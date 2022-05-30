28-29 мая в международном детском центре стартует первая летняя и уже шестая в этом году смена — «”Артек”: введите логин и пароль».

Смена будет посвящена самому детскому центру. Ребята смогут основательно погрузиться в жизнь «Артека» и узнать его историю, секреты, факты об исторических личностях, связанных с этим местом. Школьники приобщатся ко всем артековским традициям, ценностям и идеалам. Также шестая смена станет хорошей возможностью узнать чуть больше об истории Крыма и России в целом.

Именно участникам шестой смены предстоит поздравить «Артек» с днем основания: 16 июня международному детскому центру исполнится 97 лет. Ко дню рождения приурочено множество мероприятий. Ребят ждёт торжественная церемония открытия смены, с концертной программой на главной сцене. Также дети примут участие в общероссийском марафоне, который пройдет в формате театральных постановок под общим названием «Карнавал детства». Приобщение к искусству продолжится литературным марафоном «Пушкинские чтения», а также конкурсом буктрейлеров «Волшебство пушкинской строки».

Спорта тоже будет много. Всемирный день бега ребята встретят общеартековским кроссом, в один из дней смены в детском центре пройдёт спортивная программа «Мы — будущее России». Соревнование по артболу на кубок З.П. Соловьёва продолжат череду спортивных состязаний. Кстати, самыми знаменитыми игроками в артбол были космонавты Юрий Гагарин и Герман Титов, которые часто отдыхали в лагере «Морской». Кроме того, дети примут участие в фестивалях «Делай как “Артек”!» и «Мир дружбы — “Артек”», а также в церемонии открытия гавани имени Петра Великого с театрализованным перфомансом.

Комнаты для школьников уже подготовлены. В перерывах между сменами сотрудники детского центра моют и дезинфицируют все помещения, меняют постельное бельё. Готовы принимать толпу детишек и повара, а также другие сотрудники комбината питания, которые трудятся в столовых лагерей «Артека». Им предстоит пять раз в день на протяжении все смены контролировать соблюдение питьевого режима детьми и пополнять шведский стол. Помимо национальных блюд разных стран, которые регулярно присутствуют в меню, вкусных сладостей на станции анимации, повара приготовили сюрприз новой смене. В День защиты детей, а также в день рождения «Артека» ребят ждут угощения в виде мороженого и ароматной крымской клубники. А когда на улице станет совсем жарко, ребятам будут давать мороженое на полдник 1-2 раза в неделю. Рекомендуемые нормы потребления пищи в «Артеке» увеличены на 15-20% за счет добавления в рацион дополнительных порций фруктов и овощей, летом – крымских.

Победителей общелагерных конкурсов и соревнований ждут традиционные ягодные пироги на весь отряд, пироги поменьше получают именинники. Смена «”Артек”: введите логин и пароль» продлится до 18 июня и завершится встречей перед расставанием, на которой девочкам подарят розы.

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