Новости Украины и Новороссии 17 апреля 2020
- 11:37 Кличко приехал в Чернобыль и заявил, что пожар потушен (ВИДЕО).
- 10:54 Почему Стерненко нельзя сажать.
- 10:04 500 новых заболевших за сутки: коронавирус на Украине.
- 08:28 Генерал СБУ и российская идеология.
- 07:47 Киев накрыло смогом от пожаров в Чернобыльской зоне.
- 03:30 Больных с коронавирусом на Украине может быть на порядок больше, чем показывает статистика.
- 02:30 Коронавирус: В ДНР возбудили уголовное дело против врача.
- Вчера 23:30 Генерал СБУ готовил покушение на Авакова, — Геращенко.
- Вчера 21:24 Зеленский анонсировал масштабный обмен пленными после окончания карантина (ВИДЕО).
- Вчера 20:00 В Чернобыльской зоне вновь начинается пожар (ФОТО).
- Вчера 19:00 В ДНР выявлены новые случаи заболевания коронавирусом.
- Вчера 18:46 Может введем монархию?.
Кличко приехал в Чернобыль и заявил, что пожар потушен (ВИДЕО)
Мэр Киева Виталий Кличко утром 17 апреля приехал в Чернобыльскую зону отчуждения. Выйдя в эфир, он заявил, что новый очаг возгорания, возникший вчера, уже потушен.
«Друзья, рано утром поехал в зону отчуждения, чтобы проверить, продолжаются ли там пожары и какой сейчас радиационный фон.
На сегодня пожары, которые вчера вновь возникли в Чернобыльской зоне, полностью потушены. На участках тления продолжают работать пожарно-спасательные бригады.
Авиация оперативно реагирует на потенциальные очаги. Радиационный фон в зоне отчуждения ниже допустимой нормы и составляет 0.12 микрозивертов», — заявил Кличко.
Он попытался успокоить киевлян, утверждая, что гарь, дошедшая до украинской столицы, является следствием пожаров не только в зоне отчуждения, но и в самой Киевской области.
«Поливомоечная техника продолжает работу в усиленном режиме на улицах столицы. Между тем, пожалуйста, оставайтесь дома и не открывайте окна», — призвал он.
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Почему Стерненко нельзя сажать
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500 новых заболевших за сутки: коронавирус на Украине
На Украине за сутки число пациентов с COVID-19 увеличилось на 501 человека и теперь составляет 4662.
Об этом утром 17 апреля сообщает пресс-служба Минздрава «незалежной».
Скончались за всё время с начала эпидемии 125 человек, заразившиеся коронавирусом, 246 пациентов выздоровели.
Распределение заболевших по регионам выглядит следующим образом:
♦ Винницкая область — 296 случаев;
♦ Волынская область — 122 случая;
♦ Днепропетровская область — 89 случаев;
♦ «Донецкая область»* — 12 случаев;
♦ Житомирская область — 177 случаев;
♦ Закарпатская область — 150 случаев;
♦ Запорожская область — 118 случаев;
♦ Ивано-Франковская область — 427 случаев;
♦ Кировоградская область — 218 случаев;
♦ г. Киев — 705 случаев;
♦ Киевская область — 253 случая;
♦ Львовская область — 203 случая;
♦ «Луганская область»* — 9 случаев;
♦ Николаевская область — 22 случая;
♦ Одесская область — 93 случая;
♦ Полтавская область — 41 случай;
♦ Ровенская область — 240 случаев;
♦ Сумская область — 81 случай;
♦ Тернопольская область — 353 случая;
♦ Харьковская область — 56 случаев;
♦ Херсонская область — 51 случай;
♦ Хмельницкая область — 38 случаев;
♦ Черновицкая область — 759 случаев;
♦ Черкасская область — 137 случаев;
♦ Черниговская область — 12 случаев.
Будет как в Италии?
По ежедневному приросту Украина отстаёт от России на 2,5 недели — порог в +500 заболевших в день в России был пройден 31 марта.
Но есть важное отличие: в те дни в РФ умерло всего 17 пациентов, а на Украине погибших уже 125.
Неудивительно, что два дня назад в интервью одному из украинских СМИ израильский врач, руководитель Ассоциации медицинских центров Израиля МЕДЕС, генеральный директор Первого медицинского центра Тель-Авива Роман Гольдман предупредил, что Украина может повторить печальный сценарий Италии.
«В Украине гораздо больше пациентов, но вы их просто не выявляете. При этом в Украине некорректный карантин.
Если сейчас не опомниться, страна может стать еще одной Италией или Испанией», — заявил израильский медик.
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* украинские власти ведут подсчёт заболевших на оккупированных Киевом территориях ДНР и ЛНР
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Генерал СБУ и российская идеология
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Киев накрыло смогом от пожаров в Чернобыльской зоне
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Больных с коронавирусом на Украине может быть на порядок больше, чем показывает статистика
Директор Института биохимии имени Палладина Национальной академии наук Украины, глава рабочей группы академии по проблемам (последствиям) распространения коронавируса SARS-CoV-2 в Украине Сергей Комиссаренко считает, что количество зараженных коронавирусом украинцев может быть намного больше, чем по официальной статистике. По его подсчетам, количество инфицированных можно умножать на 8-10 раз.
«Для нас отправными точками является распространение этой инфекции в мире и, в частности, Европе. Анализ этих данных показывает, что существуют истинные официальные данные, но они базируются или на том, имеет ли человек признаки заболевания, или на результатах диагностики», — сказал он.
«Правдивые официальные данные, как правило, отличаются в 8-10 раз от реальных. В реальности официальные данные следовало бы умножить на 8-10. Поэтому можно считать, что на Украине значительно больше инфицированных и больных, но, к счастью, люди болеют без особых признаков этой болезни», — отметил Комиссаренко.
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Коронавирус: В ДНР возбудили уголовное дело против врача
По результатам проверки соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства, проведенной в связи с угрозой распространения в Донецкой Народной Республике новой коронавирусной инфекции, Генеральной прокуратурой ДНР возбуждено уголовное дело в отношении врача одной из Республиканских больниц по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 275 УК ДНР.
Об этом сообщили в пресс-службе генпрокуратуры.
«Дело расследуется по факту нарушения врачом санитарно-эпидемиологических правил, что по неосторожности повлекло массовое заболевание людей», — говорится в сообщении.
В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на полное, всестороннее и объективное исследование всех обстоятельств совершенного преступного деяния.
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Генерал СБУ готовил покушение на Авакова, — Геращенко
Генерал майор СБУ Валерий Шайтанов, которого обвиняют в работе на ФСБ, готовил покушение на министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. Об этом заявил замглавы МВД Антон Геращенко.
«Сегодня утром говорил с министром внутренних дел. Он сказал, что да, действительно, Служба безопасности и ее оперативные каналы передавали нам, что генерал-майор Шайтанов кроме покушения на Адама Осмаева работал и над тем, чтобы организовать покушение на министра внутренних дел. Это было бы уже не первое и даже не пятое покушение», — сказал Геращенко.
Как ранее сообщала «Русская Весна», коннтрразведка Службы безопасности Украины 14 апреля задержала генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова, подозреваемого в государственной измене и совершении террористических актов.
По версии следствия, он, в частности, планировал по заданию российских спецслужб убийство чеченского боевика Адама Осмаева.
Задержанному избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.
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Зеленский анонсировал масштабный обмен пленными после окончания карантина (ВИДЕО)
Более масштабный обмен пленными между Киевом и Донбассом можно будет провести после окончания каранитина, но украинская власть стремилась совершить обмен как можно раньше. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Я понимаю, что во время первого обмена мы вернули 35 человек, моряков, это была первая часть обмена. Второй обмен был после договоренностей „нормандской четверки“, было 76 человек. Сейчас мы меняем 20 человек. Мы можем ждать завершения карантина и потом провести больший обмен», — сказал президент.
Зеленский добавил, что украинская сторона стремилась совершить масштабный обмен сейчас, а не ждать завершения карантина.
«Есть 20 человек — давайте возвращать 20. Завтра буде еще двое — будем возвращать двоих. Послезавтра будет 100 — будем возвращать 100», — объяснил украинский президент.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
В Чернобыльской зоне вновь начинается пожар (ФОТО)
Три новых очага тления появились из-за шквального ветра в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, где на днях погасили бушевавшие 10 дней лесные пожары. Правда, спасатели утешают, что новые очаги не являются масштабными и не представляют угрозу для критически важных объектов. Об этом сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
«Пожарные продолжают поливать отдельные участки, где наблюдается тление пней, остатков древесины, поваленных сухих деревьев, а также торфяников. Вместе с тем, в результате шквальных порывов ветра во второй половине дня произошло осложнение обстановки. Появились новые три очаги тления, которые не являются масштабными и не имеют угрожающего характера», — говорится в сообщении.
Также с ГСЧС уточнили, что угрозы для критических объектов, таких как «Укрытие» и «Вектор», нет.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
В ДНР выявлены новые случаи заболевания коронавирусом
В Донецкой Народной Республике выявлено еще 6 случаев заболевания COVID-19, сообщает Министерство здравоохранения ДНР.
«В связи с тем, что среди инфицированных есть такие, кто посещал Центральную городскую клиническую больницу № 16 г. Донецка, в хирургическом отделении № 2 проводятся карантинно-профилактические мероприятия для предотвращения распространения коронавирусной инфекции Covid-19. Больница работает только на прием ургентных больных, все плановые пациенты будут перенаправлены в другие учреждения здравоохранения», — говорится в сообщении.
Всего по состоянию на 17:00 16 апреля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Донецкой Народной Республики — 32:
— на лечении — 30 пациентов,
— выписаны с выздоровлением — 2 человека,
— летальных случаев — 0.
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Может введем монархию?
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Во время первого обмена Украина вернула 35 моряков, которых послал Порошенко для диверсии против России. При чём здесь Донбасс? Моряки-диверсанты были арестованы РФ в Керченском проливе. Донбасс давно никого не берёт в плен. Кремль запретил.