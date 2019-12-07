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Лица Советской эпохи. Часть 414. Второе «черное золото» Советского Союза. Часть 2

17:52. 7 декабря 2019 56 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Лица Советской эпохи. Часть 414. Второе «черное золото» Советского Союза. Часть 1


01. 1965. Трое детей наслаждаются бутербродами с икрой в детском саду. Июль. Москва




02. 1965. Две девочки едят бутерброды с икрой


03. 1960. Дегустатор икры на Астраханском рыбокомбинате


04. 1960. Икра хранится на Астраханском консервном заводе для последующей отгрузки


05. 1960. Осетров, пойманных в дельте реки Волги, перерабатывают на заводе Астраханского рыбного комплекса




07. 1960. Осетра, пойманного в дельте реки Волги, потрошат для извлечения икры на Астраханском рыбокомбинате






10. 1960. Осетров, пойманных в дельте реки Волги, потрошат для извлечения икры на Астраханском рыбокомбинате


11. 1960. Рабочие Астраханского завода консервируют и взвешивают икру












17. 1960. Рабочие Астраханского завода подготавливают икру на экспорт


18. 1960. Женщины упаковывают икру в стеклянные банки на экспорт на Астраханском рыбокомбинате


19. 1960. Банки с икрой на экспорт на Астраханском рыбокомбинате


20. 1960. Икра получена от белуги весом в 150 кг


21. 1960. Накрытый стол

Источник: https://humus.livejournal.com/6972572.html

Метки: история, промышленность, Россия, фото

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