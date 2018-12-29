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Лица Советской эпохи. Часть 371. 1936-1940. Люди посёлка Судострой и города Молотовска

21:11. 29 декабря 2018 Просмотров - 145 Нет комментариев Опубликовал:

Фотографии из “приложения к отчетам Управления строительства 203 Ягринлага НКВД СССР”.
1936. Вблизи монастыря раньше пасли стадо коров
1. 1936. Вблизи монастыря раньше пасли стадо коров

1936. Вблизи монастыря раньше пасли стадо коров
1. 1936. Вблизи монастыря раньше пасли стадо коров

1937. Встреча строителей со знаменитым полярником и ученым О.Ю. Шмидтом
2. 1937. Встреча строителей со знаменитым полярником и ученым О.Ю. Шмидтом

1937. Первое мая
3. 1937. Первое мая

1937. Празднование 20 годовщины Великой октябрьской революции. 7 ноября
4. 1937. Празднование 20 годовщины Великой октябрьской революции. 7 ноября

1937. Физкультурники-строители. 1 мая
5. 1937. Физкультурники-строители. 1 мая

1938. Митинг 1 мая
6. 1938. Митинг 1 мая

1938. Празднование 24 годовщины МЮД
7. 1938. Празднование 24 годовщины МЮД

1938. Торжество 1 мая 1938
8. 1938. Торжество 1 мая 1938

1938. Торжество 1 мая..
9. 1938. Торжество 1 мая..

1938. Торжество 1 мая.
10. 1938. Торжество 1 мая.

1938. Торжество 1 мая
11. 1938. Торжество 1 мая

1938. Физкультурники 1 мая
12. 1938. Физкультурники 1 мая

1939. В гастрономическом магазине
13. 1939. В гастрономическом магазине

1939. В детских яслях...
14. 1939. В детских яслях…

1939. В детских яслях..
15. 1939. В детских яслях..

1939. В детских яслях.
16. 1939. В детских яслях.

1939. В детских яслях
17. 1939. В детских яслях

1939. В пионерском клубе.
18. 1939. В пионерском клубе.

1939. В пионерском клубе
19. 1939. В пионерском клубе

1939. Вид внутри столовой
20. 1939. Вид внутри столовой

1939. Внутренний вид гастрономического магазина
21. 1939. Внутренний вид гастрономического магазина

1939. Внутренний вид столовой.
22. 1939. Внутренний вид столовой.

1939. Внутренний вид столовой
23. 1939. Внутренний вид столовой

1939. Гастрономический магазин на 4 участке
24. 1939. Гастрономический магазин на 4 участке

1939. Парикмахерская в городе Молотовске.
25. 1939. Парикмахерская в городе Молотовске.

1939. Парикмахерская в городе Молотовске
26. 1939. Парикмахерская в городе Молотовске

1939. Первомайский праздник..
27. 1939. Первомайский праздник..

1939. Первомайский праздник.
28. 1939. Первомайский праздник.

1939. Первомайский праздник
29. 1939. Первомайский праздник

1939. Первомайский праздник.ю
30. 1939. Первомайский праздник.ю

1940. Внутренние помещения Первой столовой строительства № 203 НКВД СССР
31. 1940. Внутренние помещения Первой столовой строительства № 203 НКВД СССР

1940. Внутренний вид механического отделения Р.М.З.
32. 1940. Внутренний вид механического отделения Р.М.З.

1940. Внутренний вид столярного отделения
33. 1940. Внутренний вид столярного отделения

1940. Детский сад строительства. Младшая группа за играми.
34. 1940. Детский сад строительства. Младшая группа за играми.

1940. Детский сад строительства. Младшая группа за играми
35. 1940. Детский сад строительства. Младшая группа за играми

1940. Детский сад строительства. Средняя группа
36. 1940. Детский сад строительства. Средняя группа

1940. Детский сад строительства. Старшая группа за чтением сказок
37. 1940. Детский сад строительства. Старшая группа за чтением сказок

1940. Детский сад строительства. Старшая группа, сборка самолета
38. 1940. Детский сад строительства. Старшая группа, сборка самолета

1940. Детский сад строительства. Старшая группа, урок танцев.
39. 1940. Детский сад строительства. Старшая группа, урок танцев.

1940. Детский сад строительства. Старшая группа, чтение сказок.
40. 1940. Детский сад строительства. Старшая группа, чтение сказок.

1940. Детский сад строительства. Старшая группа. Игры
41. 1940. Детский сад строительства. Старшая группа. Игры

1940. Детский сад строительства. Старшая группа. Обед
42. 1940. Детский сад строительства. Старшая группа. Обед

1940. Дом пионеров. Кружок художественной вышивки
43. 1940. Дом пионеров. Кружок художественной вышивки

1940. Пионерский дом. Кружок художественной вышивки
44. 1940. Пионерский дом. Кружок художественной вышивки

1941. Оркестр ВОХРа перед началом парада. 1 мая
45. 1941. Оркестр ВОХРа перед началом парада. 1 мая

1941. Бойцы ВОХРа на параде в день Первомая
46. 1941. Бойцы ВОХРа на параде в день Первомая


Источник: humus.livejournal.com

Метки: история, Россия, фото
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