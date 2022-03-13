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Лица Советской эпохи. Часть 445. 1931-1990. Дети Томска

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1931. Групповая фотография воспитанников детского сада.jpg
1931. Групповая фотография воспитанников детского сада

1931. Дети делают гимнастику.jpg
1931. Дети делают гимнастику

1931. Дети на зимней прогулке.jpg
1931. Дети на зимней прогулке

1931. Обед в детском саду.jpg
1931. Обед в детском саду

1933. Дети с воспитательницей, детский сад №10.jpg
1933. Дети с воспитательницей, детский сад №10

1933. Детский сад №10.jpg
1933. Детский сад №10

1933. Зарядка у малышей в детском саду.jpg
1933. Зарядка у малышей в детском саду

1935. Зима в Томске. Дети на горке на фоне Богородице-Алексеевского монастыря.jpg
1935. Зима в Томске. Дети на горке на фоне Богородице-Алексеевского монастыря

1959. Дети на аэродроме «Каштак».jpg
1959. Дети на аэродроме «Каштак»

1959. Обитатели городского двора на Черемошниках.jpg
1959. Обитатели городского двора на Черемошниках

1960. Маленький томич на фоне ковра.jpg
1960. Маленький томич на фоне ковра

1962. Выпускной в средней школе №31.jpg
1962. Выпускной в средней школе №31

1962. Мальчики на лошадках. Детский сад на ул.Пушкина.jpg
1962. Мальчики на лошадках. Детский сад на ул.Пушкина

1970-е. Дети в песочнице. Томские дворики.jpg
1970-е. Дети в песочнице. Томские дворики

1970-е. На уроке физкультуры.jpg
1970-е. На уроке физкультуры

1970-е. Первомайская демонстрация в Томске, дети и колонна «Сибкабеля».jpg
1970-е. Первомайская демонстрация в Томске, дети и колонна «Сибкабеля»

1975. «Восход-3» в парке культуры и отдыха имени Маяковского.jpg
1975. «Восход-3» в парке культуры и отдыха имени Маяковского

1975. Девочки в детском саду.jpg
1975. Девочки в детском саду

1975. Дети в детском саду.jpg
1975. Дети в детском саду

1975. Дети в парке культуры и отдыха имени Маяковского.jpg
1975. Дети в парке культуры и отдыха имени Маяковского

1975. Карусель в парке культуры и отдыха имени Маяковского.jpg
1975. Карусель в парке культуры и отдыха имени Маяковского

1978. Девочки-подружки в томском дворике.jpg
1978. Девочки-подружки в томском дворике

1978. Мальчик в буденовке. Томский дворик.jpg
1978. Мальчик в буденовке. Томский дворик

1978. Мальчики в костюмах космонавтов на школьном новогоднем празднике.jpg
1978. Мальчики в костюмах космонавтов на школьном новогоднем празднике

1980-е. Юные инспекторы движения и велосипед (ЮИД).jpg
1980-е. Юные инспекторы движения

1980-е. Юные инспекторы движения.jpg
1980-е. Юные инспекторы движения

1984. Команда в колготках. Детский сад на прогулке...jpg
1984. Детский сад на прогулке

1984. Команда в колготках. Детский сад на прогулке.1.jpg
1984. Детский сад на прогулке

1984. Команда в колготках. Детский сад на прогулке.jpg
1984. Детский сад на прогулке

1990. Мальчик с вещами на площади Ленина.jpg
1990. Мальчик с вещами на площади Ленина
источник

Источник: https://humus.livejournal.com/8295361.html
Метки: история, Россия, Томск, фото
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