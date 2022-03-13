Лица Советской эпохи. Часть 445. 1931-1990. Дети Томска
1931. Групповая фотография воспитанников детского сада
1931. Дети на зимней прогулке
1931. Обед в детском саду
1933. Дети с воспитательницей, детский сад №10
1933. Детский сад №10
1933. Зарядка у малышей в детском саду
1935. Зима в Томске. Дети на горке на фоне Богородице-Алексеевского монастыря
1959. Дети на аэродроме «Каштак»
1959. Обитатели городского двора на Черемошниках
1960. Маленький томич на фоне ковра
1962. Выпускной в средней школе №31
1962. Мальчики на лошадках. Детский сад на ул.Пушкина
1970-е. Дети в песочнице. Томские дворики
1970-е. На уроке физкультуры
1970-е. Первомайская демонстрация в Томске, дети и колонна «Сибкабеля»
1975. «Восход-3» в парке культуры и отдыха имени Маяковского
1975. Девочки в детском саду
1975. Дети в детском саду
1975. Дети в парке культуры и отдыха имени Маяковского
1975. Карусель в парке культуры и отдыха имени Маяковского
1978. Девочки-подружки в томском дворике
1978. Мальчик в буденовке. Томский дворик
1978. Мальчики в костюмах космонавтов на школьном новогоднем празднике
1980-е. Юные инспекторы движения
1980-е. Юные инспекторы движения
1984. Детский сад на прогулке
1984. Детский сад на прогулке
1984. Детский сад на прогулке
1990. Мальчик с вещами на площади Ленина
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