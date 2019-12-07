Лица Советской эпохи. Часть 414. Второе «черное золото» Советского Союза. Часть 2
17:52. 7 декабря 2019 56 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Лица Советской эпохи. Часть 414. Второе «черное золото» Советского Союза. Часть 1
01. 1965. Трое детей наслаждаются бутербродами с икрой в детском саду. Июль. Москва
02. 1965. Две девочки едят бутерброды с икрой
03. 1960. Дегустатор икры на Астраханском рыбокомбинате
04. 1960. Икра хранится на Астраханском консервном заводе для последующей отгрузки
05. 1960. Осетров, пойманных в дельте реки Волги, перерабатывают на заводе Астраханского рыбного комплекса
07. 1960. Осетра, пойманного в дельте реки Волги, потрошат для извлечения икры на Астраханском рыбокомбинате
10. 1960. Осетров, пойманных в дельте реки Волги, потрошат для извлечения икры на Астраханском рыбокомбинате
11. 1960. Рабочие Астраханского завода консервируют и взвешивают икру
17. 1960. Рабочие Астраханского завода подготавливают икру на экспорт
18. 1960. Женщины упаковывают икру в стеклянные банки на экспорт на Астраханском рыбокомбинате
19. 1960. Банки с икрой на экспорт на Астраханском рыбокомбинате
20. 1960. Икра получена от белуги весом в 150 кг
21. 1960. Накрытый стол