Главная » Политика, События

Явка на референдумы. День 3

15 1


Официальная явка на референдумах о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России:

Донецкая Народная Республика – 77,12%
Луганская Народная Республика – 76,09%
Запорожская область – 51,55%
Херсонская область – 48,91%

В трех из четырёх будущих субъектах Российской Федерации, референдумы де-юре состоялись, перевалив за 50% явки.
Херсонская ожидаемо чуть отстает, но завтра и она доберет оставшиеся 1.5%.

По ряду сообщений, официальное признание может состояться 30 сентября, когда будет выступление Путина.
Можно также отметить, что все лето шли разговоры о том, что референдумы пройдут во второй половине сентября. В конце августа-начале сентября начались разговоры про то, что их надо провести в ноябре, привязав к Дню народного единства. Но в итоге, как и говорилось летом, проводят в сентябре.

За явку и результат можно особо не волноваться, главное – обеспечить силовое обеспечение итогов референдума, чему и должна содействовать частичная мобилизация и возобновление активных наступательных действий на ряде направлений после наращивания группировок войск. Противник это понимает, поэтому стремится использовать оставшееся время по максимуму перед неизбежным переходом в оборону.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7882843.html
Метки: война на украине, ДНР, Запорожье, лнр, референдумы, Украина, херсонская область
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Явка на референдумах. День 1
Явка на референдумы. День 2
Письмо. Референдум или выборы
Референдум в Шотландии показал, что… России нужно всерьез задуматься о свержении Виндзоров и проведении глобализации по-русски
Референдум о независимости: Иракский Курдистан и планы на будущее
Один комментарий » Оставить комментарий
  • 9656 7248
    чужой 44 мин. назад

      Уже можно сказать вступили в состав.
      Сейчас у остальных зима будет тяжелая.
      Без еды, тепла, денег.

    Оставить комментарий

    Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

    Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
    Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

    (Обязательно)

    Быстрый переход:

    Информация о сайте

    Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

    Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
    Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
    Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

    Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

    Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru