Главарей “Азова” вернули из Турции на Украину
Главари “Азова”, которые находились с прошлого года в Турции после обмена, возвращаются на Украину. Рассказы о том, что они там будут находится до конца войны так и остались рассказали. За то у нас есть Медведчук. И все таки – зачем нам Медведчук?
Украинские боевики отдохнули без визы в Европе. Один историк на фото а другой врач без клиники.
https://vk.com/video-66772954_456246598…это прямо подарок Эрдогаши Зеле..И это накануне визита ВВП в Турцию?Говорит ,что не против ,чтобы Укра была в НАТО..вот она зерновая сделка-и ведь все ради него родного было -так уверяли все политологи..Эрдоган снова вернется к своей идее о великой Османской Империи..и Крым там -алмаз..
“Белорусский политолог Алексей Дзермант полагает, что демарш Эрдогана – последствие мятежа Евгения Пригожина.
«То, что Эрдоган отдал главарей «Азова» Зеленскому – это, конечно, жест, сигнализирующий о его восприятии слабости России. И это восприятие усилилось после мятежа вагнеровцев. И это нарушение условий сделки. На Востоке постоянно, всегда должны чувствовать вашу силу и понимать пределы своих фокусов. Если этого нет, будут садиться на голову», – считает Дзермант.
п.с. дзермант, один из трех белорусов, которых Соловьев приглашает к себе