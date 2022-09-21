Зачем Вашингтону нужна настоящая ядерная катастрофа
Игорь Шишкин о том, зачем на самом деле приезжала миссия МАГАТЭ, и почему США не боятся устроить реальную ядерную катастрофу.
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