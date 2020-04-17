Новости Украины и Новороссии 17 апреля 2020

Мэр Киева Виталий Кличко утром 17 апреля приехал в Чернобыльскую зону отчуждения. Выйдя в эфир, он заявил, что новый очаг возгорания, возникший вчера, уже потушен.

«Друзья, рано утром поехал в зону отчуждения, чтобы проверить, продолжаются ли там пожары и какой сейчас радиационный фон.

На сегодня пожары, которые вчера вновь возникли в Чернобыльской зоне, полностью потушены. На участках тления продолжают работать пожарно-спасательные бригады.

Авиация оперативно реагирует на потенциальные очаги. Радиационный фон в зоне отчуждения ниже допустимой нормы и составляет 0.12 микрозивертов», — заявил Кличко.

Он попытался успокоить киевлян, утверждая, что гарь, дошедшая до украинской столицы, является следствием пожаров не только в зоне отчуждения, но и в самой Киевской области.

«Поливомоечная техника продолжает работу в усиленном режиме на улицах столицы. Между тем, пожалуйста, оставайтесь дома и не открывайте окна», — призвал он.

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