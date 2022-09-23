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Кадыров про уклонистов

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Кадыров про уклонистов.

Я обращаюсь к тебе, уклонист.
Ты можешь придумывать разные оправдания. Ты можешь сказать, что ты не поддерживаешь нынешнюю политику. Ты можешь придумать сказку, что тебе чужда идея войны и концепция оружия или что ты просто не приемлешь насилие. Но знай, ты всего лишь трус, предатель и человек второго сорта.

Когда ты нуждаешься в государстве, ты гражданин с большой буквы, требующий соблюдения твоих прав, и любишь тыкать пальцем во вторую главу Конституции России. Когда ты хочешь расширить свою зону комфорта, ты до мозга костей патриот.

Но когда государству нужна твоя поддержка и тебе протягивают повестку, кто ты? Нет, ты не благодарный государству и верный народу защитник. Ты обычный трус, раб своей заячьей души, бросаешь родственников, друзей, знакомых, дом, город…
И никакие оправдания не смоют этот твой позор, уклонист. Ты даже трусость свою боишься признать.

(с) Кадыров

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7880019.html
Метки: война на украине, Кадыров, мобилизация, Украина
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