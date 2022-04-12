На космодроме Восточный завершились переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Встреча длилась почти три часа и касалась различных вопросов: от двустороннего сотрудничества до ситуации на Украине. Затем состоялась совместная пресс-конференция лидеров.

Путин отметил, что российско-белорусское сотрудничество развивается успешно. Так, товарооборот составляет 38 с лишним миллиардов млрд долларов – «это очень хороший показатель». Многое сделано в развитии кооперации в сельском хозяйстве, промышленности, энергетике. Президент отметил, что стороны уже более чем на 30% реализовали интеграционные планы, рассчитанные до конца 2023 года. Вместе с этим главы государств выступили за то, чтобы в условиях «тотальной санкционной войны» Москва и Минск ещё больше укрепляли интеграцию.

Россия сохраняет для Белоруссии «самые благоприятные цены на нефть и газ», расчёты за которые переведены в российские рубли, сообщил Путин.

«Вы знаете, всё, что мы производим, мы можем продать здесь. А значит, нас устраивает российский рубль», – в свою очередь, отметил Лукашенко.

«Будем и далее сообща противостоять любым попыткам затормозить развитие наших стран или искусственно изолировать их от глобальной экономики. Я думаю, что это абсолютно бесполезно: Россия и Белоруссия тесно связаны между собой экономически, традиционно, как я уже говорил, многими узами, нитями, в том числе в рамках промышленной кооперации, и этот номер в отношении нас, безусловно, не пройдёт – уверен, что мы станем только сильнее, поскольку будем развивать собственные компетенции, и не собираемся самоизолироваться, что важно», – заявил Путин.

Москва, также отметил он, всегда относилась к белорусам как братьям, не считая их «младшими». Лукашенко объяснил, что российский лидер никогда не использовал оборот «младшие братья»: «Это моя терминология».

В ходе пресс-конференции президент России подчеркнул: блицкриг, на который рассчитывали «наши недоброжелатели», вводя масштабные антироссийские санкции, «конечно, не состоялся, это очевидно». По его словам, российская финансовая система, промышленность «работают ритмично». При этом глава государства отметил, что проблемы из-за санкций есть, иначе бы ключевая ставка Банка России не выросла до 20%. Но, как напомнил Путин, ранее ЦБ принял решение о её снижении, и это соответствует тем макроэкономическим параметрам, которые сложились.

«Российская экономика, финансовая система прочно стоят на ногах. Думаю, что этот тренд на сохранение макроэкономических показателей, спокойная, ритмичная, профессиональная работа экономического блока, даст о себе знать в ближайшее время», – отметил он. Российский лидер добавил, что надеется на возобладание здравого смысла на Западе в ситуации с санкциями, и выразил уверенность, что экономика России обязательно приспособится к новым ограничениям.

По словам Лукашенко, рестрикции не заставят Москву и Минск изменить их политику: «Никакие санкции нас не наклонят и с пути не собьют». Путин при этом добавил, что на Западе не понимают, что «в сложных условиях российский народ, русский народ всегда сплачивается». Он также отметил, что «антироссийская истерика» в западных странах «даёт о себе знать, но при этом выразил уверенность, что «время всё расставит на свои места». Подорожание бензина и продуктов, рост инфляции отразятся «на внутриполитических процессах», пояснил российский лидер.

«Экономика обязательно приспособится к новой ситуации. Нельзя одно судно зафрахтовать, можно другое, нельзя в одну страну — можно в третью, нельзя здесь закупить — можно закупить в четвёртой стране. Это неизбежно. Мир сегодня сложнее, чем был в условиях холодной войны, когда было два блока, всё перекрывалось какомовскими списками. Что сегодня происходит? Сегодня происходит слом той системы однополярного мира, который сложился после крушения Советского Союза. Вот что главное. Главное даже не трагические события, происходящие на Донбассе и Украине. Ведь это не главное. Много раз говорят, что Соединённые Штаты готовы воевать с Россией до последнего украинца. И там говорят, и у нас говорят. На самом деле так оно и есть. Вот в чём квинтэссенция происходящих событий. Экономика — часть этих событий, безусловно. Кто-то пытается сохранить своё доминирование, в том числе в экономике. Сделать это не удастся», – заявил Путин.

В свою очередь, Лукашенко отметил: «Мир сегодня такой, что не получится кого-то придавить, а тем более такую огромную страну, как Россия, абсолютно самодостаточную, но когда-то поверившую в глобализм и открывшую рынки для своих партнёров. Вот они себя повели соответствующим образом. Мы им говорим “хорошо, до свидания”. Как в народе говорят — “досвидос”. Мы будем устраивать свою жизнь сами».

Происходящее на Украине президент России назвал «трагедией, без всякого сомнения». Однако он подчеркнул, что столкновение с киевским режимом было неизбежно: «Просто не было выбора, вопрос только был во времени, когда начнется. Вот и всё».

По мнению белорусского лидера, если бы Россия «хоть чуть-чуть запоздала» с началом военной операции на Украине, по ней самой был бы нанесён удар.

Путин констатировал, что Украина для Запада — средство достижения своих целей, не имеющих ничего общего с интересами украинского народа. Мало заботит судьба собственных граждан и киевские власти. Вместо того чтобы договариваться с Москвой, они вновь загнали переговорный процесс в тупик. Непоследовательность украинской стороны по принципиальным вопросам создаёт всё больше трудностей. Когда, казалось бы, диалог стал налаживаться, украинцы устроили провокацию в Буче. В том, что это фейк, нет никаких сомнений, заявил президент.

«Что касается Бучи. Послушайте, я разговаривал с коллегами из западных стран часто. И когда они мне говорят “Буча”, я спрашиваю, а вы в Ракке были когда-нибудь? Вы видели, как этот сирийский город начисто, по самую землю, был уничтожен сверху американской авиацией? И там действительно трупы в развалинах месяцами лежали и разлагались. Дело никому не было до этого, никто даже и не заметил, так же как никто не вспоминает сотни убитых мирных жителей в Афганистане, когда одним ударом уничтожались сотни и больше сотни людей на свадьбах. Тишина. Не было такой тишины, когда устраивали провокации в Сирии, когда изображали применение химического оружия правительством [президента Башара] Асада, потом выяснилось, что это фейк, такой же фейк и в Буче. И Александр Григорьевич мне сегодня давал документы, документы он так вскользь упомянул, которые переданы в ФСБ России: как, кто (у них перехваты есть соответствующие), на каком транспорте приезжал в этот населённый пункт и создавал условия для организации этого, этой провокации и фейка», – рассказал он.

Лукашенко назвал события в Буче «психологической операцией, которую провели англичане», чтобы ввести против России очередные санкции. Он передал Путину документы, которые касаются произошедшего.

«Украинская сторона отошла от своих договорённостей, – констатировал президент РФ. – Теперь уже требование безопасности — это одно. А вопросы регулирования отношений по поводу Крыма, Севастополя и Донбасса выносятся за рамки этих договорённостей. То есть опять вернулись в тупиковую для себя и всех нас ситуацию».

Путин добавил, что «Киев что-то изменил в своей позиции» вчера вечером. «Я пока этих изменений не знаю. Но такая непоследовательность по принципиальным вопросам создаёт трудности для достижения окончательных договорённостей, приемлемых для всех на переговорном треке. И пока этого не будет, военная операция будет продолжаться до её полного завершения и решения тех задач, которые были поставлены», – подчеркнул он.

Российский лидер отдельно выразил признательность Белоруссии «за хорошую организацию на своей территории нескольких переговорных раундов» и отметил, что «белорусская площадка вполне подходит и для дальнейших контактов». «Начать прямой диалог с украинской стороной во многом стало возможно благодаря личным усилиям президента Белоруссии Александра Лукашенко», – подчеркнул он.

Зашла речь также о целях и сроках спецоперации РФ по демилитаризации и денацификации Украины и защите мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима.

Прежде всего Путин выразил благодарность российским военным «за тот героизм и мужество, которые они проявляют в деле служения нашему Отечеству». «А это именно так и есть. Выполняя сложные и опасные задачи на Донбассе, в Украине, наши военнослужащие защищают интересы России, защищают Россию», — сказал он.

«Часто слышу вопросы, а можно ли побыстрей? Можно. Это зависит от интенсивности боевых действий. А интенсивность боевых действий, к сожалению, так или иначе связана с потерями. Наша задача — достичь всех намеченных целей, минимизируя эти потери. И мы будем действовать ритмично, спокойно, по плану, который изначально был предложен Генеральным штабом. Я уже об этом много раз говорил. Сейчас нет необходимости в ходе пресс-конференции всё это повторять, и действия, связанные в определённых регионах Украины, были связаны только с тем, чтобы сковать силы, нанести удар и разрушить военную инфраструктуру, создать условия проведения более активных действий на территории Донбасса. А целью всей нашей операции, хочу напомнить то, что сказал ранним утром 24 февраля, нашей целью является оказание помощи людям, проживающим на Донбассе, которые чувствуют свою неразрывную связь с Россией и которые в течение восьми лет подвергались геноциду. Я до начала операции говорил о том, что столкновение с теми силами, которые воспитывались, пестовались Западом на Украине, столкновение с крайними националистами и неонацистами на Украине неизбежно, это только вопрос времени. Они готовятся и ждут своего часа. А мы, как я тогда говорил, не позволим им этого сделать. Вот в этом логика наших действий», – заключил российский лидер.

По материалам сайта Президента РФ, РИА Новости, ТАСС, НТВ, Первого канала