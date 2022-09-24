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Явка на референдумы. День 2

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Общая явка по 4 регионам к исходу 2-го дня голосования о вступлении в состав России.

Донецкая Народная Республика – 55.05%
Луганская Народная Республика – 45,86%
Запорожская область – 35,54%
Херсонская область – 31,79%

Впереди еще 3 дня голосования.

В Совете Федерации заявляют, что вопрос о присоединении новых регионов к России может быть рассмотрен уже 29 сентября. Соответственно, официальное вступление 4 новых регионов в состав России может быть либо тогда же 29 сентября, либо утром 30 сентября, когда Пасечник, Пушилин, Балицкий и Сальдо подпишут с Путиным в Кремле соответствующие документы по той же схеме, как в 2014 году их подписали Чалый и Аксенов.

В Госдуме сообщили, что процесс принятия ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России может состояться 30 сентября. То есть в следующую пятницу. В принципе, все в рамках предшествующих заявлений Совета Федерации.

Противник сейчас очевидно бросит все имеющиеся резервы в наступление с целью прорвать фронт и сорвать референдум как минимум в одной из областей. Помимо этого продолжаться террористические обстрелы и попытки терактов на освобожденных территориях. Уверен, что при грамотной работе военных и спецслужб, все это не помешает наступлению исторической и юридической необратимости уже на следующей неделе. Но недооценивать замыслы противника (прежде всего США и НАТО) не стоит.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7881923.html
Метки: война на украине, ДНР, Запорожье, лнр, референдум, Россия, Украина, херсонская область
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