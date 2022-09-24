Лица Советской эпохи. Часть 446. 1918-1938. Люди Окуловки
В подписях архивисты допустили небольшой анахронизм: Окуловка – деревня до 1928 года, с 1928 – рабочий поселок. Городом Окуловка стала только в 1965.
1918. Комитет общественной безопасности п. Окуловка
1918. Манифестация трудящихся г. Окуловка в честь первой годовщины Октября
1919. Самодеятельный оркестр клуба железнодорожников ст. Окуловка
1920. Группа телеграфистов и телефонистов ст. Окуловка
1920-е. Первые женделегатки бумажной фабрики имени Е. Ярославского в п. Окуловка
1925. Дирекция «Белого магазина» и рабочие п. Окуловка
1925. Комиссия по приему магазина в г. Окуловка
1925. Члены I-го пионерского отряда п. Окуловка
1926. Баскетбольная команда п. Окуловка
1927. Воспитанники и персонал одного из детских садов с. Окуловка
1927. Выпускники школы п. Окуловка
1928. Группа выпускников общества Красного Креста при средней школе п. Окуловка
1929. Сцена из спектакля «Амба» З. А. Чалой в исполнении самодеятельных артистов клуба железнодорожников «Красная звезда» г. Окуловка
1929. Сцена из спектакля «Два брата» по пьесе М.Ю.Лермонтова в исполнении самодеятельных артистов клуба железнодорожников «Красная звезда» г. Окуловка
1930-е. Первый магазин Госторговли в п. Окуловка
1931. Члены общества содействия милиции по борьбе с бандитизмом в п. Окуловка
1931. Участники четвертого сбора лагеря Окуловского районного совета ОСОАВИАХИМа во время занятий в м. Марковный Бор под Окуловкой. 22-27 июля
1931. Четвертый сбор лагеря Окуловского районного совета ОСОАВИАХИМа
1932. Вторая районная конференция по физкультуре Райпрофсоюза – 1 Октябрьской железной дороги в г. Окуловка. 20.12
1932. Команда окуловских физкультурников на областной лыжной эстафете. Этап Окуловка-Малая Вишера. 20.02.
1932. Сотрудница райисполкома п. Окуловка Ленинградской области Зверева Клавдия Ивановна на курсах информаторов РИКов в Комвузе г. Ленинграда
1932. Рабочие железнодорожники г. Окуловка
1933. Новый универмаг в Окуловке
1934. Работники райисполкома п. Окуловка
1934. Участники съезда рабочих райсовета п. Окуловка
1938. Сотрудница райисполкома п. Окуловка Ленинградской области Зверева Клавдия Ивановна на областных курсах подготовки и переподготовки Советских кадров в г. Ленинграде