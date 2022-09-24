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Лица Советской эпохи. Часть 446. 1918-1938. Люди Окуловки

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В подписях архивисты допустили небольшой анахронизм: Окуловка – деревня до 1928 года, с 1928 – рабочий поселок. Городом Окуловка стала только в 1965.

1918. Комитет общественной безопасности п. Окуловка.jpg
1918. Комитет общественной безопасности п. Окуловка

1918. Манифестация трудящихся г. Окуловка в честь первой годовщины Октября..jpg
1918. Манифестация трудящихся г. Окуловка в честь первой годовщины Октября

1918. Манифестация трудящихся г. Окуловка в честь первой годовщины Октября.1.jpg

1918. Манифестация трудящихся г. Окуловка в честь первой годовщины Октября.jpg

1918. Манифестация трудящихся г. Окуловка в честь первой годовщины Октября1.jpg

1919. Самодеятельный оркестр клуба железнодорожников ст. Окуловка.jpg
1919. Самодеятельный оркестр клуба железнодорожников ст. Окуловка

1920. Группа телеграфистов и телефонистов ст. Окуловка.jpg
1920. Группа телеграфистов и телефонистов ст. Окуловка

1920-е. Первые женделегатки бумажной фабрики имени Е. Ярославского в п. Окуловка.jpg
1920-е. Первые женделегатки бумажной фабрики имени Е. Ярославского в п. Окуловка

1925. Дирекция Белого магазина и рабочие п. Окуловка.jpg
1925. Дирекция «Белого магазина» и рабочие п. Окуловка

1925. Комиссия по приему магазина в г. Окуловка.jpg
1925. Комиссия по приему магазина в г. Окуловка

1925. Члены I-го пионерского отряда п. Окуловка.jpg
1925. Члены I-го пионерского отряда п. Окуловка

1926. Баскетбольная команда п. Окуловка.jpg
1926. Баскетбольная команда п. Окуловка

1927. Воспитанники и персонал одного из детских садов с. Окуловка..jpg
1927. Воспитанники и персонал одного из детских садов с. Окуловка

1927. Выпускники школы п. Окуловка.jpg
1927. Выпускники школы п. Окуловка

1928. Группа выпускников общества Красного Креста при средней школе п. Окуловка.jpg
1928. Группа выпускников общества Красного Креста при средней школе п. Окуловка

1929. Сцена из спектакля «Амба» З. А. Чалой в исполнении самодеятельных артистов клуба железнодорожников «Красная звезда» г. Окуловка.jpg
1929. Сцена из спектакля «Амба» З. А. Чалой в исполнении самодеятельных артистов клуба железнодорожников «Красная звезда» г. Окуловка

1929. Сцена из спектакля Два брата по пьесе М.Ю.Лермонтова в исполнении самодеятельных артистов клуба железнодорожников Красная звезда г. Окуловка.jpg
1929. Сцена из спектакля «Два брата» по пьесе М.Ю.Лермонтова в исполнении самодеятельных артистов клуба железнодорожников «Красная звезда» г. Окуловка

1930. Жители п. Окуловка Ленинградской области на похоронах пожарного.jpg

1930-е. Первый магазин Госторговли в п. Окуловка.jpg
1930-е. Первый магазин Госторговли в п. Окуловка

1931. Члены общества содействия милиции по борьбе с бандитизмом в п. Окуловка.jpg
1931. Члены общества содействия милиции по борьбе с бандитизмом в п. Окуловка

1931. Участники четвертого сбора лагеря Окуловского районного совета ОСОАВИАХИМа во время занятий в м. Марковный Бор под Окуловкой. 22-27 июля.jpg
1931. Участники четвертого сбора лагеря Окуловского районного совета ОСОАВИАХИМа во время занятий в м. Марковный Бор под Окуловкой. 22-27 июля

1931. Четвертый сбор лагеря Окуловского районного совета ОСОАВИАХИМа. (1).jpg
1931. Четвертый сбор лагеря Окуловского районного совета ОСОАВИАХИМа

1931. Четвертый сбор лагеря Окуловского районного совета ОСОАВИАХИМа. (2).jpg

1931. Четвертый сбор лагеря Окуловского районного совета ОСОАВИАХИМа. (3).jpg

1932. Вторая районная конференция по физкультуре Райпрофсоюза - 1 Октябрьской железной дороги в г. Окуловка. 20.12..jpg
1932. Вторая районная конференция по физкультуре Райпрофсоюза – 1 Октябрьской железной дороги в г. Окуловка. 20.12

1932. Команда окуловских физкультурников на областной лыжной эстафете. Этап Окуловка-Малая Вишера. 20.02..jpg
1932. Команда окуловских физкультурников на областной лыжной эстафете. Этап Окуловка-Малая Вишера. 20.02.

1932. Сотрудница райисполкома п. Окуловка Ленинградской области Зверева Клавдия Ивановна на курсах информаторов РИКов в Комвузе г. Ленинграда.jpg
1932. Сотрудница райисполкома п. Окуловка Ленинградской области Зверева Клавдия Ивановна на курсах информаторов РИКов в Комвузе г. Ленинграда

1932. Рабочие железнодорожники г. Окуловка.jpg
1932. Рабочие железнодорожники г. Окуловка

1933. Новый универмаг в Окуловке.jpg
1933. Новый универмаг в Окуловке

1934. Работники райисполкома п. Окуловка.jpg
1934. Работники райисполкома п. Окуловка

1934. Участники съезда рабочих райсовета п. Окуловка.jpg
1934. Участники съезда рабочих райсовета п. Окуловка

1938. Сотрудница райисполкома п. Окуловка Ленинградской области Зверева Клавдия Ивановна на областных курсах подготовки и переподготовки Советских ка…
1938. Сотрудница райисполкома п. Окуловка Ленинградской области Зверева Клавдия Ивановна на областных курсах подготовки и переподготовки Советских кадров в г. Ленинграде
Источник: https://humus.livejournal.com/8596407.html
Метки: история, окуловка, Россия, фото
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