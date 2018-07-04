Су-57 оказался России не нужен

Массовых поставок в ВКС истребителей пятого поколения Су-57 в ближайшие годы не будет, заявил вице-премьер Юрий Борисов, совсем недавно занимавший пост заместителя министра обороны. Конкретная цифра поставок этого самолета, согласно подписанному контракту до 2027 года, удручает — 12 единиц. Тут бессмысленного говорить не только о массовости, но и о приемлемом количестве, необходимом даже не для освоения новой машины российской истребительной авиацией, а для ознакомления с ней.

Как правило, сообщения о количестве закупок Су-57 в рамках текущего гособоронзаказа на этом месте обрываются. Борисов же решил пояснить причину такого минимализма. Хоть она и очевидна — сокращение финансирования военных программ в связи с кризисом.

Однако Борисов решил объяснить. И лучше бы он этого не делал. Оказывается, Су-57, первый российский самолет пятого поколения, малозаметный, способный совершать сверхзвуковой полет в бесфорсажном режиме, оснащенный уникальным высокоточным вооружением и РЛС с активной фазированной антенной решеткой, ВКС не очень-то и нужен.

Этот вывод напрямую следует из интервью Юрия Борисова телеканалу «Россия-24»: «Вы знаете, что у нас сегодня Су-35 считается одним из самых лучших самолетов в мире, поэтому у нас нет смысла сегодня форсировать работы по массовому производству самолета пятого поколения. Это наш такой козырёк, который мы всегда сможем разыграть, когда самолёты предыдущего поколения будут отставать по своим характеристикам от аналогичных самолетов ведущих стран мира».

Чтобы разыграть этот «козырёк», необходим целый ряд условий. И прежде всего, нужно, чтобы было кому летать на новом самолете, существенно отличающемся от машин предыдущего поколения, если этот самый «козырек» вдруг понадобится. Когда Су-57 начнут выпускать более крупными сериями, пилотов в достаточном количестве взять будет негде. Они должны не только владеть всеми тонкостями пилотирования, а у Су-57, несомненно, есть множество секретов, неведомых летчикам, работающим на Су-30 и Су-35, но и быть натренированными в тактике воздушного боя, а также в нанесения ударов по наземным целям, прорыву системы ПВО противника и во взаимодействии с другими родами войск.

На двенадцати самолетах необходимое количество летчиков не подготовишь. Правда, есть еще 10 прототипов, которые частично переданы в ВКС. Но у половины из них уже не за горами исчерпанность ресурсов. К тому же у каждого из них есть свои особенности, отличные от «манеры поведения в воздухе» серийных машин.

На самолетах не только летают в небе, но их еще обслуживают на земле. Этим занимается технический состав авиационных баз, который должен обеспечивать подготовку к полетам, проводить регламентные работы и выполнять прочую необходимую работу. Его тоже необходимо готовить не только за счет штудирования эксплуатационной документации. Необходима работа с «живыми» машинами, чтобы все освоить на уровне тактильных ощущений и определения нюансов работы систем по звуку. Этому тоже за месяц не научиться.

Так что большее количество Су-57 необходимо для того, чтобы в будущем было кому на них летать и их обслуживать.

Ну, и, конечно же, тут есть момент, который человеку, мыслящему в системе классической логики, понять невозможно. Зачем делать самолет, по подавляющему большинству свидетельств, лучший в мире, чтобы тут же «положить его на полку»? При этом делали Су-57 стремительно, чтобы завершить работу пораньше. Действительно, с момента первого полета прошло меньше восьми лет. Циклы от первого полета до принятия на вооружение F-22 и F-35, также истребителей пятого поколения, были длиннее. И вдруг — мы в нем не нуждаемся!

Конечно, нас не слишком волнует то, что, несомненно, начнутся разговоры на тему «а товар-то с гнильцой». Первыми эту тему затронули индийцы, заявившие, что выходят из проекта совместной разработки истребителя пятого поколения на базе ПАК ФА, потому что у него и малозаметности не хватает, и все остальное не на должном уровне. Хоть у них были совсем другие мотивы. Теперь эту тему подхватят «эксперты», состоящие на службе у «Локхид Мартин» и «Боинга». На международном авиационном рынке законы суровые — надо топить конкурентов всеми правдами и неправдами. И пусть мы пока не собираемся никому продавать Су-57, но мазать будут и другие самолеты, поскольку российская авиационная промышленность «не обладает современными технологиями».

Справедливости ради следует сказать, что 12 первых серийных самолетов не дотягивают до уровня, который задуман конструкторами ОКБ Сухого. На них установлен двигатель первой очереди. Он полностью соответствует требованиям, предъявляемым к пятому поколению. И по управлению, и по ресурсу, и по экономичности, и по ремонтопригодности. Однако на следующих самолетах должен стоять двигатель второй очереди. Который с конца прошлого года проходит летные испытания на одном из прототипов. У этого двигателя более высокая тяга и в бесфорсажном режиме, и на форсаже, чем у двигателя первой очереди. Соотношение тут такое: 11000 кгс против 9500 кгс, и на форсаже 18000 кгс против 15000 кгс. При этом и двигателя первой очереди достаточно для обеспечения сверхзвукового полета в бесфорсажном режиме, что требуется от самолета пятого поколения.

Новый двигатель будет полностью готов через три года. И вот тогда можно было бы выпускать для ВКС новую серию Су-57, которые полностью соответствовали бы летно-техническим требованиям. Но — не судьба. Вероятно, это событие произойдет в рамках следующего гособоронзаказа, который начнется в 2028 году. И вот это совсем плохо. Потому что к этому моменту, по прошествии двадцати лет со времени первого полета, самолет уже нельзя будет считать новым, отвечающим вызовам времени, которые, несомненно, возникнут в 30-е годы.

Так что затягивание с внедрением в войска новейшего Су-57 способно сделать его в будущем не таким уж и новым. Наверняка в авиации в будущем появятся новые тренды. И «золотое время» истребителя будет упущено.