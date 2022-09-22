А зачем нам Медведчук-2
Пушилин подтвердил факт обмена Медведчука. Вопрос "А зачем нам Медведчук" так и остался висеть в воздухе.
По числу пленных – Украина официально заявляет, что ей передали 215 человек – из них 10 наемников из других стран и 108 нациков из "Азова".
МО РФ сообщает, что России передали 55 человек, из них 3 из ДНР и ЛНР. Также есть неподтвержденная информация о передаче еще 30 человек.
Также известно, что по договоренности, главари "Азова" до конца войны будут интернированы в Турции.
Видео с нашими военнопленными, которые прибыли на аэродром Чкаловский:
https://t.me/boris_rozhin/64746
https://t.me/boris_rozhin/64747
https://t.me/boris_rozhin/64755
https://t.me/rt_russian/128642
https://t.me/rt_russian/128640
Сказать есть что,да только за такие слова брахман забанит.
Да не сцы. Скажи прямо что “кума” в “довесок” к нашим парням “пригребли”.
наоборот ,за Медведчука больше всех отдали…ибо он ничейный товар ,кроме ВВП.лично..это группа Сурков,Зурабов +Медведчук =со своими Минсками ,обещалками ,огромными бюджетами.Но кум у православных-это много ,а ВВП позиционирует себя ,как воцерковленный.
в войну ,а это война ,мерки маргиналов и Главнокомандующего разные.Зачем Салман (униженный на похоронах саксами ,опущенный можно сказать ,покинул , Лондон стал главным интересантом ?Эрдогашка понятно -на побегушках и торгануть…Так что говори -это уже состоявшийся факт ,как и референдумы ,которых еще не было.Это назовут” заставили Россию остановиться..”
Там ещё вроде как 30 человек ( а может и больше) наших парней заложников второй партией ждут, только почему-то не афишируется этот момент.
Мне пох медведчук.Никаких ещё 30 человек нет.На каком основании произведён обмен?Где статья закона? А как быть с кричалками тина”Мы с террористами переговоры не ведём!”? Уже не террористы,нет?