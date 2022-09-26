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Как выполнить гособоронзаказ. Борис Марцинкевич

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Даже министры стали что-то понимать. Как должна перестроиться российская экономика и промышленность после 21 сентября? Об этом и не только говорит главный редактор журнала “Геоэнергетика” Борис Марцинкевич.

Телеграм-канал Бориса Марцинкевича: https://t.me/geonrgru

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#ДеньТВ #мобилизация #экономика #бюджет #промышленность #Силуанов #Мишустин #Путин #указпрезидента #Марцинкевич
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=-fyaYSmVj-Q
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