Год только начался, а в Международном детском центре «Артек» уже завершилась первая смена «Время лидеров». Более полутора тысяч школьников со всей страны смогли отдохнуть здесь в самом начале зимы. Для большинства гостей визит в Крым стал первым в их жизни.

­­– В «Артек» я попала впервые, ­­– рассказала 15-летняя Ксения Хрусталева из Ульяновска. Пользуясь случаем, совершенно по-лидерски представляется как можно более развернуто. ­­– Я занимаюсь волонтерством, танцую, участвую в актерских конкурсах, конкурсах чтецов. Очень давно хотела попасть в «Артек», подавала заявки, и, наконец, мне удалось получить путевку.

Свой дебют Ульяна отметила роскошно ­­–­­ победой в конкурсе «Звезда Артека». Так что домой девочка возвращается счастливым обладателем знака общественного признания. А все потому, что не только бегала на море и смотрела ролики в Интернете, но взяла и подготовила отличный номер.

­­– Ребята участвовали в шуточной сценке, где у каждого была своя роль, ­­– отметила Ксюша. ­­– Думаю, что победить в конкурсе мне помогла харизма, умение общаться с людьми и выступать на публике. Смена прошла активно, особо запомнится конкурс, в котором я участвовала вместе со своей вожатой: мы ставили выступление, придумывали образы, было очень весело. «Артек» стал для меня большой семьей. Здесь всегда поддержат и помогут.

Ее ровесница из Нижнего Ломова Пензенской области Анастасия Галактионова тоже никогда раньше не бывала в «Артеке». Но с таким количеством увлечений как у нее, это было исключительно вопросом времени.

­­– Я очень разносторонний человек, попала на смену за достижения в спорте, творчестве, занимаюсь танцами, футболом, волейболом, баскетболом. Еще одно увлечение – фланкировка. Это искусство владения шашкой в казачестве. Именно это умение и показывала на конкурсе «Звезда Артека». Мастер-класс по фланкировке сняла на видео, в этом мне помогли ребята из отряда.

Постоянная взаимовыручка – отличительная особенность отдыхающих.

Победителями конкурса «Звезда Артека» стали:

· Яна Мещерякова, село Янтарное, Республика Крым (детский лагерь «Хрустальный»);

· Ксения Хрусталева, Ульяновск (детский лагерь «Кипарисный»);

· Анастасия Галактионова, Нижний Ломов, Пензенская область (детский лагерь «Морской»);

· Мария Ромашкина, Сочи, Краснодарский край (детский лагерь «Лазурный»),

· София Лушина, Бахчисарай, Республика Крым (детский лагерь «Янтарный»);

· Назар Плющ, рабочий поселок Гидроторф, Нижегородская область (детский лагерь «Речной»).

Первая смена собрала в «Артеке» 1592 ученика российских школ. Все свое внимание они сконцентрировали на том, как стать лидером у себя на родине, обсуждали с профессионалами, какие личностные качества помогут добиться признания общества. Каждый день пребывания на берегу Черного моря был наполнен событиями и мероприятиями. Ребята отдали дань памяти стойкости наших предков на вечере «Блокадный Ленинград – 900 дней мужества», спорили и искали компромисс на круглом столе «Лидер в России во все времена: кто он?», и на отдыхе не забывали про уроки, дискутируя над «Школьным курсом физики: из XIX в XXI», даже квантовую физику умудрились обсудить. А ведь еще их ждал Фестиваль науки, выставка картин и конкурс агитбригад «Время быть лидером». Свободного времени у них оставалось разве что на походы в столовую. И то они забирали существенную часть жизни каждого артековца – пятиразовое питание не предполагает пятиминутного пребывания за обеденным столом. Комбинат питания делает все, чтобы на крымском побережье ребята не чувствовали голодного урчания в животе. Местный климат так влияет на растущие организмы, что здесь даже суточные порции почти на четверть больше, чем в остальных отечественных лагерях – в основном за счет яблок, апельсинов и мандаринов и свежих овощей. Так что дети впитывали в себя не только новые знания, но и получили заряд витаминов.

Финальным аккордом стала «Встреча перед расставанием», где мальчишки вручили девочкам розы, цветами сглаживая боль разлуки. Перед ними выступил телеведущий канала «Россия» Эрнест Мацкявичюс. Это сейчас он уверенный в себе мужчина, рассказывающий новости для всей страны, лицо федерального канала. Как выяснилось, в детстве он был очень застенчивым, и только став журналистом, открыл как с этим бороться – оказывается слабости и недостатки человека наделяют каждого мечтой стать другим, сильным.

­­– Верьте, ­­– посоветовал Эрнест. ­­– Мечта – это самый главный двигатель, который понесет вас к звездам. Верьте в себя и мечтайте.