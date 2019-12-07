Лица Советской эпохи. Часть 414. Второе «черное золото» Советского Союза. Часть 2

01. 1965. Трое детей наслаждаются бутербродами с икрой в детском саду. Июль. Москва02. 1965. Две девочки едят бутерброды с икрой03. 1960. Дегустатор икры на Астраханском рыбокомбинате04. 1960. Икра хранится на Астраханском консервном заводе для последующей отгрузки05. 1960. Осетров, пойманных в дельте реки Волги, перерабатывают на заводе Астраханского рыбного комплекса07. 1960. Осетра, пойманного в дельте реки Волги, потрошат для извлечения икры на Астраханском рыбокомбинате10. 1960. Осетров, пойманных в дельте реки Волги, потрошат для извлечения икры на Астраханском рыбокомбинате11. 1960. Рабочие Астраханского завода консервируют и взвешивают икру17. 1960. Рабочие Астраханского завода подготавливают икру на экспорт18. 1960. Женщины упаковывают икру в стеклянные банки на экспорт на Астраханском рыбокомбинате19. 1960. Банки с икрой на экспорт на Астраханском рыбокомбинате20. 1960. Икра получена от белуги весом в 150 кг21. 1960. Накрытый стол

Источник: https://humus.livejournal.com/6972572.html