 года дезавуировал свою подпись.
Прежде всего, есть много свидетельств о том, что решения Собора продавил митрополит Филарет. Показательно, что происшедшее в Киеве встревожило большинство священнослужителей и мирян в Украине, и в Московскую Патриархию из разных епархий УПЦ стали поступать телеграммы с просьбой оставить их приходы в московской юрисдикции.
22 января 1992 г. в Киеве состоялось епископское совещание УПЦ, на котором по настоянию того же Филарета и под давлением властей приняли ультимативное требование к Патриарху и Синоду РПЦ о предоставлении автокефалии УПЦ. На совещании епископы Черновицкий Онуфрий (Березовский), Тернопольский Сергий (Генсицкий), Донецкий Алипий (Погребняк) отказались ставить свои подписи под обращением.
На следующий день после совещания Синод УПЦ сместил всех их со своих кафедр, что вызвало возмущение среди церковного народа. Паства не выпустила архиереев из своих епархий. Епископы Онуфрий и Сергий направили послания Святейшему Патриарху Алексию, в которых заявляли об отказе от своих подписей под определением Собора УПЦ, состоявшегося 1—3 ноября 1991 г., и от своих подписей под обращением епископата Украинской Церкви о даровании автокефалии.
На Архиерейском Соборе, который прошел с 31 марта по 4 апреля 1992 года, подавляющее большинство украинских архиереев высказались против предоставления автокефалии Украинской Церкви. Дискуссия, проведенная в условиях, исключавших давление украинских властей, показала, что по вопросу об автокефалии среди украинского епископата (в УПЦ в это время был 21 епископ, в работе Собора приняли участие 20 украинских архиереев, 18 из которых имели право решающего голоса) нет единого мнения. Большинство епископов украинских епархий дезавуировали свои подписи под обращением с просьбой о даровании автокефалии.
Такова история этого Собора.
С начала 90-х годов и до сегодняшнего времени общая позиция духовенства и мирян УПЦ не изменилась. А лучше сказать, стала еще более последовательной и однозначной в отношении автокефалии — твердое НЕТ. Здесь нужно сказать «спасибо» Филарету, который своими безнравственными и антиканоничными действиями бросил тень на саму идею автокефалии. Если бы не он, на отмежевание Украинской Церкви от РПЦ многие верующие смотрели бы гораздо мягче и терпимее, чем смотрят сегодня. Но Филарет сработал, как слон в посудной лавке. Он дискредитировал идею автокефалии всерьез и надолго.
Впрочем, верующие УПЦ не хотят автокефалии только по одной главной причине: зачем? Зачем нам автокефалия, если у нас есть все для спасения?
Таинства УПЦ благодатны и признаны, мы молимся и служим с Поместными Церквями всего православного мира. У нас есть монахи, священники и множество мирян, у нас есть семинарии и академии, монастыри и храмы. Нам важно хранить духовную связь с верующими России, Беларуси, Молдовы и многих других стран, входящих в духовное пространство РПЦ.
Поэтому если бы даже кто-то из иерархов стал сверху навязывать нам автокефалию, мы бы восприняли это как предательство.
Автокефалия однозначно была бы вредна для УПЦ. Она замкнула бы УПЦ на самой себе, и мы остались бы один на один со всеми теми вирусами, которые гуляют в церковном пространстве Украины: национализм, миссионерская пассивность, любовь к деньгам, необразованность. Это все равно, что закрыть все окна в квартире и наслаждаться независимостью от чистого воздуха. Так и мы задохнулись бы от наших внутренних болезней.
Наша связь с Русской Церковью дает хоть какую-то духовную вентиляцию. Мы взаимно обогащаемся благодаря нашему церковному братству — Украина и Россия, Беларусь и Украина, Украина и Молдова… Они нам что-то дают, мы им. Подобно тому, как река течет и впадает в море и за счет этого живет. Если ее перекрыть, будет беда. Тот же принцип касается и нас.
Это мы сказали о верующих УПЦ — почему нас автокефалия не интересует. Но как насчет людей, которые были и остаются вне Церкви только потому, что им не нравится Москва, Россия, Патриарх Кирилл и проч.? Разве не способствовала бы их воцерковлению независимость от РПЦ?
Нет, не способствовала бы. Если в вопросах спасения человеком движут идеологические темы, значит, решение этих вопросов будет именно решением идеологических вопросов, а не духовных. Даже если такой человек росчерком чьего-то пера окажется в канонической Церкви, он будет жить в ней теми же парадигмами. Для украинского националиста, например, самым главным будет оставаться Украина, для русского — Россия, румынского — Румыния, и т. д. Автокефалия не переменит его нутро, он и в автокефальной Церкви останется больше националистом, чем христианином.
Те жители Украины, кто искренне желает спасения души, любит Христа и стараются вести духовную жизнь, уже давным-давно нашли все это в УПЦ. Те же, кто к идеологии украинства еще хотят привлечь и Церковь, видят в Церкви лишь служанку той же идеологии. Они смотрят на Церковь как на необходимую деталь в конструкции под названием «новая Украина» и вряд ли способны искать в ней Бога.
Если с такой стороны взглянуть на церковную проблему Украины, нужно признать, что нынешнее церковное разделение — с одной стороны, явление трагичное, а с другой — благое. Трагичное — потому что мы разделены духовно, и духовное разделение провоцирует конфликты всех остальных уровней. Благое — потому что оно дает возможность каждому человеку быть там, где он хочет.
Если для человека самое главное — та или иная идеологическая система и для него не существуют такие измерения, как, например, мнение Поместных Церквей или древние каноны; если борьба за политическую независимость для него заменяет духовную жизнь — то пребывание в Церкви ему просто не нужно. Он сможет с тем же успехом заниматься своими вопросами в ПЦУ или УПЦ КП.
Так в общем-то и случилось, что все те люди, которые болели данными темами, отошли в ПЦУ. Вот и замечательно! Занимайтесь, господа, тем, что вам интересно, — в ПЦУ. А мы будем заниматься тем, что интересно нам, — в нашей родной УПЦ. Только не трогайте нас, пожалуйста, не захватывайте наши храмы. Ведь если вы делаете так, вы показываете, что вы просто-напросто не христиане.
И вряд ли нам непременно нужно объединяться. Нет, такое сплочение не будет благим. Да и нельзя соединить несоединимое. Вряд ли получится объединить тех, кто выбрасывал старушек из храмов, с самими этими старушками. Вряд ли можно поставить на один уровень Блаженнейшего Митрополита Онуфрия и «патриарха» Филарета. Вряд ли смогут те, кто отбирал у нас храмы, стать единомысленными и единодушными с нами. Невозможно стать единым целым тем, кто кричит в храме «Слава Украине», с теми, кто поет «Господи, помилуй».
У них другие цели и другая вера. Да, другая. Мы веруем, согласно Символу веры, не только в Бога, но и во «Едину, Святую, Соборную и Апостольскую Церковь». Не в принципиально «украинскую» Церковь и не в принципиально «русскую» — а в «Едину, Святую, Соборную и Апостольскую Церковь». Церковь — это тоже предмет веры, и веровать в нее нужно правильно. И если нам начинают говорить, что та Церковь, в которой мы были раньше, неправильная только потому, что она не «украинская», — для нас этот аргумент не работает. Это заведомо ложный подход.
Поэтому лучше каждому быть там, где решаются его вопросы — идеологические ли они или духовные. Для этого Бог и попустил рядом с УПЦ и ПЦУ, и УПЦ КП.
Недаром Библия дает мотив не только объединения, но и разделения. Вспомним притчу об овцах и козлищах (Мф. 25, 31–46). «Не думайте, что Я пришел принести мир на землю; не мир пришел Я принести, но меч, ибо Я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее» (Мф. 10, 34–35), — также говорит Христос. «Думаете ли вы, что Я пришел дать мир земле? Нет, говорю вам, но разделение» (Лк. 12, 51), — благовествует Он в другом месте. «Выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь» (2 Кор. 6, 17), — напоминает апостол Павел. А есть еще в Писании и такое: «если и Церкви не послушает, то да будет он тебе как язычник и мытарь» (Мф.18,17).
А тем поборникам христианской любви, которые из России советуют верующим УПЦ объединяться со всеми подряд (есть такие, и их довольно много), надо просто съездить в Украину и поприсутствовать при очередном захвате храма УПЦ. Посмотреть в глаза людям, которые бьют пожилых женщин, выгоняют из храма священников, выкрикивают националистические речевки в церкви, спиливают болгаркой замки на храмовых дверях. Посмотреть, с кем они предлагают нам объединиться, и точно ли стоит это делать.
Сейчас, по крайней мере, в Украине видно, кто есть кто: кто жертва, а кто агрессор, кто молится, а кто беснуется. И если смешать все это в нечто общее, будет хаос. Вряд ли такое объединение угодно Господу.
Для автокефалии должны созреть и Церковь, и народ. Должна быть хоть какая-то солидарность в этом вопросе. И если в Церкви и в стране нет единства по теме автокефалии, искусственно здесь ничего не получится сделать. Опыт страданий УПЦ на фоне создания ПЦУ показал правду данных тезисов.
Это понимает Патриарх Кирилл, и тем более понимает Блаженнейший Онуфрий. Это понимают или чувствуют верующие УПЦ. Поэтому мы не просим автокефалии у Москвы (ведь только такая автокефалия была бы законной), и Патриарх не поднимает этот вопрос.
Не трогайте нас с темой автокефалии, господа. Оставьте нас в покое. Дайте нам спокойно молиться в наших храмах. Создавайте себе что хотите: хоть ПЦУ, хоть что угодно — но отстаньте от нас. Пусть каждый молится, где хочет. Только тогда в Украине установится хоть какой-то церковный мир. Пусть внешний, пусть зыбкий — но мир. Тот мир, которого сегодня так не хватает жителям Украины.
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Сергей Комаров
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Война — не помеха: В школах ДНР прозвучал последний звонок (ФОТО, ВИДЕО)
24 мая во всех школах Донецкой Народной Республики прозвучал последний звонок.
Прифронтовой Киевский район и МОУ «Школа № 65» не стали исключением. В феврале 2017 года со стороны украинских фашистов прилетел снаряд РСЗО БМ-21 «Град» в забор учебного заведения, в результате взрыва было повреждено остекление школы.
Но это все равно не помешало учащимся получать необходимые знания.
Данное учебное заведение работало все военное время на Донбассе и продолжает работать по сей день.
В этом году МОУ «Школа № 65» выпустила по одному девятому и одиннадцатому классу соответственно.
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Дмитрий Дяченко, для «Русской Весны»
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Как Омелян Зеленского оскорблял
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«Что мёртвому кадило»: Поможет ли партии Порошенко сокрытие его имени
После ухода со своего поста Петр Порошенко стремительно теряет политический капитал. Даже верный БПП решил избавиться от имени экс-президента в своем названии.
«Партия «Блок Петра Порошенко «Солидарность» меняет название — такое решение принял съезд партии. Поддержав предложение общественных активистов, озвученное во время форума ОО «Солидарное дело общин», который состоялся при участии Петра Порошенко, делегаты съезда партии приняли новое название — партия «Европейская Солидарность», — говорится в сообщении.
Старая партия под новым названием также объявила, что 31 мая, уже под обновленным брендом, проведет свой съезд. На нем она решит, что пойдет на досрочные выборы в парламент.
Сам Порошенко, по идее, останется руководить бывшим блоком своего имени. Однако стремление убрать это имя из названия говорит о том, что Петр Алексеевич в бывшей партии власти оценивается как фигура токсичная.
Украинское издание «Страна» опросило политологов и узнала, что значит переименование БПП.
«Рейтинг продолжает падать»
По мнению Костя Бондаренко, смена имени связана с продолжающимся падением личного рейтинга Порошенко.
«В этой ситуации Петр Алексеевич решил, что один раз он уже проиграл с 24% и понимает, что на парламентских выборах ему этого и результата не достичь. Сколько он сможет набрать? Рейтинг продолжает падать, возможно, около 8%.
Он хочет сохранить себя для будущего. Он обещал реванш, хочет вернутся. Надеется, что люди забудут. Не хочет персонализировать и это поражение на себе. Но это все для него, как мертвому кадило», — рассказал политолог.
Андрей Золотарев также считает, что дело связано со значительным антирейтингом экс-президента.
«Это очевидно, что Блок Петра Порошенко нуждался в ребрендинге. Учитывая значительный антирейтинг. Как говорится, не тушкой, а чучелом. Но чучело сейчас сидит в чулане и никуда не денется. Человек с антирейтингом больше 50% априори токсичен. Как Яценюк, не смотря на всю его поддержку Вашингтоном.
Если его ненавидит большая часть общества- что не делай, он ухайдохает любое действие.
Порошенко же сейчас надо остаться в политике, но его имя на знаменах- это минус. Тем более, если сейчас еще начнут вылезать нюансы его уголовных дел. Я не из числа тех, кто бросает камни в технологов Порошенко. Они выжимают максимум из ситуации. Показать новый БПП, новые лица, а не старые и запачканные. Это сейчас правильный подход. Порошенко вроде и нет, но он есть», — Андрей Золотарев, политолог.
Попытка смены формата
Политолог Владимир Фесенко заявил , что Порошенко пытается показать, что он меняет формат, однако его партия все равно останется на позициях «воинствующего патриотизма».
«Смена названия свидетельствует о том, что может поменяться формат. Будет „Европейская солидарность“, как уже говорят в СМИ. Но стоит дождаться съезда партии и тогда все станет известно. Тогда мы узнаем и новое название, и списки в партии. Этот ребрендинг- тактический ход, элемент обновления. Партия, как и сам Порошенко, хотят показать, что они меняются. Делают акцент не на личностях, а на идее. Сама идея ребрендинга рассматривается уже давно, года два. Поражение на выборах стало толчком. Идеология самой партии врядли сильно изменится.
Останется воинствующий патриотизм, воинствующая интеграция, оппозиция Зеленскому. Именно воинствующая. Но поможет ли это — не думаю.
Вероятнее всего, партия Порошенко возьмет на парламентских выборах существенно меньше, чем сам Порошенко получил в первом туре президентских выборов», — говорит Фесенко.
С тем, что у Порошенко пытаются выйти за рамки своей ниши, согласен и политический эксперт Руслан Бортник. Смена фамилии, по его мнению, решает и еще одну задачу — возможное объединение «Европейской солидарности» со «Слугой народа», чего политолог не исключает.
«Все, что мы видим, это только элемент ребрендинга партии под названием Блок Петра Порошенко. Нужно это чтобы к выборам уйти от значительного антирейтинга личного Петра Порошенко. Эту условные -73%. И самой партии нужно выходить за рамки узкой, ими же созданной, политической ниши. Пойдет ли сам Петр Алексеевич во главе партии- возможно. Ведь ему необходим мандат, как элемент защиты, в случае, если на него будут возбуждены дела. Но пока сложно прогнозировать, поможет ли это в действительности. Партия, вероятно, все-таки пройдет в парламент и уйдет в оппозицию. Возможно в будущем, если начнется развал в новосозданной партии „Слуга народа“, у БПП появится шанс объединится с отдельными их частями», — говорит политолог.
«Порошенко будет влиять из-за кулис»
Политолог Вадим Карасев считает, что дистанциирование Порошенко от управления партией продолжится — чтобы эффективнее влиять на ситуацию «из тени».
«Блок Петра Порошенко задумал провести тотальный ребрендинг. Токсичных депутатов отправить на мажоритарку, списки же нашинковать новыми и незапачканными. Самому же, скорее всего, идти по списку и получить иммунитет от возможного судебного преследования. НО в этой ситуации ни в коем случае не быть официальным лидером, а занять ситуацию а-ля Качинский (Лех Качинский, один из бывших лидеров партии „Право и справедливость“ в Польше — прим.ред.), который не занимал ни одной должности, но являлся неофициальным лидером партии. Так и Порошенко — из-за кулисы влиять на парламентские расклады и, возможно, на работу правительства. Частично этот ребрендинг может помочь, но необходимо больше времени. Скорейшие выборы БПП выгодны, пока не развеялась инерция второго тура. Но все равно токсичность, как самого Порошенко, так и его клана все равно не позволяет создать успешный ребрендинг и полностью вывести токсины из организма партии. Там более, при наличии такого соперника, как Святослав Вакарчук», — заявил Карасев.
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Кирилл Малышев
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Зеленский открыл шоу «Лиги смеха» (ФОТО)
В субботу, 25 мая, президент Украины Владимир Зеленский посетил концерт «Лиги смеха» в МЦКИ «Октябрьский дворец». Во время шоу глава государства вышел на сцену.
Зеленский вышел к зрителям, когда на сцене исполняли песню. Он поздоровался с публикой и сказал «Добрый вечер. Больше слов у меня нет».
На сцене сразу появился артист «Квартал 95» Евгений Кошевой, который заменил Зеленского-ведущего в «Лиге смеха» и отобрал у президента микрофон (о том, что он заменит нынешнего президента, сообщалось и ранее). Зеленский притворно возмутился, но пошел смотреть концерт в зал.
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В НАТО сделали заявление по арестованным украинским морякам
В НАТО отреагировали на решение Международного трибунала по морскому праву, заявив, что призывают Россию незамедлительно освободить украинских моряков.
Как ранее сообщала «Русская Весна», в субботу Международный трибунал по морскому праву потребовал от России освободить украинские военные корабли и моряков, задержанных в Керченском проливе за нарушение российской границы.
При этом трибунал не считает необходимым требовать от РФ прекращения уголовного дела задержанных украинских моряков. Ранее российская сторона известила, что не примет участия в слушаниях, так как трибунал не обладает юрисдикцией для рассмотрения иска Украины.
«НАТО неоднократно давала понять, что нет никакого оправдания применению Россией военной силы против украинских кораблей и военнослужащих. Мы продолжаем призывать Россию незамедлительно освободить украинских моряков и корабли», — заявил РИА Новости уполномоченный чиновник в альянсе.
Три корабля ВМС Украины 25 ноября прошлого года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали и не подчинялись законным требованиям российских властей.
Корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы.
Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент провокацией, которая была связана с низким рейтингом президента Украины Петра Порошенко в преддверии выборов, которые в итоге выиграл Владимир Зеленский.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.
Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.
Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма «закрыт окончательно».
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МИД России: Решение Морского трибунала ООН неправомерно
МИД России сделал заявление по поводу решения Международного трибунала ООН по морскому праву (ITLOS), который постановил освободить украинские суда и моряков после инцидента в Керченском проливе.
Как сообщается на сайте внешнеполитического ведомства, Москва придерживается первоначальной позиции и считает, что предмет данного спора не находится в юрисдикции трибунала и что конвенция по морскому праву к нему не применима.
«Как ранее неоднократно отмечалось российской стороной, заявления, сделанные как Россией, так и Украиной при подписании и ратификации Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, исключают возможность задействования предусмотренных конвенцией процедур разрешения споров в отношении инцидента 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива», — заявили в министерстве.
Отмечается, что российская сторона намерена в ходе последующего арбитражного разбирательства последовательно отстаивать свою позицию. В том числе отсутствие у арбитража юрисдикции рассматривать данную ситуацию в свете упомянутых выше обстоятельств.
«Избежать ее возникновения можно было при условии соблюдения требований российского законодательства, касающихся судоходства в этом районе. Призываем украинскую сторону действовать именно так впредь», — добавили в МИД РФ.
Ранее сообщалось, что ITLOS удовлетворил ключевое требование Украины и потребовал от России освободить украинских моряков, задержанных в Керченском проливе.
Россия не принимала участие в заседаниях трибунала, так как считает, что юрисдикция трибунала не распространяется на данный случай.
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Зеленский еще не решил: В Донбассе — мрази или все-таки «не чужие» ему?
Фото: ZUMA Wire/ ТАСС
Президент Украины Владимир Зеленский, отказавшийся о чем-либо говорить с Россией, в настоящий момент, оказывается, пытается «сдвинуть с мертвой точки» переговорный процесс по Донбассу. Во всяком случае, с таким заявлением выступил замглавы президентской администрации Вадим Пристайко.
Со слов чиновника, ранее возглавлявшего дипмиссию Украины при НАТО, в среду у президента Зеленского они «несколько часов» разговаривали о том, «каким именно образом можно сдвинуть процесс, который застрял на мертвой точке».
«Речь идет о „Минске“, всех процессах, включая миротворческий, Трехстороннюю контактную группу, нормандский формат, телефонные переговоры лидеров», — пояснил Пристайко.
Он также отметил, что Киев в настоящее время пытается узнать детали, касающиеся Украины, которые обговаривались в ходе недавнего телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным, французским лидером Эммануэлем Макроном, а также канцлером Германии Ангелой Меркель. Якобы только после этого Украина сможет планировать свои шаги дальше.
Напомним, главной темой беседы «высокой нормандской тройки» был вооруженный конфликт на Украине в контексте смены в Киеве главы государства. И все стороны выразили общее мнение о безальтернативности Минских соглашений 2015 года как основы мирного урегулирования в Донбассе.
Путин тогда напомнил о приоритетности вступления в силу на Украине закона об особом статусе ДНР и ЛНР, проведении амнистии, размежевании сил, а также налаживания прямого диалога Киева с Донецком и Луганском.
Кстати, недавний соцопрос, проведенный на Украине, показал, что запрос на такой диалог есть и в украинском обществе. Более 55% респондентов высказались за то, чтобы президент Зеленский для восстановления мира на Востоке страны использовал возможность прямых переговоров с лидерами народных республик. Причем, более 36% опрошенных назвали такие переговоры обязательными. Более 19% – желательными.
То есть, большинство тех, кто на выборах президента Украины отдал свой голос Зеленскому (а это более 73% жителей страны), теперь ждет от него конкретных шагов именно в этом направлении. Чтобы он хотя бы сел за стол переговоров с теми, с кем Киев воюет пятый год — с представителями противоположной стороны гражданского конфликта.
И, если судить по инаугурационной речи новоизбранного президента незалежной, прекращение огня в Донбассе, как он пообещал, будет его первой задачей на посту главы государства. Ради этого, по выражению Зеленского, он «готов на все». Готов «принимать непопулярные решения», «терять свой рейтинг» и даже «потерять свою должность». Он даже позволил себе напомнить жителям Донецка и Луганска на русском языке, что они «не чужие».
Вот только вместо того, чтобы на правах Верховного главнокомандующего заявить о прекращении Операции объединенных сил (ООС), запретить обстрелы сел и городов на территории ДНР и ЛНР и объявить вне закона националистические батальоны, он опять выставляет этот конфликт войной с Россией. И говорит не о возвращении мира людям (которых, кстати, считает гражданами Украины), а о возвращении им какого-то «украинского сознания».
Сразу вспоминается грубое «мрази», брошенное ранее артистом Зеленским в адрес этих людей. И его же высокомерное заявление — уже в качестве кандидата в президенты — о том, что на автономию Донбасс может даже не рассчитывать. С «багажом» таких установок способен ли Зеленский «сдвинуть», по выражению замглавы его администрации, мирный процесс с мертвой точки?
— Все эти шаги, в том числе — и заявление Пристайко, отражают неопределенное положение Киева и самого Зеленского, — комментирует ситуацию член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, политолог Богдан Безпалько. — С одной стороны, Зеленский пришел к власти на запросе значительной части граждан Украины о мире. То есть, очень четко граждане Украины сформулировали одно из требований к тогда еще кандидату в президенты — установить мир в Донбассе. Прекратить гражданскую войну.
А с другой стороны — каким именно образом прекратить эту гражданскую войну? На обновленной Банковой этого не знают.
— Если новый президент пойдет на прямые переговоры с лидерами ЛНР и ДНР, то даст повод оппонентам обвинять его в измене интересам Украины. Даст им политические преимущества перед выборами в парламент Украины, которые сам Зеленский назначил на 21 июля.
Если он постарается реанимировать Минские соглашения и исполнять все, что в них заложено, то его, опять же, обвинят в измене интересам Украины. Потому что Минские соглашения составлены таким образом, что предоставляют широчайшую автономию и амнистию для тех, кто живет и воюет на востоке Украины — в Донецке и Луганске.
Но если Зеленский попытается задействовать другие форматы для урегулирования этих отношений, то может вызвать недовольство у внешнеполитических игроков, которые рассматривают конфликт на востоке Украины как одну из точек давления на Российскую Федерацию.
Поэтому в реальности он, может быть, и хочет установить мир… Может быть, сознательно этот запрос хочет удовлетворить… Но не знает — как. У него нет для этого возможностей и ресурсов.
Тем более, что сейчас перед Зеленским стоит задача сформировать лояльный себе парламент, лояльный Кабинет министров. И задача осложняется тем, что, поскольку Украина парламентско-президентская республика, то, соответственно, премьер-министр там обладает очень большими полномочиями. В состоянии даже блокировать работу президента. Поэтому и премьер-министр тоже должен быть лояльным Зеленскому.
А здесь уже многое зависит не от Зеленского, а от тех сил, которые привели его к власти. Потому что во избежание, скажем, выхода президента из-под контроля, те вполне могут предпринять ряд усилий, направленных на то, чтобы премьером стал человек как раз лояльный по отношению к ним, а не к Зеленскому. И чтобы этот премьер контролировал и, в случае чего, — блокировал любые действия Зеленского.
Здесь достаточно сложная конфигурация. Учитывая еще и тот факт, что в команде новоизбранного президента большое количество людей, которые ранее присутствовали в команде Блока Петра Порошенко. Его администрацию, например, возглавил Андрей Богдан, который претендовал, в том числе, и на мандат депутата от БПП. Богдана с этим мандатом обманули, но в любом случае он претендовал на мандат.
Масса людей, которые связаны с другими, не очень симпатичными, персоналиями.Данилюк, например. Или Апаршин. Апаршин вообще делал заявления, что Украина продолжит курс «на войну с Россией».
Поэтому сложно разобраться, где реальное отсутствие возможностей для Зеленского, а где — просто лицемерие, ханжество и угрозы. Которые направлены на то, чтобы на самом деле продолжить курс Порошенко на вступление в ЕС и НАТО. Просто с другими персоналиями во главе. И при легитимации этих персоналий путем, во-первых, победы на президентских выборах. И, возможно, референдумов, которые уже анонсировала команда Зеленского.
«СП»: — Это имеет какое-то значение?
— Конечно. Было можно еще обвинить Петра Порошенко в том, что он являлся президентом нелегитимным (ввиду того, что пришел к власти на волне государственного переворота). Так же, как и нынешний состав парламента. То с Зеленским это сделать будет сложно.
Президента Зеленского избрали большинством. Нарушения на выборах хоть и были, но были направлены как раз против Зеленского.
Если сейчас на досрочных выборах в Раду он одержит убедительную победу. И, допустим, его политическая сила возьмет 40−50% парламентских мест. Тогда уже сложно предъявлять претензии к этому парламенту.
Если на референдуме большинство граждан выскажется за движение Украины в сторону НАТО и вступление в этот военно-политический блок, то, тем более, у России уже не будет, скажем так, каких-то моральных или информационных поводов обвинять украинскую верхушку в нелегитимности. И в том, что она захватила власть.
Так что здесь очень сложный клубок. Который нам предстоит еще внимательно рассматривать. И, возможно, распутывать.
«СП»: — Прошла информация, что солдат и офицеров ВСУ сейчас активно опрашивают на предмет их отношения к возможности прямых переговоров Киева с ДНР/ЛНР. Командирам подразделений предписано проанализировать полученные данные. И через управление морально-психологического обеспечения Минобороны доложить о возможных последствиях. Это зачем?
— Подобного рода опросы призваны обеспечить либо лояльность силовиков. Либо наоборот — выявить их нелояльность и готовность к бунту. Но если президент Зеленский пойдет на прямые переговоры с Луганском и Донецком, в любом случае у кого-то он вызовет сильное недовольство. Как внутри Украины, так и за её пределами.
Я думаю, Зеленский, который хоть политиком никогда не был, должен это понимать. И должен понимать, что если он хочет удовлетворить запрос большинства граждан на мир, на заключение мира в гражданской войне, то ему придется кого-то оставить в дураках.
Ведь война в Донбассе это не только удовлетворение амбиций националистов, которые хотят, чтобы на Украине все жили по тем законам, которые они списали из трудов Бандеры или Дмитрия Донцова. Это ведь еще очень-очень хороший бизнес, на котором делают массу гешефта. Начиная, от мелких контрабандистов и заканчивая всякими схемами типа «Роттердам плюс» и прочими. На этом наваривают миллиарды. Ну, может быть, не долларов, а гривен. Но наверняка счет на миллиарды.
И если реальность окажется таковой, что президент будет угрожать этим схемам, то, конечно же, он получит в лице этих людей — как среди силовиков, так и среди бизнесменов, и политиков — достаточно мощную оппозицию.
«СП»: — Так называемые «ветераны АТО» уже выдвинули Зеленскому угрожающий ультиматум с посылом, что «не позволят» ему сближаться с «внешними и внутренними врагами»…
— Знаете, на это я бы как раз внимания большого обращать не стал. Два-три батальона, и все эти «ветераны АТО» окажутся в ближайшей канаве с дырками в головах. А то еще — с двумя или тремя. Все эти заявления, ультиматумы — просто попытка информационного воздействия.
Порошенко тоже поступали такие угрозы. Я, например, хорошо помню фотографию какого-то силовика, который целился из гранатомета в здание то ли парламента, то ли администрации президента. Ничего страшного, досидел же Порошенко на своем месте.
Но, я хочу сказать, что перед Зеленским этот вызов стоит почти в неразрешимом формате. Его разрешить можно. Но это будет означать обязательно конфронтацию с кем-нибудь.
Поэтому здесь два варианта: либо Зеленский решится разрубить «гордиев узел» и попытается нейтрализовать всех недовольных. Например — с помощью выявления фактов коррупции. И, соответственно, включения правоохранительной машины против них. Либо ему придется смириться с подобного рода раскладом политических сил.
Максимум, к чему он тогда сможет прийти в Донбассе — это просто прекращение огня. Но и это будет благо, потому что в Донбассе каждый день гибнет по один-два-три человека.
«СП»: — Хотелось бы понять: жители Донбасса для Зеленского — «мрази» или все-таки «не чужие»?
— Зеленский — актер, вы поймите правильно…
«СП»: — В том-то и дело. Актер обычно следует сценарию и воспроизводит чужой, заученный текст…
— Не всегда. Хороший актер способен к импровизации. Это качество реально хорошего актера. Поэтому — что тогда, что сейчас — Зеленский импровизирует в соответствии с ситуацией, в которой находился.
Тогда он выступал перед участниками «АТО». Хвалил их за то, что воюют с Донбассом. А сейчас на него нежданно-негаданно свалился пост президента Украины. И, естественно, он уже должен отвечать по запросам избирателей — хотя бы внешне, формально. То есть, ему, как президенту всех граждан Украины, придется играть роль человека, который должен защищать жителей Донбасса.
Порошенко не играл эту роль. Порошенко откровенно, как и многие представители истеблишмента, говорил, что «наши дети будут учиться в школах, а их — сидеть в подвалах», «у нас пенсионеры будут получать пенсии, у них — нет». И вообще: вот «у нас здесь государство есть, а там бомбы, обстрелы из минометов и все остальное…»
Но я не знаю, что опаснее. Потому что если окажется, что на деле вся политика противостояния, конфронтации с Донбассом будет продолжаться, но при этом президент станет делать вид, что защищает и интересы жителей Донецка, то, на мой взгляд, это даже хуже.
Порошенко хотя бы не претворялся, он не играл роль. А Зеленский вполне может попасть в ситуацию, когда ему придется рыдать и одновременно отдавать приказ убивать жителей Донбасса.
«СП»: — А Зеленский понимает какой груз свалился ему на плечи?
— Он все прекрасно понимает. Он же не дурак, на самом деле, хоть и комик.
Просто он все вынужден играть определенную роль — преимущественно, роль президента Голобородько из сериала. Но главное, чтобы не закончил как Голобородько. Потому что в сериале тот после ряда неудачных реформ был отстранен от власти и попал в тюрьму.
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