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Кадыров про уклонистов и мобилизацию

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Рамзан Кадыров про уклонистов и мобилизацию.

Все чаще думаю о бегущих уклонистах.
В праве ли они называть себя мужчинами? Нет!
Есть ли у них честь? Нет!
Чувство достоинства? Нет!
Или какие-то нравственные ценности? Нет!

Особенно удивляют некоторые мужчины на Кавказе. Парни, вы считаете, что спасаетесь от смерти? Так если она предначертана в бою за свою Родину, разве не такой исход горцы во все времена воспринимали за честь?

Поймите, наконец, что с помощью действующих на Украине фашистов хотят разрушить именно нашу страну. А это означает, что Родина в опасности. Десятки миллионов россиян даже не представляют, сколько раз над нашим государством за последние 20 лет нависала угроза. И только благодаря четкой и грамотной политике Президента России Владимира Путина у них этого не получалось.

СВО – неизбежная мера. Даже если бы мы оставили все регионы, включая Крым, Запад не оставил бы попытки давить на Россию. Делать это будут через украинские нацистские формирования, пока они существуют.

Я вам даю слово, если мы не отстоим свои интересы, худо будет всем россиянам. Мы потеряем суверенитет и независимость России, а после враги придут в каждый дом.
Решайте сами, а мы, чеченцы, страну свою будем защищать и выполнять ПРИКАЗ Президента страны! (с) Кадыров

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7883011.html
Метки: война на украине, Кадыров, мобилизация, общество, Украина
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 9657 7249
    чужой два часа назад

      Ну вот и в Сибири ранили работника военкомата.
      Вопросов здесь очень много внутри этого процесса.
      Вспоминаю забирали всех без разбора когда был вывод войск из Афгана.
      Когда все закончилось, то здоровенькие уклонисты издевательски смеялись над нами.
      Родина рушилась на глазах как посмешище.
      Поэтому сейчас все решат внутренние тонкие вопросы работы военкоматов.

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