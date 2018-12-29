Лица Советской эпохи. Часть 371. 1936-1940. Люди посёлка Судострой и города Молотовска

Фотографии из “приложения к отчетам Управления строительства 203 Ягринлага НКВД СССР”.1. 1936. Вблизи монастыря раньше пасли стадо коров1. 1936. Вблизи монастыря раньше пасли стадо коров2. 1937. Встреча строителей со знаменитым полярником и ученым О.Ю. Шмидтом3. 1937. Первое мая4. 1937. Празднование 20 годовщины Великой октябрьской революции. 7 ноября5. 1937. Физкультурники-строители. 1 мая6. 1938. Митинг 1 мая7. 1938. Празднование 24 годовщины МЮД8. 1938. Торжество 1 мая 19389. 1938. Торжество 1 мая..10. 1938. Торжество 1 мая.11. 1938. Торжество 1 мая12. 1938. Физкультурники 1 мая13. 1939. В гастрономическом магазине14. 1939. В детских яслях…15. 1939. В детских яслях..16. 1939. В детских яслях.17. 1939. В детских яслях18. 1939. В пионерском клубе.19. 1939. В пионерском клубе20. 1939. Вид внутри столовой21. 1939. Внутренний вид гастрономического магазина22. 1939. Внутренний вид столовой.23. 1939. Внутренний вид столовой24. 1939. Гастрономический магазин на 4 участке25. 1939. Парикмахерская в городе Молотовске.26. 1939. Парикмахерская в городе Молотовске27. 1939. Первомайский праздник..28. 1939. Первомайский праздник.29. 1939. Первомайский праздник30. 1939. Первомайский праздник.ю31. 1940. Внутренние помещения Первой столовой строительства № 203 НКВД СССР32. 1940. Внутренний вид механического отделения Р.М.З.33. 1940. Внутренний вид столярного отделения34. 1940. Детский сад строительства. Младшая группа за играми.35. 1940. Детский сад строительства. Младшая группа за играми36. 1940. Детский сад строительства. Средняя группа37. 1940. Детский сад строительства. Старшая группа за чтением сказок38. 1940. Детский сад строительства. Старшая группа, сборка самолета39. 1940. Детский сад строительства. Старшая группа, урок танцев.40. 1940. Детский сад строительства. Старшая группа, чтение сказок.41. 1940. Детский сад строительства. Старшая группа. Игры42. 1940. Детский сад строительства. Старшая группа. Обед43. 1940. Дом пионеров. Кружок художественной вышивки44. 1940. Пионерский дом. Кружок художественной вышивки45. 1941. Оркестр ВОХРа перед началом парада. 1 мая46. 1941. Бойцы ВОХРа на параде в день Первомая

Источник: humus.livejournal.com