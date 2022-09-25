Явка на референдумы. День 3
Официальная явка на референдумах о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России:
Донецкая Народная Республика – 77,12%
Луганская Народная Республика – 76,09%
Запорожская область – 51,55%
Херсонская область – 48,91%
В трех из четырёх будущих субъектах Российской Федерации, референдумы де-юре состоялись, перевалив за 50% явки.
Херсонская ожидаемо чуть отстает, но завтра и она доберет оставшиеся 1.5%.
По ряду сообщений, официальное признание может состояться 30 сентября, когда будет выступление Путина.
Можно также отметить, что все лето шли разговоры о том, что референдумы пройдут во второй половине сентября. В конце августа-начале сентября начались разговоры про то, что их надо провести в ноябре, привязав к Дню народного единства. Но в итоге, как и говорилось летом, проводят в сентябре.
За явку и результат можно особо не волноваться, главное – обеспечить силовое обеспечение итогов референдума, чему и должна содействовать частичная мобилизация и возобновление активных наступательных действий на ряде направлений после наращивания группировок войск. Противник это понимает, поэтому стремится использовать оставшееся время по максимуму перед неизбежным переходом в оборону.
Уже можно сказать вступили в состав.
Сейчас у остальных зима будет тяжелая.
Без еды, тепла, денег.