Лица Советской эпохи. Часть 447. 1949. Детский сад № 15 г. Боровичи
01. Прием детей в детский сад № 15 г. Боровичи. Прием ведет воспитательница Ефимова Н.А.
02. Воспитанники старшей группы детского сада № 15 г. Боровичи на детской площадке
03. Воспитанники детского сада № 15 г. Боровичи играют на детской площадке
04. Воспитанники детского сада № 15 г. Боровичи на детской площадке во время отдыха
05. Воспитанники детского сада № 15 г. Боровичи за игрой в кубики
06. Воспитанники младшей группы детского сада № 15 г. Боровичи во время игры под руководством воспитателя Ефимовой Т.
07. Воспитанники детского сада № 15 г. Боровичи на физзарядке под руководством воспитательницы Осиповой
08. Воспитанники старшей группы детского сада № 15 г. Боровичи во время физзарядки
09. Воспитанники детского сада № 15 г. Боровичи на занятиях физкультурой
10. Воспитанники детского сада № 15 г. Боровичи во время пения. Занятие проводит воспитательница Ефимова Н.А.
11. Воспитанники старшей группы детского сада № 15 г. Боровичи рассматривают детские книжки
12. Воспитанники детского сада № 15 г. Боровичи ухаживают за цветами в живом уголке
13. Воспитанница детского сада № 15 г. Боровичи моет руки
14. Воспитанница детского сада № 15 г. Боровичи после умывания
15. Воспитанники детского сада № 15 г. Боровичи за завтраком
16. Воспитанники детского сада № 15 г. Боровичи за завтраком
17. Воспитанники детского сада № 15 г. Боровичи во время тихого часа