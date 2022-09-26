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Лица Советской эпохи. Часть 447. 1949. Детский сад № 15 г. Боровичи

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01. Прием детей в детский сад № 15 г. Боровичи. Прием ведет воспитательница Ефимова Н.А..jpg
01. Прием детей в детский сад № 15 г. Боровичи. Прием ведет воспитательница Ефимова Н.А.

02. Воспитанники старшей группы детского сада № 15 г. Боровичи на детской площадке.jpg
02. Воспитанники старшей группы детского сада № 15 г. Боровичи на детской площадке

03. Воспитанники детского сада № 15 г. Боровичи играют на детской площадке.jpg
03. Воспитанники детского сада № 15 г. Боровичи играют на детской площадке

04. Воспитанники детского сада № 15 г. Боровичи на детской площадке во время отдыха.jpg
04. Воспитанники детского сада № 15 г. Боровичи на детской площадке во время отдыха

05. Воспитанники детского сада № 15 г. Боровичи за игрой в кубики.jpg
05. Воспитанники детского сада № 15 г. Боровичи за игрой в кубики

06. Воспитанники младшей группы детского сада № 15 г. Боровичи во время игры под руководством воспитателя Ефимовой Т..jpg
06. Воспитанники младшей группы детского сада № 15 г. Боровичи во время игры под руководством воспитателя Ефимовой Т.

07. Воспитанники детского сада № 15 г. Боровичи на физзарядке под руководством воспитательницы Осиповой.jpg
07. Воспитанники детского сада № 15 г. Боровичи на физзарядке под руководством воспитательницы Осиповой

08. Воспитанники старшей группы детского сада № 15 г. Боровичи во время физзарядки.jpg
08. Воспитанники старшей группы детского сада № 15 г. Боровичи во время физзарядки

09. Воспитанники детского сада № 15 г. Боровичи на занятиях физкультурой.jpg
09. Воспитанники детского сада № 15 г. Боровичи на занятиях физкультурой

10. Воспитанники детского сада № 15 г. Боровичи во время пения. Занятие проводит воспитательница Ефимова Н.А..jpg
10. Воспитанники детского сада № 15 г. Боровичи во время пения. Занятие проводит воспитательница Ефимова Н.А.

11. Воспитанники старшей группы детского сада № 15 г. Боровичи рассматривают детские книжки.jpg
11. Воспитанники старшей группы детского сада № 15 г. Боровичи рассматривают детские книжки

12. Воспитанники детского сада № 15 г. Боровичи ухаживают за цветами в живом уголке.jpg
12. Воспитанники детского сада № 15 г. Боровичи ухаживают за цветами в живом уголке

13. Воспитанница детского сада № 15 г. Боровичи моет руки.jpg
13. Воспитанница детского сада № 15 г. Боровичи моет руки

14. Воспитанница детского сада № 15 г. Боровичи после умывания.jpg
14. Воспитанница детского сада № 15 г. Боровичи после умывания

15. Воспитанники детского сада № 15 г. Боровичи за завтраком..jpg
15. Воспитанники детского сада № 15 г. Боровичи за завтраком

16. Воспитанники детского сада № 15 г. Боровичи за завтраком.jpg
16. Воспитанники детского сада № 15 г. Боровичи за завтраком

17. Воспитанники детского сада № 15 г. Боровичи во время тихого часа.jpg
17. Воспитанники детского сада № 15 г. Боровичи во время тихого часа
Источник: https://humus.livejournal.com/8597635.html
Метки: боровичи, история, Россия, фото
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