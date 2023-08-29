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Лица Советской эпохи. Часть 434. Люди Саратова. Часть 3

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Лица Советской эпохи. Часть 434. Люди Саратова. Часть 1
Лица Советской эпохи. Часть 434. Люди Саратова. Часть 2

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источник
Источник: https://humus.livejournal.com/9187395.html
Метки: история, Россия, саратов, фото
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