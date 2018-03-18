Письмо. Референдум или выборы
Здравствуйте Татьяна.
В продолжение темы выборов хочу просить у Вас помощи.
Хотела бы знать правомочность претензий ко мне в связи с местным референдумом, проводящемся в один день с выборами президента РФ.
На днях всю нашу бригаду вызвали к начальнику. Общались по одному. Мне было сказано, что я ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНА явиться на выборы, где в рамках местного референдума я ДОЛЖНА с помощью этого бюллетеня в нем поучаствовать.
Мне было сказано, что на последней странице бюллетеня есть индивидуальный номер, и что по этому номеру будут проверять явку и участие. Так же мне сказали, что этот бюллетень нельзя терять!!! Как я понимаю, к фамилии каждой из нас в какой- то ведомости приписали номер выданного нам бюллетеня. Кстати, подписи о получении на рабочем месте на руки загодя этих бюллетеней с нас никто не брал.
Я потом у девочек спросила, – у всех то же самое.
Хотелось бы знать, на сколько правы те, кто:
1. организовал печать номеров на бюллетенях.
2. организовал их выдачу по месту работы (скорее всего по ведомости с присвоением каждой из нас номера конкретного бюллетеня) до момента наступления референдума.
3. устно обязал нас прийти на референдум и проголосовать по бюллетеню.
4. устно пригрозил тем, что руководству будет известно о том, голосовали каждый из нас, или нет по номеру бюллетеня.
5. устно предупредил о том, что нельзя уничтожать самостоятельно, или терять бюллетень.
В общем, хотелось бы получить от Вас юридическую оценку этого происшествия. Как-то мне не по душе такая организация «свободного волеизъявления»…
Буду очень благодарна Вам за помощь.
На бюллетене заклеила город и часть цифр номера для собственного спокойствия.
На обратной стороне ничего примечательного. Маловажные вопросы, на которые предлагаются варианты ответов. Поэтому ее не высылаю.
При желании можете опубликовать. Я не против. Скорее- за)))
С уважением, Н
Т. В. – Как я уже написала, для повышения явки региональные власти в спешном порядке организовали референдумы по вопросам местного значения, часто не заслуживающим вынесения на референдум. Автор этой придумки, вместо повышения явки сделал заложником губернатора МО, под которым и так кресло шатается. В сложившейся общественно-политической обстановке только полные безумцы решатся на репрессии против сотрудников, проигнорировавших участие в выборах, ну, или чтобы Воробьеву «помочь» по принципу падающего-толкни.))))
Можно направить в местные избиркомы письменные запросы: кто персонально, на каком основании присвоил номер персональной идентификации, где находится реестр, кто персонально за него отвечает, потому что это уголовно-наказуемое деяние. Если нет настроения вступать в переписку — можно смело слать всех придумщиков «за ёлки», или «за свалки». Бумажки советую ни в коем случае не выбрасывать, а сохранить в качестве доказательства.
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48221/371262287bac4a9a67fec5011add3e6093957fae/
Федеральный конституционный закон от 28.06.2004 N 5-ФКЗ (ред. от 18.06.2017) “О референдуме Российской Федерации”
Статья 2. Принципы проведения референдума
1. Референдум проводится на основе всеобщего равного прямого и свободного волеизъявления граждан Российской Федерации при тайном голосовании.
2. Граждане Российской Федерации имеют право участвовать в референдуме независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также от других обстоятельств.
3. Граждане Российской Федерации участвуют в референдуме на равных основаниях. Каждый участник референдума обладает равным числом голосов.
4. Гражданин Российской Федерации голосует за вынесенный (вынесенные) на референдум вопрос (вопросы) или против него (них) непосредственно.
5. Участие гражданина Российской Федерации (далее также – гражданин) в референдуме является свободным и добровольным. Никто не вправе оказывать воздействие на гражданина с целью принудить его к участию или неучастию в референдуме, в выдвижении инициативы проведения референдума, в подготовке и проведении референдума, а также препятствовать его свободному волеизъявлению.
6. Голосование на референдуме (далее – голосование) является тайным, исключающим возможность какого-либо контроля за волеизъявлением гражданина Российской Федерации, в том числе наблюдения за заполнением участником референдума бюллетеня для голосования на референдуме в месте для тайного голосования.
Источник: pravosudija.net