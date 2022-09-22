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Большой обмен

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Стало известно, что помимо отпущенных через Саудовскую Аравию иностранных наемников, состоялся большой обмен военнопленными. Как пишут, обмен проводился в Черниговской области.
На Украину отпустили всю верхушку нацистов из "Азова" попавшую в плен в Мариуполе (речь идет о нескольких десятках человек как минимум). Доставлены самолетом на аэродром Чкаловский.
В Россию уже вернулось 55 человек наших военнопленных (один из них тяжелораненный – среди них пленные летчики и офицеры попавшие в плен во время "перегруппировки" в Харьковской области).
Также украинские СМИ сообщают, что в нагрузку к военнопленным отдали Медведчука (рука-лицо). Пока точное кол-во обменянных с обеих сторон не до конца понятно. Говорят, что сегодня в течение дня еще 30 человек наших военнопленных также вернутся домой.



Тему суда над главными военными преступниками в Мариуполе и тему казни иностранных наемников вычеркиваем.

UPD:

Из 55 вернувшихся сегодня из плена россиян:

2 старших офицера (подполковник и майор)
6 младших офицеров
4 прапорщика
40 рядовой и сержантский состав
2 военнослужащих НМ ДНР
1 военнослужащий НМ ЛНР

Из 55 семеро госпитализированы.

Плюс к ним Медведчука уже передали.
Украина заявила, что получила 215 человек, из них 108 нациков из "Азова".

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7877025.html
Метки: азов, военнопленные, война на украине, Россия, Украина, фотографии
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 25804 21658
    марина 54 мин. назад

      на фоне эйфории про мобилизацию -Братья и Сестры не заметят этот обмен.Второе ,конечно братьям все равно и они забыли ,что говорил Песков;”Медведчук не является гражданином России. Он не имеет никакого отношения к специальной военной операции. Он является иностранным политическим деятелем. Мы вообще не знаем, хочет ли он сам какого-то участия России в разрешении этой пасквильной в отношении него ситуации», — сказал Песков.Подумаешь всего лишь Кум..и миллиардер ,который ничем не помог России.
      п.с. А теперь скажите что между Байденом и Путиным не было договорняка в Женеве…Но намерения немного корректируются обстоятельствами и всё..Референдум пройдет нормально и Харьков отдан в обмен на те 37% ДНРЗеленский и Байден с СИТИ победу отметят
      п.п.с.мне лично достаточно того ,что наши мальчики раненные вернулись ,хоть сколько,раздражает только Медведчук,но не более чем вся властная тусовка в Москве
      а так да -значит обмен на очень серьезном глобальном уровне, пакетный, включая закрепление территорий

      вопрос?
      Пункт указа про приравнивание милиции ЛДНР к военнослужащим РФ. Значит ли это, что у бритишей отобрали этот инструмент?

      ——-
      ну это одним указом не сделаешь, нужно командование ротировать. Под более жесткий контроль берут, не МГБ ДНР, а ФСБ
      -видите что всё сложнее и не так поверхностно ,как видит обыватель ..Жаль,что не все вникают и становятся лохами..Но за большие деньги можно и власть обслужить..выбора то не оставляют
      п.п.п.с Ситуация в 2014г (деление украины на два враждующих лагеря была спланироваана и осуществлена не нами ,а МИ6 и ЦРУ и их командиры были (а потом их шлепнули и там и там -(кто уже нентересно)и поставили новых нейтральных.Нет,нет -народ был искренним и ничего не знал этого, а кто понял и мешал -их ушли..
      6…Х/В либерманский КОТ считает Жору самым сильным игроком на поле ЦИПсО-он что не знал и не понимал игру ? что он тут всем лепил и уводил черте куда мыслящих в тьму тарань с Библией .Жора -маргинал ,наивняк,пашущий ,как Виктор?Нет-они с Котом блогеры в меньшем случае на з/п и тот и др.исполняют и не русские..враги.Вы видели радость жоры от освождения ЛДНР ??

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