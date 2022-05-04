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После космоса — Победа. В «Артеке» пятая смена посвящена Великой Отечественной

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Артековцы четвёртой смены, посвященной космосу, уже приняли участие в традиционной «Встрече перед расставанием», девочки получили на память розы от мальчишек, все упаковали чемоданы и собираются домой. Как только детский центр приведут в порядок, сюда приедут участники пятой смены «Наследники Великой Победы».

Смена «Звёздный ветер Артека» официально завершена. На протяжении трех недель ребята общались с космонавтами, знакомились с новыми технологиями, сами строили ракеты и запускали их в небо. Это были незабываемые три недели. И вот исследователи космоса прощаются с новыми друзьями и увозят с собой огромный багаж новых знаний и ценного опыта.

Теперь в «Артеке» тишина. Никакого детского крика, топота бегающей толпы и бесконечных разговоров. Только сотрудники детского центра, которые остались приводить в порядок прилегающую территорию и здания. Они соберут мусор, почистят все газоны и тротуары, проведут необходимые ремонтные работы. Корпуса ждут генеральная уборка, поменяют постельное бельё, обязательно продезинфицируют помещения, ведь противоковидные нормы до сих пор в силе. А затем новая партия школьников въедет в чистые комнаты, которые станут их домом на целых три недели.

Заезд участников смены «Наследники Великой Победы» стартует 4 мая. Большая часть мероприятий будет посвящена Великой Отечественной войне. Школьники примут участие в нескольких патриотических акциях: «Георгиевская ленточка», «Дорога к обелиску», «Письмо Победы» и, конечно же, «Бессмертный полк». Творчеству военных лет уделят особое внимание. Для артековцев будут проводить музыкальные вечера под общим названием «Песни, палённые войной», они примут участие в ретро-киноклубе «О героях былых времён». А финалисты Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» поборются за победу. Ну и куда же без образовательных элементов? Отдыхающих ждет участие в просветительском мероприятии «Беседы о важном», они побывают на стратегической сессии-проекте «Россия-2050», а также пройдут образовательный квест «Наука побеждать». Ребята почтят погибших во время Великой Отечественной войны солдат церемонией памяти на Сапун-горе в Севастополе, а также, как и участники четвёртой смены, высадят кедровые деревья в рамках акции «Сад памяти».

Разве это всё возможно успеть за три недели, да ещё и отдохнуть? Конечно, распорядок дня у ребят, конечно, будет строгим: ранний подъём, зарядка, мероприятия, да ещё и учёба, ведь каникулы начнутся только через месяц! А тут еще и походы в столовую пять раз в день. О том, чтобы у ребят всегда были силы и энергия, заботятся сотрудники комбината питания, которые готовят сбалансированный рацион, полный витаминов и полезных элементов. Завтраки, обеды и ужины в столовой всегда на высшем уровне: шведский стол, интересные традиционные блюда других стран, местные овощи, фрукты, сладости с топпингами и многое другое. А если не наелся — повара всегда положат добавки.

Смена стартует 4 мая и продлится три недели до 25 мая.

 

Метки: Артек
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