Газ отдельно – «азовцы» отдельно: Газовый хаб в Турции под угрозой срыва?
Хаб отдельно – «азовцы» отдельно: нужен ли России Газовый Хаб в Турции? Геоэнергетика Инфо. Эрдоган вернул «азовцев» на Украину. Эрдоган согласился на вступление Швеции в НАТО. Эрдоган заявил что Украина заслуживает членства в НАТО. Песков заявил, что передача главарей «Азова» Украине не повлияет на газовый хаб.
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Что придумал Эрдоган
Так что же решил предпринять наш турецкий “друг”? Как известно, срок зерновой сделки истекает 17 июля. Если Россия не продлил её, то безопасность морских коридоров для судов и гарантии бесперебойных поставку зерновых, возьмут на себя Военно-морские силы Турции.
То есть проще говоря, как только наступит 17 июля и Россия не продлит зерновую сделку, которая в мечтах Эрдогана имеет бессрочный характер, то турецкий лидер тут же объявит о том, что сопровождение зерновозов по Черному морю будет осуществляться ВМФ Турции..??
-МО будет атаковать флотилию Турции
-Абрамович привез Кремлю подарки и условия торга
п.с. думаю к 18,07,поделят доходы от продажи дешевого зерна Украины ,получат плюшки от интересантов (типа продажи удобрений )и сделка пойдет дальше -кушать то хочется..а зерно созрело..