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Явка на референдумы. День 4

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Явка на референдумах к исходу 4-го дня голосования.

Донецкая Народная Республика – 86,89% (референдум состоялся)
Луганская Народная Республика – 83,61% (референдум состоялся)
Запорожская область – 66,43% (референдум состоялся)
Херсонская область – 63,58% (референдум состоялся)

Завтра последний день исторического выбора, после чего жернова истории окончательно провернутся и в отношении продолжающегося распада Украины наступит очередная необратимость.

Стоит отметить, что ДНР и ЛНР сегодня обошли по явке Крым-2014 (81,37% явка), но Севастополь пока еще лидер – в 2014 явка была 89,51%.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7885151.html
Метки: ДНР, Запорожье, лнр, референдум, Россия, херсонская область
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