Новости Украины и Новороссии 26 мая 2019

Нужна ли священникам и мирянам Украинской Православной Церкви автокефалия.

Об этом в материале Союза Православных Журналистов Украины.

Иногда приходится слышать такой вопрос: почему бы Патриарху Московскому Кириллу не дать законную автокефалию УПЦ? Дескать, это бы в один миг решило все церковные проблемы в Украине: раскольнические движения покаялись бы и вошли в каноническую Церковь, православные помирились бы между собой, прекратились бы захваты храмов, верующих перестали бы упрекать в принадлежности к Московскому Патриархату, люди приходили бы исповедаться и причащаться в любой храм без риска «нарваться» на безблагодатных ряженых обманщиков.

Насколько верными можно считать такие тезисы? По многим причинам подобные взгляды на проблему автокефалии в Украине представляются ошибочными.

Для начала давайте дадим самый простой, очевидный ответ на заданный вопрос: «Почему патриарх Кирилл не предлагает автокефалию УПЦ?» Ответ: не предлагает, потому что УПЦ его об этом не просит.

Церковь в Украине не просит Московского Патриарха об автокефалии, потому что на сегодняшний день внутри УПЦ нет значительного движения за автокефалию. Те, кто хотел отделиться, уже перешли в ПЦУ. Два епископа, несколько десятков священников и приблизительно 30 приходов, добровольно перешедших в новую церковную структуру, — вот и все автокефальное крыло, некогда бывшее частью УПЦ. Все остальные монахи, священники, миряне УПЦ удовлетворены статусом самоуправляемой Церкви с правами широкой автономии.

Более того, церковных людей вообще не занимает подобная проблематика. Как преподавателю и катехизатору, мне довольно часто приходится беседовать о вере с самой разной аудиторией. И я никогда не слышал от наших людей вопроса: когда же мы наконец получим автокефалию? Верующих занимают совсем другие вещи: духовная жизнь, Священное Писание, святоотеческие труды, богословие. Темы церковной политики их мало интересуют.

Сегодня сторонники ПЦУ любят указывать на Собор УПЦ 1—3 ноября 1991 года, делегаты которого подписали обращение к Патриарху Московскому о даровании УПЦ автокефалии. Дескать, посмотрите: УПЦ хотела автокефалии. Даже владыка Онуфрий (нынешний Митрополит Киевский) поставил свою подпись! Но наши оппоненты умалчивают о многих деталях, касающихся как этого Собора, так и того, что было после него. Как и умалчивают о том, почему нынешний Предстоятель УПЦ сразу после Собора 1991 года дезавуировал свою подпись.

Прежде всего, есть много свидетельств о том, что решения Собора продавил митрополит Филарет. Показательно, что происшедшее в Киеве встревожило большинство священнослужителей и мирян в Украине, и в Московскую Патриархию из разных епархий УПЦ стали поступать телеграммы с просьбой оставить их приходы в московской юрисдикции.

22 января 1992 г. в Киеве состоялось епископское совещание УПЦ, на котором по настоянию того же Филарета и под давлением властей приняли ультимативное требование к Патриарху и Синоду РПЦ о предоставлении автокефалии УПЦ. На совещании епископы Черновицкий Онуфрий (Березовский), Тернопольский Сергий (Генсицкий), Донецкий Алипий (Погребняк) отказались ставить свои подписи под обращением.

На следующий день после совещания Синод УПЦ сместил всех их со своих кафедр, что вызвало возмущение среди церковного народа. Паства не выпустила архиереев из своих епархий. Епископы Онуфрий и Сергий направили послания Святейшему Патриарху Алексию, в которых заявляли об отказе от своих подписей под определением Собора УПЦ, состоявшегося 1—3 ноября 1991 г., и от своих подписей под обращением епископата Украинской Церкви о даровании автокефалии.

На Архиерейском Соборе, который прошел с 31 марта по 4 апреля 1992 года, подавляющее большинство украинских архиереев высказались против предоставления автокефалии Украинской Церкви. Дискуссия, проведенная в условиях, исключавших давление украинских властей, показала, что по вопросу об автокефалии среди украинского епископата (в УПЦ в это время был 21 епископ, в работе Собора приняли участие 20 украинских архиереев, 18 из которых имели право решающего голоса) нет единого мнения. Большинство епископов украинских епархий дезавуировали свои подписи под обращением с просьбой о даровании автокефалии.

Такова история этого Собора.

С начала 90-х годов и до сегодняшнего времени общая позиция духовенства и мирян УПЦ не изменилась. А лучше сказать, стала еще более последовательной и однозначной в отношении автокефалии — твердое НЕТ. Здесь нужно сказать «спасибо» Филарету, который своими безнравственными и антиканоничными действиями бросил тень на саму идею автокефалии. Если бы не он, на отмежевание Украинской Церкви от РПЦ многие верующие смотрели бы гораздо мягче и терпимее, чем смотрят сегодня. Но Филарет сработал, как слон в посудной лавке. Он дискредитировал идею автокефалии всерьез и надолго.

Впрочем, верующие УПЦ не хотят автокефалии только по одной главной причине: зачем? Зачем нам автокефалия, если у нас есть все для спасения?

Таинства УПЦ благодатны и признаны, мы молимся и служим с Поместными Церквями всего православного мира. У нас есть монахи, священники и множество мирян, у нас есть семинарии и академии, монастыри и храмы. Нам важно хранить духовную связь с верующими России, Беларуси, Молдовы и многих других стран, входящих в духовное пространство РПЦ.

Поэтому если бы даже кто-то из иерархов стал сверху навязывать нам автокефалию, мы бы восприняли это как предательство.

Автокефалия однозначно была бы вредна для УПЦ. Она замкнула бы УПЦ на самой себе, и мы остались бы один на один со всеми теми вирусами, которые гуляют в церковном пространстве Украины: национализм, миссионерская пассивность, любовь к деньгам, необразованность. Это все равно, что закрыть все окна в квартире и наслаждаться независимостью от чистого воздуха. Так и мы задохнулись бы от наших внутренних болезней.

Наша связь с Русской Церковью дает хоть какую-то духовную вентиляцию. Мы взаимно обогащаемся благодаря нашему церковному братству — Украина и Россия, Беларусь и Украина, Украина и Молдова… Они нам что-то дают, мы им. Подобно тому, как река течет и впадает в море и за счет этого живет. Если ее перекрыть, будет беда. Тот же принцип касается и нас.

Это мы сказали о верующих УПЦ — почему нас автокефалия не интересует. Но как насчет людей, которые были и остаются вне Церкви только потому, что им не нравится Москва, Россия, Патриарх Кирилл и проч.? Разве не способствовала бы их воцерковлению независимость от РПЦ?

Нет, не способствовала бы. Если в вопросах спасения человеком движут идеологические темы, значит, решение этих вопросов будет именно решением идеологических вопросов, а не духовных. Даже если такой человек росчерком чьего-то пера окажется в канонической Церкви, он будет жить в ней теми же парадигмами. Для украинского националиста, например, самым главным будет оставаться Украина, для русского — Россия, румынского — Румыния, и т. д. Автокефалия не переменит его нутро, он и в автокефальной Церкви останется больше националистом, чем христианином.

Те жители Украины, кто искренне желает спасения души, любит Христа и стараются вести духовную жизнь, уже давным-давно нашли все это в УПЦ. Те же, кто к идеологии украинства еще хотят привлечь и Церковь, видят в Церкви лишь служанку той же идеологии. Они смотрят на Церковь как на необходимую деталь в конструкции под названием «новая Украина» и вряд ли способны искать в ней Бога.

Если с такой стороны взглянуть на церковную проблему Украины, нужно признать, что нынешнее церковное разделение — с одной стороны, явление трагичное, а с другой — благое. Трагичное — потому что мы разделены духовно, и духовное разделение провоцирует конфликты всех остальных уровней. Благое — потому что оно дает возможность каждому человеку быть там, где он хочет.

Если для человека самое главное — та или иная идеологическая система и для него не существуют такие измерения, как, например, мнение Поместных Церквей или древние каноны; если борьба за политическую независимость для него заменяет духовную жизнь — то пребывание в Церкви ему просто не нужно. Он сможет с тем же успехом заниматься своими вопросами в ПЦУ или УПЦ КП.

Так в общем-то и случилось, что все те люди, которые болели данными темами, отошли в ПЦУ. Вот и замечательно! Занимайтесь, господа, тем, что вам интересно, — в ПЦУ. А мы будем заниматься тем, что интересно нам, — в нашей родной УПЦ. Только не трогайте нас, пожалуйста, не захватывайте наши храмы. Ведь если вы делаете так, вы показываете, что вы просто-напросто не христиане.

И вряд ли нам непременно нужно объединяться. Нет, такое сплочение не будет благим. Да и нельзя соединить несоединимое. Вряд ли получится объединить тех, кто выбрасывал старушек из храмов, с самими этими старушками. Вряд ли можно поставить на один уровень Блаженнейшего Митрополита Онуфрия и «патриарха» Филарета. Вряд ли смогут те, кто отбирал у нас храмы, стать единомысленными и единодушными с нами. Невозможно стать единым целым тем, кто кричит в храме «Слава Украине», с теми, кто поет «Господи, помилуй».

У них другие цели и другая вера. Да, другая. Мы веруем, согласно Символу веры, не только в Бога, но и во «Едину, Святую, Соборную и Апостольскую Церковь». Не в принципиально «украинскую» Церковь и не в принципиально «русскую» — а в «Едину, Святую, Соборную и Апостольскую Церковь». Церковь — это тоже предмет веры, и веровать в нее нужно правильно. И если нам начинают говорить, что та Церковь, в которой мы были раньше, неправильная только потому, что она не «украинская», — для нас этот аргумент не работает. Это заведомо ложный подход.

Поэтому лучше каждому быть там, где решаются его вопросы — идеологические ли они или духовные. Для этого Бог и попустил рядом с УПЦ и ПЦУ, и УПЦ КП.

Недаром Библия дает мотив не только объединения, но и разделения. Вспомним притчу об овцах и козлищах (Мф. 25, 31–46). «Не думайте, что Я пришел принести мир на землю; не мир пришел Я принести, но меч, ибо Я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее» (Мф. 10, 34–35), — также говорит Христос. «Думаете ли вы, что Я пришел дать мир земле? Нет, говорю вам, но разделение» (Лк. 12, 51), — благовествует Он в другом месте. «Выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь» (2 Кор. 6, 17), — напоминает апостол Павел. А есть еще в Писании и такое: «если и Церкви не послушает, то да будет он тебе как язычник и мытарь» (Мф.18,17).

А тем поборникам христианской любви, которые из России советуют верующим УПЦ объединяться со всеми подряд (есть такие, и их довольно много), надо просто съездить в Украину и поприсутствовать при очередном захвате храма УПЦ. Посмотреть в глаза людям, которые бьют пожилых женщин, выгоняют из храма священников, выкрикивают националистические речевки в церкви, спиливают болгаркой замки на храмовых дверях. Посмотреть, с кем они предлагают нам объединиться, и точно ли стоит это делать.

Сейчас, по крайней мере, в Украине видно, кто есть кто: кто жертва, а кто агрессор, кто молится, а кто беснуется. И если смешать все это в нечто общее, будет хаос. Вряд ли такое объединение угодно Господу.

Для автокефалии должны созреть и Церковь, и народ. Должна быть хоть какая-то солидарность в этом вопросе. И если в Церкви и в стране нет единства по теме автокефалии, искусственно здесь ничего не получится сделать. Опыт страданий УПЦ на фоне создания ПЦУ показал правду данных тезисов.

Это понимает Патриарх Кирилл, и тем более понимает Блаженнейший Онуфрий. Это понимают или чувствуют верующие УПЦ. Поэтому мы не просим автокефалии у Москвы (ведь только такая автокефалия была бы законной), и Патриарх не поднимает этот вопрос.

Не трогайте нас с темой автокефалии, господа. Оставьте нас в покое. Дайте нам спокойно молиться в наших храмах. Создавайте себе что хотите: хоть ПЦУ, хоть что угодно — но отстаньте от нас. Пусть каждый молится, где хочет. Только тогда в Украине установится хоть какой-то церковный мир. Пусть внешний, пусть зыбкий — но мир. Тот мир, которого сегодня так не хватает жителям Украины.

Читайте также: Паника в Киеве: На Украине возможен «пророссийский реванш»

Сергей Комаров