Письмо. Референдум или выборы

Здравствуйте Татьяна.

В продолжение темы выборов хочу просить у Вас помощи.

Хотела бы знать правомочность претензий ко мне в связи с местным референдумом, проводящемся в один день с выборами президента РФ.

На днях всю нашу бригаду вызвали к начальнику. Общались по одному. Мне было сказано, что я ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНА явиться на выборы, где в рамках местного референдума я ДОЛЖНА с помощью этого бюллетеня в нем поучаствовать.

Мне было сказано, что на последней странице бюллетеня есть индивидуальный номер, и что по этому номеру будут проверять явку и участие. Так же мне сказали, что этот бюллетень нельзя терять!!! Как я понимаю, к фамилии каждой из нас в какой- то ведомости приписали номер выданного нам бюллетеня. Кстати, подписи о получении на рабочем месте на руки загодя этих бюллетеней с нас никто не брал.

Я потом у девочек спросила, – у всех то же самое.

Хотелось бы знать, на сколько правы те, кто:

1. организовал печать номеров на бюллетенях.

2. организовал их выдачу по месту работы (скорее всего по ведомости с присвоением каждой из нас номера конкретного бюллетеня) до момента наступления референдума.

3. устно обязал нас прийти на референдум и проголосовать по бюллетеню.

4. устно пригрозил тем, что руководству будет известно о том, голосовали каждый из нас, или нет по номеру бюллетеня.

5. устно предупредил о том, что нельзя уничтожать самостоятельно, или терять бюллетень.

В общем, хотелось бы получить от Вас юридическую оценку этого происшествия. Как-то мне не по душе такая организация «свободного волеизъявления»…

Буду очень благодарна Вам за помощь.

На бюллетене заклеила город и часть цифр номера для собственного спокойствия.

На обратной стороне ничего примечательного. Маловажные вопросы, на которые предлагаются варианты ответов. Поэтому ее не высылаю.

При желании можете опубликовать. Я не против. Скорее- за)))

С уважением, Н

Т. В. – Как я уже написала, для повышения явки региональные власти в спешном порядке организовали референдумы по вопросам местного значения, часто не заслуживающим вынесения на референдум. Автор этой придумки, вместо повышения явки сделал заложником губернатора МО, под которым и так кресло шатается. В сложившейся общественно-политической обстановке только полные безумцы решатся на репрессии против сотрудников, проигнорировавших участие в выборах, ну, или чтобы Воробьеву «помочь» по принципу падающего-толкни.))))

Можно направить в местные избиркомы письменные запросы: кто персонально, на каком основании присвоил номер персональной идентификации, где находится реестр, кто персонально за него отвечает, потому что это уголовно-наказуемое деяние. Если нет настроения вступать в переписку — можно смело слать всех придумщиков «за ёлки», или «за свалки». Бумажки советую ни в коем случае не выбрасывать, а сохранить в качестве доказательства.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48221/371262287bac4a9a67fec5011add3e6093957fae/

Федеральный конституционный закон от 28.06.2004 N 5-ФКЗ (ред. от 18.06.2017) “О референдуме Российской Федерации”