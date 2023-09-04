Главная » История, Творчество

Лица Советской эпохи. Часть 434. Люди Саратова. Часть 4

19 0


Лица Советской эпохи. Часть 434. Люди Саратова. Часть 1
Лица Советской эпохи. Часть 434. Люди Саратова. Часть 2
Лица Советской эпохи. Часть 434. Люди Саратова. Часть 3

1950

886864_914690438597897_595367515945607086_o.jpg
1084901_621116167955327_34718247_o.jpg
1517985_952018204865120_616897062746571849_o.jpg
1596884_621116134621997_1098192242_o.jpg
1658571_621116074622003_493047673_o.jpg
1796861_621116087955335_1953438432_o.jpg
12038683_881683345231940_1573016670067082251_o.jpg
12418939_946744802059127_6179884613980607531_o.jpg
12419166_976394505760823_499772178633472350_o.jpg
12496193_931213126945628_3039121049599023482_o.jpg
12605401_931213116945629_6609323283737921367_o.jpg
12697003_941667919233482_1952305983133747999_o.jpg
12698191_941659852567622_3306990752520362079_o.jpg
12719397_946714355395505_4345835058651779659_o.jpg
12719653_940179766048964_6924709605542680119_o.jpg
12747243_940218576045083_8125621083836490717_o.jpg
12747352_946713902062217_6241700125897499266_o.jpg
12747872_946744612059146_781309258029218043_o.jpg
12779003_946714035395537_3927124047135749760_o.jpg
12783525_946714225395518_2922245484437712410_o.jpg
12823256_952018241531783_8567275991373707610_o.jpg
12828384_952018244865116_4611531767977810378_o.jpg
12828930_951572638243010_1502304574636490129_o.jpg
12977063_976394572427483_8717250891809438088_o.jpg
12983460_976194499114157_2712055798971783293_o.jpg
13040886_984169741649966_7104436127109640608_o.jpg
13055160_980145595385714_8694594648933360846_o.jpg
13086723_983499811716959_5170009155423458817_o.jpg
20643335_1389340124466257_5966257269153373755_o.jpg

источник
Источник: https://humus.livejournal.com/9200121.html
Метки: история, Россия, саратов, фото
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Лица Советской эпохи. Часть 434. Люди Саратова. Часть 3
Сталинская «шарашка». Попытка разобраться
Архангел Иеремиил и город Вятка
Три смертельных удара по СССР
Самарская помпезность

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru