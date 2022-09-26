Явка на референдумы. День 4
Явка на референдумах к исходу 4-го дня голосования.
Донецкая Народная Республика – 86,89% (референдум состоялся)
Луганская Народная Республика – 83,61% (референдум состоялся)
Запорожская область – 66,43% (референдум состоялся)
Херсонская область – 63,58% (референдум состоялся)
Завтра последний день исторического выбора, после чего жернова истории окончательно провернутся и в отношении продолжающегося распада Украины наступит очередная необратимость.
Стоит отметить, что ДНР и ЛНР сегодня обошли по явке Крым-2014 (81,37% явка), но Севастополь пока еще лидер – в 2014 явка была 89,51%.