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Про отношение к Сталину

13:15. 27 февраля 2018 Просмотров - 127 Нет комментариев Опубликовал:


В комментариях периодически бегают озабоченные с криками "А почему вы не пишите про то или про это?" – "Боитесь?!!!!!"
Последний раз набег был в связи с очередными проклятиями Кадырова в адрес Сталина. Вот уж эпохальное событие с периодичностью в год.

Для таких деятелей объясняю – проклятия в адрес Сталина со стороны различных антисоветчиков были, есть и будут. И Кадыров тут ни разу не исключение.
Относительно значения этих проклятий – в исторической контексте их значение околонулевое. Кто такой Сталин для нашей истории, а кто такой Кадыров? Эпоха против абзаца для факультативного изучения. Тут собственно и сравнивать нечего. Поэтому и значение этих проклятий важно лишь для поклонников творчества Кадырова. Общественное же отношение граждан России к Сталину более чем очевидно и уже многократно подтверждалось как опросами общественного мнения, так и различными опросами на тему лучших правителей России XX века и вообще, где практически всегда побеждает товарищ Сталин, что уже даже не спортивно.

Соответственно, чем более популярен образ Сталина в народе, тем более истерично звучат проклятия в адрес Сталина со стороны антисталинистской прослойки, которая в общественном сознании пребывает в состоянии перманентного маргинеса, когда даже обладая административным и финансовым ресурсам, они не могут переломить сложившийся тренд устойчивой популярности товарища Сталина в массах, что затрагивает не только лиц коммунистической и социалистической мировоззренческой позиции, но и граждан далеких от коммунистической теории и практики, потому что значение Сталина столь велико и столь масштабно для нашей истории и нашего народа, что он является не только достоянием коммунистов, но достоянием всего нашего народа, который прекрасно осведомлен и о достижениях и об ошибках Сталина, оценивая его не за хорошее и плохое, а по совокупности хорошего и плохого, где хорошее перевешивает плохое.

То, что кому то Сталин не нравится – это нормально. Сталин не требует к себе обязательной любви, симпатии, уважения и т.п. Это личное дело каждого, как относиться к Сталину и его времени, ведь в конечном итоге это в первую очередь вопрос отношения к истории нашей страны и нашего народа. Невозможно заставить любить или ненавидеть Сталина – каждый сам определяется со своим отношением к нему на основе доступной информации. Уровень собственной образованности или невежества, каждый также определяет для себя сам. Поэтому можно встретить коммунистов положительно оценивающих Сталина и националистов негативно к нему относящихся. А бывает и наоборот.

В этом плане Россия действительно свободная страна. Тебе может нравиться Сталин и ты можешь написать об этом. Тебе может не нравиться Сталин – и ты можешь проклясть его. Так работает буржуазная демократия и плюрализм мнений. На сегодня мы имеем уважение большинства и проклятия меньшинства. Что же из этого более ценно? На мой взгляд первое. А касательно проклятий и истерик на тему Сталина, то лучше всего отношение к ним характеризует великий русский поэт Некрасов:

Его преследуют хулы:
Он ловит звуки одобренья
Не в сладком ропоте толпы,
А в диких криках озлобленья.

Так что кричите и проклинайте, если вам так хочется. Сталин за свою посмертную жизнь в общественном сознании пережил столько хулы и проклятий, что казалось бы он будет исторически похоронен как исключительно злодейский персонаж отечественной истории. Но ветер истории все расставил по своим местам.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: Кадыров, общество, сталин
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