В «Артеке» в завершение 10 смены состоялось традиционное масштабное шоу «Сейчас», которое посмотрели более 3 тысяч детей. Его участники создали целое театрализованное представление, в ходе которого пели, танцевали и читали стихи. Также во время мероприятия были названы победители различных конкурсов, а некоторых ребят наградили знаком «Звезда Артека», который присуждается за высокие личные достижения и успешное участие в программах детского центра.

Во время шоу перед зрителями выступил директор «Артека» Константин Федоренко. Он назвал закончившуюся смену самой уникальной за все 90 лет существования детского центра и пожелал артековцам оставаться настоящими патриотами.

«Я очень хочу, чтобы вы продолжили жить, как живут граждане РФ, живут настоящие патриоты, живут артековцы. И каждое свое достижение, каждую свою победу мы будем посвящать своей Родине, нашей стране. Так делают настоящие артековцы», – заявил Федоренко.

В соцсетях участники 10 смены «Артека» оставили о ней и последнем представлении массу восхищенных отзывов, отметив, как тяжело теперь расставаться с новыми друзьями. Положительные эмоции смена вызвала и у родители артековцев.

«Это просто незабываемо, впечатлительно и очень трогательно! Нашим детям останется незабываемая память от этой поездки! Спасибо огромное организации «Артек» и региону, что нашим деткам предоставляют такую уникальную возможность там побывать», – написала участница группы лагеря в соцсетях.

«Артек» – лучший! Спасибо вам за море позитива. Сын в восторге», – отметил еще один участник.

Отметим, 10 смена действительно стала очень насыщенной, ведь была посвящена новым возможностям и эффективным способам получения знаний. А касались они всего – от внутреннего мира человека до историко-культурного наследия страны. Ребятам дали новые ориентиры и компетенции, которые, несомненно, пригодятся им в будущем.

У смены не было какой-либо одной специализации. Дети писали «Диктант Победы», участвовали в фестивале «Готов к труду и обороне» и акции «Огни памяти» в честь 100-летия героя-артековца Гули Королёвой. Также в списке значимых мероприятий были военно-спортивное многоборье «Зарница», чемпионат по грамотности, финал Всероссийского конкурса «Стратегия бережливого развития» и мастерская компетенций УМКА.

Всего в этом году в «Артеке» пройдет 15 смен, все они тематические. Например, некоторые были посвящены лидерству, 77-й годовщине Великой Победы, вопросам сохранения традиций, дружбе и самореализации. Следующая, 11 смена, называется «Тайны золотой параллели» и будет посвящена туризму и краеведению. В ходе нее дети получат базовые навыки выживания в экстремальных условиях, узнают об экологической ситуации на полуострове и за его пределами, а также изучат историко-культурные памятники. Кроме того, в рамках этой и других смен ребята могут посещать десятки кружков: обучаться танцам, театральному мастерству, учиться шить мягкие игрушки, танцевать, изучать дизайн, пройти обучение игре на музыкальных инструментах, посещать секции по различным видам спорта.

Сегодня «Артек» считается одним из лучших детских центров в России. Помимо насыщенной жизни и новых впечатлений каждый день, артековцы получают комфортные условия проживания в корпусах девяти лагерей. Также в их распоряжении – 20 спортивных объектов, шесть обновленных столовых, физкультурно-оздоровительный комплекс, спортивно-туристический центр и концертно-эстрадный комплекс «Артек Арена».

Учитывая физические нагрузки и эмоциональную активность, ребят кормят пять раз в день. Рацион для них разрабатывается диетологами и контролируется Роспотребнадзором. Питание организовано по системе «шведский стол», когда дети могут выбрать из нескольких вариантов блюд на первое и второе. Кроме того, каждый день они получают свежие овощи и фрукты. За счет этого комбинат питания даже превышает рекомендуемые для «Артека» нормы на 20-25%. Однако при этом строго соблюдается соотношение в рационе белков, жиров и углеводов.

На завтрак предлагаются холодные закуски, каши и блюда из яиц, на обед и ужин – также закуски и блюда из рыбы и мяса, и гарниры. На полдник и второй ужин артековцы получают кисломолочные продукты и кондитерские изделия. В «Артеке» отмечают, что комбинат строго следит за соотношением в рационе белков, жиров и углеводов, поэтому его специалисты не готовят острые и соленые блюда, а также свинину, то есть соблюдают все рекомендации по правильному детскому питанию.

Кстати, в столовых особой популярностью у детей пользуется зона анимации. Там повара готовят венские вафли и блинчики, к которым можно выбрать топпинг по вкусу. А иногда там запускают шоколадные фонтаны.