Второй фронт союзников либеральной идеи и „Карибский кризис” как мнимая угроза ядерного конфликта

Далее, фронт начал кристаллизоваться в многочисленную армию чиновников, и будто с другой стороны его Навальный и другие критики коррупции с большим удовольствием раздували огонь народного недовольства.

Для либеральных управителей избрание Путина не было неожиданностью, но вот «бывший советский народ» не знал, либо забыл такое правило, что за убеждения нужно платить и часть своей агрессии сбросил на обманщика, который «нарушил» данное когда-то слово.

Удар этот назывался пенсионной реформой и имел мишенью как самого Путина, так и его электорат.

Проявился после избрания Путина президентом на настоящий срок. Был связан с нарушением планов либерального управления, игнором карты Навального, высочайшим рейтингом доверия Президенту Путину.

За последние полгода перед нами прошли внутриполитические события, которые мы характеризуем, как открытие второго фронта союзниками либеральной идеи . Такое нагнетание связано с возможным событием, которое произойдёт вскоре. Наши недоброжелатели придают этому возможному событию формы ядерного противостояния, но это лишь тенденция, которой нас хотят запугать и увести от правильного понимания происходящих процессов. К тому же, подобная шумиха является ширмой, под прикрытием которо>Первый фронт сторонников либерализма



Кто ставил на Навального?

Да никто. У Навального не было сценарной задачи стать президентом. Его имидж, созданный по пародийным западным лекалам призван был начать взбалтывание народной мути, дабы отделить полезный плебс от ненужного демоса. Его сторонники являются либо купленными, либо идейными врагами русского народа, а сам он, кроме того, служит ширмой или заставкой, отвлекающей внимание от появления новых лидеров.

У опасной черты

Получив во времена достопамятные Конституцию, написанную под диктовку американских кураторов, мы попали в управленческую матрицу американской демократии.

Все эти годы, фактор внешнего управления осуществлял ручную настройку процессов в стране, идейно и материально окормлял либеральное стадо, холил его, лелеял и преумножал. На сегодняшний день, мы подошли вплотную к черте, после которой, некие процессы могут стать необратимыми.

Другими словами, сегодня мы сдаём тест на аттестат незрелости, после которого превращаемся постепенно в население, закрывая своим выбором, если таковой произойдёт, проект Русской цивилизации. Человеческая история знает примеры сдувшихся цивилизаций, а значит, в таком нашем предположении нет ничего необычного.

Страх быть заживо погребёнными

Если исходить из понимания противостояния власти в России, то напрашивается протест, который посредством навязанных конституционных ценностей мы адресуем американской разношёрстной «элите».

Часто аналитики, говоря об управлении, либо «элитах США», разделяют описываемое поле на «страновиков и[ монетаристов». Такое понимание приводит нас к дуализму и заставляет принять эмоционально чью-то сторону.



Мы усвоили, что либеральные ценности базируются на монетаристском подходе, который больше указывает на банковский сектор (и как бы на «глобалистов»), а значит, субъект управления, отличный от промышленников, которых можно было бы соотнести к «страновикам» (но и тот, и другой термины: «страновики», «глобалисты», особенно, в дискурсах их противостояния, мы считаем неадекватными реальности, о чём — далее).



Более того, процессы денационализации экономики в ельцинский период связаны с правлением в США Клинтона, а это указывает опять на банковский сектор.

Враг моего врага мне друг?

Таким образом, многие из российских «патриотов», будут являться представителями «страновых» идей и своими чаяниями отвечать и отдавать голоса «страновым элитам»? То есть, «страновик» Трамп нам друг и союзник в каком-то смысле? Без вынесения из бессознательного образов, связанных с этим, ответа на вопрос мы не получим.

Понятно одно: когда мы окунулись в матрицу американской демократии, то начали в «публичном поле» себя считать то либералами, то консерваторами, то новыми консерваторами, не продвигаясь далее этой системы идентификации, слизанной у американцев же. Та же история и с «глобалистами» и «страновиками».

Кто такой «страновик»?

Этот термин попал к нам из терминологического аппарата многим известного и уважаемого публициста Валерия Викторовича Пякина.

Однако, применительная практика этого термина в наших устах будет страдать, если мы не углубимся в объяснение термина, к которому его часто привязываем. А именно, к термину «элита».

Что такое «элита»?

В результате коллективного обсуждения этого вопроса мы вышли на вереницу тезисов:



элита — элитный, выведенный, специально созданный;



термин «элита» в социальном аспекте — квазиэлита, потому как сам термин не рождает устойчивых образов, а включает в себя системы образов, поэтому пишется в кавычках;



элита — стремиться стать лучшим, успешным, профессионалом;



элита — считающие, что достойны лучшего; потребительская «элита»



элита — те, кто не такие как все; выделится, выпендрится. В том числе педерасты;



элита — (по-русски) понимающие, хотя как «понимающий» переводится слово интеллигент;



элита — это избранные. Избранные кем? Для чего? По какому признаку?



элита — разделение по принципу: «со щитом или на щите». Те воины, что погибают во имя защищаемых идеалов («на щите»), то это — элита.



элита страновая — это избранные кем? Страной?



если социальная группа поднимается до уровня управления субъекта управления и функции выполняются в должном качестве, то её можно назвать «элитой». По признаку управления;



Однако, какое бы определение мы не давали бы слову «элита» оно будет ложным, поскольку привязано к определённому взгляду на мир, делящему людей на одних и других, по какому-то признаку. Одни — толпа, другие — «элита», когда на самом деле все они — суть одна и та же популяция вида Человек разумный.

В том смысле полезнее использовать модель исторических процессов, представленную ниже.

Порядки моделей исторических процессов

Приведённые на рисунке порядки с большим успехом можно называть «элитами» разного уровня, но к чему нам это?

Чтобы из вышесказанного добыть хоть крупицу пользы для дальнейшего повествования придём к неожиданному выводу:

если нам необходим определённый политический климат в России, то это вызвано нашими пользовательскими, а не политическими потребностями. Политическими же потребностями это может быть вызвано у игроков из других порядков.

Поэтому нам оказывается совершенно всё равно «страновик» ли Трамп или «глобальщик», но важно нам, что в этот исторический момент Трамп и Путин (и связанные с ними максимально возможные уровни вложенности глобального исторического процесса) — ситуационные союзники.

К полной нашей неожиданности, нас в 90-ые поработили «нечаянно», целенаправленные усилия осуществляли, но неожиданно для осуществителей, мы сами побежали с распростёртыми объятиями к своим поработителям, причём, произошло это на склоне лет финансово-капиталистического образа правления и мышления, соответственно. Потому очень трудно некоторым «патриотам» быть убедительными для большинства населения в том, что вокруг одни заговоры и злые козни врагов, поскольку джинсов с жевачкой большинство хотело неистово.

И этому образу правления на днях придёт конец, за которым, однако, последует и перерождение. И очень важно понимать, что это будет моментом начала игры по новым правилам и каждый будет волен выбирать свой путь и доказывать его право на существование.

Мы не знаем, как уйдёт из жизни финансовый капитал и во что он затем переродится. Захочет ли он перед смертью услышать голоса Сирен, либо почит в тишине и благолепии, однако, и нас готовят к этому событию. Пугают помпой похорон и грозят, что упомянутый образ мирового правления, вдруг, воспрянув из гроба, загребёт с собой вкруг стоящих провожающих. Зачем это нужно и кому это нужно?

Сон разума рождает чудовищ

Испугать нужно для того, чтобы похитить выбор. Чтобы в этот ответственный момент, каждый, раздетый до категории «я», вдруг увидел на горизонте прекрасную жирафу и препоручил выбор ей, по причине, что сейчас сам занят выживанием, а его судьбу пусть решит тот, кому видней. На создание таких жирафов (кому видней) нацелены и загончики «патриотизма», вдруг «выстрелит» у кого-то из них?

Кому видней?

Хорошей «отмазой» для многих был Путин. Но Путин — наше тонкое место.

Если не замечать, что за долгие годы своего правления он выпестовал огромное количество самостоятельно мыслящей молодёжи, Путин — лишь персоналия и его жизнь и судьба лежат на тонких весах Провидения. Если Провидение решит драматизировать нам выбор, оно уберёт эту персоналию в самый неподходящий момент, Кто тогда станет «жирафом»?

Жирафы среди нас

Жирафов пестовали другие. Вы сами, сначала не веря, отмахиваясь — смирились и допустили их в круг своих доверенных лиц. Это популярные актёры кино.

С друзьями или семьёй вы ходите к ним на приём в кинотеатр, каждый вечер они приходят без спроса в ваш дом. Говорят они много, но ко всему, что из них изошло вы не относитесь критично. Они ведь «слуги народа», шуты и джокеры. И всё что они скажут — прикольно и позитивно, даже когда они говорят — ужасающе мрачные вещи.

Возможный второй фронт

Константин Хабенский

Согласно подробному аналитическому обзору российского кинематографа компанией «Яндекс», Константин Хабенский назван самым популярным актёром в России за первые 15 лет XXI века.

С начала своей кинематографической биографии, после «убойных сил» и «дозоров» примерил статус «героя из народа».

По ходу карьеры примерял на себя личины Колчака, Троцкого (дважды), Богрова (убийцы Столыпина).

Некто Голунов

Голунов не нужен никому кроме «папы и мамы, кроме бабушки с дедушкой» а так же кроме тех, кто его имеет. Утверждают, что своим журналистским расследованием о клабищенском крышевании он вызвал карательную реакцию московской власти.

А может это нужно было для набора очков актёром Хабенским?

Предполагаем, что 6 июня в органы был анонимный звонок по которому квартиру Голунова проверили и нашли там подброшенные наркотические средства. Голунова «закрыли» а через три дня состоялась смелая речь Хабенскоо на «Кинотавре».

11 июня глава МВД Владимир Колокольцев объявил, что уголовное дело спецкора «Медузы» Ивана Голунова прекращено «в связи с недоказанностью вины», а сам Иван Голунов будет освобождён из-под домашнего ареста.

Кстати, многие получили по шапке! Не тронь «наших»!

Объясним: на сегодняшний день мы считаем всех описываемых актёров только раскрученными любимцами публики и никому не примеряем на фигуру «наглухо» костюм политика, однако считаем, что в их риторике появляется всё больше тревожных маячков.

Сергей Безруков

В ходе президентских выборов 2018 года являлся доверенным лицом Владимира Путина и членом выдвинувшей его инициативной группы.

Съёмки в «Бригаде» сделали его надолго иконой стиля.

Хотя, как киноартист засветился впервые в роли беспризорника в фильме «Похороны Сталина».

На сегодняшний день, Безруков успел пропустить через свою личность хорошую порцию имён связанных в нашем понимании с русской и советской культурой: Есенин, Высоцкий, Иешуа, Пушкин, снова Пушкин, опять Пушкин.

Властителей ему почти не досталось поиграть, но вот недавно он, прямо-таки панорамно заявился в роли Бориса в сериале «Годунов».

На прошлой неделе Безруков засветился с инициативой семейного подряда по которому он собирается сыграть адвоката Менделя Бейлиса в фильме о позорном деле [ 1 ]. Это очень тревожный фактор. Само дело было использовано как маркер реакции общества на готовящиеся процессы. По прошествии сотни лет кому-то понадобилось вынуть историю на проветривание, а Безрукова изобразить в ней адвокатом.

Вслед за заявкой Безрукова вдруг прорвалась информация о ритуальном убийстве, но при ближайшем рассмотрении оказалась фальшивкой [ 2 ].

Но кто-то же фабрикует фальшивки!

Евгений Миронов

Многими заслуженно любимый артист проявился заявлением, которое мы отметили в своих хрониках:

3 декабря Два высказывания однофамильцев по разным поводам схлопнулись в одну матрицу: нас путают! [ 3 ]

Наш комментарий

Фракция «Справедливая Россия» не поддержит предложенный сенаторами проект закона о борьбе с домашним насилием из-за несогласия с внедрением через него принципов ювенальной юстиции, заявил лидер фракции Сергей Миронов.

При этом Миронов отметил, что практика показала ошибочность декриминализации семейного насилия. По словам политика, мужчины продолжают поднимать руку и на женщин, и на детей.

«Такие люди не могут называться мужчинами», — отметил лидер «эсеров».

Актёр Евгений Миронов записал видеообращение в поддержку трансгендерной женщины Мишель, осужденной на 3 года лишения свободы за размещение эротических рисунков в соцсети.

Мишель не завершила трансгендерный переход и не сменила документы, в паспорте указано мужское имя, поэтому её могут отправить в общую камеру в мужское отделение. По мнению юриста Марии Чащиловой, в тюрьме Мишель может не выжить, так как она инвалид третьей группы, у нее был рак мочевого пузыря.

В обращении, ключевые слова удивляют нас полемичностью со словами однофамильца:

«Мне неважно, мужчина это или женщина».

Такое двойное совпадение может указывать на то, что общество уже хорошо запутали и оно находится на грани признания, как опущенных в противоестественное субкультур, так и с внедрением принципов ювенальной юстиции.

Причина в том, что уважаемые спикеры мало обращают внимания на детализацию речи и тезисов в ней. В памяти же слушателей остаются опасные обрывки.

Таким образом, актёр сознательно либо бессознательно говорит под диктовку слова, которые должны осесть в умах слушателей. Зачем ему это?!

Максим Покровский

Новость от 6 декабря:

Уехавший жить в США лидер группы «Ногу свело!» Максим Покровский рассказал в интервью о своих политических взглядах и отношению к современному российскому народу. Покровский уверен, что над российским народом совершалось много опытов, поэтому он «подубит генетически». Хотя российская нация — талантливая.

«Но тут вопрос: а каким бы был этот народ, если бы над ним в течение последних ста лет, с 17 года, не совершались тяжелые опыты?» — задал риторический вопрос музыкант. Он напомнил о таких проблемах, как нищета, алкоголизм и высокая смертность. «Нация деградирует. Просто она хорошая и сильная, поэтому ее убивают, а она выживает» — считает Покровский. «Чтобы нация пришла в себя, стоит сменить власть, — продолжил Покровский, — Если в политику никого пускать не будут, то ситуация через сто лет не изменится».

Сам музыкант не намерен делать своё творчество полностью протестным, так как он использует непрямые аналогии. Однако, например, в песне «Самурай» он выразился достаточно чётко. Впрочем, политическая причина — не основная для переезда. Покровскому нравится «сидеть на шпагате» на двух континентах. Он сравнивает Россию и США и видит большую разницу между странами. Это очень увлекательно:

«Получается, что нахожусь в двух местах одновременно», — пишет МК.

Максим Галкин

10 ноября одной из главных новостей дня стало сообщение о том, что артист и телеведущий Максим Галкин на концерте в Новосибирске заявил, что на российское телевидение вернулись советские времена «в худшем смысле слова» — там процветает цензура, а Владимиру Путину, который «мысленно Марс завоевывает», «скучно» с россиянами.

Как оказалось всё это он говорил ещё 2 октября, но СМИ обратили на слова мужа Аллы Пугачевой только сейчас.

На самом деле в программе Галкина «Один за всех», с которой он гастролирует минимум полтора года, изначально присутствует блок о политике. Он никогда не выглядит одинаковым, содержание почти всегда меняется на каждом концерте, хотя там есть элементы, присутствующие в каждом выступлении. Любопытно, что и люди реагируют на эту часть программы по-разному. Одни порой смеются громче в одних местах, в другом городе — в других, но всегда эта часть выступления проходит «на ура».

Галкин просит не снимать его выступление, но некоторые, как обычно, делают всё наоборот. Благодаря им можно не только оценить «смелость» ведущего «Первого канала», но и сравнить как меняется «политическая» часть концерта Максима Галкина в разных городах.

В ролике приведены фрагмента из концертов в столице Литвы Вильнюсе 00:01 (7 мая 2019 года), в Ростове-на-Дону 06:30 (29.10.2019) и Новосибирске 20:00 (2.10.2019), где Максим как раз и сообщил «сенсацию» о цензуре на российских федеральных телеканалах.

Что день грядущий нам готовит?

Возвращаемся к вопросу: какими событиями нас пугали?

Киссинджер сравнил торговую войну США и Китая с Первой мировой, но отметил, что мир пока находится в предгорьях ядерной войны [ 4 ];

В те же дни, не менее вечный персонаж мировой политики, Михаил Горбачёв предостерёг Москву и Вашингтон от «горячей войны» [ 5 ];

Таким образом два политических тяжеловеса сдержанно высказываются о ухудшении мирного климата.

Чьими же словам руководствуемся мы, когда пишем, что нечто может произойти в ближайшее время?

Ну, нечто важное — это же не ядерная война, правда? А лишь, возможно, её анонс, как предполагает легковесный политик Евгений Фёдоров.

Уже несколько лет он программирует наше пространство на «Карибский кризис».

«Карибский кризис» ХХ века

Итак, вот интервью с Евгением Фёдоровым от 25 ноября прошлого года, где он объясняет слушателям, почему в США выросло количество заказов на строительство частных ядерных бункеров.

Здесь он говорит, что американцам памятна суматоха вызванная советской ядерной угрозой 1962 года. Далее Фёдоров разъясняет: чтобы мир изменился, нужно чтобы Америка сильно перепугалась и переосмыслила свои позиции. Так ли это нужно и кому — попытаемся разобраться.

Была ли реальной угроза американской страновой целостности в 1962 году мы подробно рассматривали в статьях на ресурсе ИАЦ [ 6 ]. Здесь же опишем ситуацию пунктирно и за аргументацией попросим обратиться к указанному материалу.



На указанный исторический момент Куба была сферой влияния клана Рокфеллеров;



смена режима Батисты на режим Кастро являлась структурной перестройкой в управлении.;



в ходе визита Хрущёва в США в 1959 году состоялись две встречи с Нельсоном Рокфеллером послужившие началом сценария «Карибского кризиса»;



не имея превосходства в ядерном оружии хрущёвское руководство, под покровом секретности, разместило в октябре 1962 года ракетные базы на Кубе;



с самого начала карибского кризиса была загадка — почему СССР не воспользовался своим правом предоставить Кубе защиту официально, тем более это соответствовало нормам международного права? США спокойно держали ракеты в Турции и СССР имел право на законных основаниях отправить ракеты на Кубу. Но Хрущёв решил провозить ракеты тайно, почему?



Ведь это смахивало именно как на подготовку агрессии против США, или преднамеренную, заранее спланированную, провокацию, чтобы потом СССР публично уличили во лжи на заседании ООН. Это говорит о том, что, возможно, договорённости между Хрущёвым и Рокфеллером подразумевали размещение ракет, а вот ядерных или нет — это отдельный вопрос.

Хроника события

20 мая 1962 года Хрущёв, сразу после возвращения из Болгарии, провёл в Кремле беседу с министром иностранных дел А.А. Громыко, А.И. Микояном и министром обороны Р.Я. Малиновским, в ходе которой изложил им свою идею: в ответ на постоянные запросы Фиделя Кастро об увеличении советского военного присутствия на Кубе разместить на острове ядерное оружие.

21 мая на заседании Совета обороны поставил этот вопрос на обсуждение.Больше всех был против такого решения Микоян, однако, в конце концов члены Президиума ЦК КПСС, входившие в Совет обороны, поддержали Хрущёва. Министерствам обороны и иностранных дел было поручено организовать скрытную переброску войск и военной техники по морю на Кубу.

14 октября 1962 года самолет-разведчик U-2, сделав снимки военной базы на Кубе, вручил пленку ЦРУ.

15 октября аналитики ЦРУ установили, что на фотографиях — советские баллистические ракеты средней дальности Р-12 («SS-4» по классификации НАТО). Вечером того же дня эта информация была доведена до сведения высшего военного руководства США.

16 октября фотографии показали президенту. После этого по приказу Кеннеди полёты над Кубой участились в 90 раз: с двух раз в месяц до шести раз в день.

22 октября президент Кеннеди обратился к американской публике (и советскому правительству) в телевизионном выступлении. Он подтвердил присутствие ракет на Кубе и объявил военно-морскую блокаду в виде карантинной зоны в 500 морских миль (926 км) вокруг берегов Кубы, предупредив, что вооружённые силы были «готовы к любому развитию событий», и осудив Советский Союз за «секретность и введение в заблуждение». Кеннеди отметил, что любой ракетный запуск с территории Кубы в сторону любого из американских союзников в западном полушарии будет расценен как акт войны против США.

25 октября на экстренном заседании Совета Безопасности ООН разыгралась одна из самых памятных сцен в истории ООН. Посол США Адлай Стивенсон попытался заставить советского посла Валериана Зорина (который, как и большинство советских дипломатов, не подозревал об операции «Анадырь») дать ответ относительно присутствия ракет на Кубе, высказывая известное требование:

Не ждите, пока Вам переведут!

Получив от Зорина отказ, Стивенсон продемонстрировал фотографии, сделанные разведывательными самолётами США и показывающие ракетные позиции на Кубе.

Одновременно с этим, Кеннеди отдал приказ повысить боевую готовность вооружённых сил США до уровня DEFCON-2 (первый и единственный раз в истории США).

27 октября над Кубой был сбит американский самолёт-развёдчик U-2. Принято считать, что «Чёрная суббота», 27 октября 1962 года, — день, когда мир был ближе всего к глобальной ядерной войне.

2 ноября президент США Кеннеди объявил о том, что СССР демонтировал свои ракеты на Кубе. С 5 по 9 ноября ракеты с Кубы были вывезены.

20 ноября США отменили морскую блокаду.

12 декабря 1962 года советская сторона завершила вывод личного состава, ракетного вооружения и техники. В январе 1963 года ООН получила заверения СССР и США в том, что Кубинский кризис ликвидирован.

Так зачем всё это было нужно?

Ответ на этот вопрос прост — чтобы убедить мир в реальности советской угрозы, чтобы заставить мировое сообщество увидеть в СССР страну-обманщика и страну-злодея, чтобы поставив мир на грань ядерной войны, отдать все карты внешней политики США — олигархическим кланам, носящим собирательное название — «ястребы», оправдав их вторжения по всему миру как средство борьбы с «советской угрозой».

На самом деле кризис был, очевидно, изначально договорным. Был разработан план, по которому Хрущёв согласился ввести ракеты на Кубу. «Разразился» Карибский кризис, чуть не приведший к ядерной войне. Так миру была продемонстрирована советская угроза.

Кто выиграл от карибского кризиса

Так кто же выиграл от Карибского кризиса?

США? Нет, государство никаких выгод не понесло.

СССР? Проигравшая страна, запугавшая весь мир и уличённая во лжи.

Выиграла третья сторона, представленная мировым банковским капиталом. Она втравила две группы «элит» стран в жёсткое противостояние на износ с целью их общего ослабления и своей победы.

Мальтийский саммит

Тридцать лет назад 2-3 декабря 1989 года состоялась встреча на Мальте в результате которой Горбачёв признал победу «американской стороны» с вытекающей из неё алгоритмикой последующего ослабления СССР до полной либо частичной ликвидации проекта.

Возможен ли «Карибский кризис» ХХI века

Теперь мы находимся в исторической точке, когда третья сторона описанного кризиса находится в наибольшей опасности относительно своей целостности. Мировая финансовая система стоит на пороге реформирования. «Страновым элитам» же и наполняющему их коллективное бессознательное народонаселению пытаются внушить, что их правительства вновь должны столкнуться на грани опасного выбора.

Матричное понимание процессов говорит о том, что страна наша стоит на пороге некой точки масштабирования, которая кому-то графически представляется «карибским кризисом», но любое силовое повторение ситуации будет играть на руку упомянутой третьей стороне и послужит долговременным возвратом в уже пройденную проблематику глобального управления.

В Послании 2020 есть предостережение от желания решить вопросы «по-старинке»:

«Впервые, хочу это подчеркнуть, впервые за всю историю существования ракетно-ядерного оружия, включая и советский период, и новейшее время, мы никого не догоняем, а наоборот, другим ведущим государствам мира ещё только предстоит создать оружие, которым уже обладает Россия».

О точке масштабирования

Не покидая земной матрицы и связанной с ней воздействия глобального управления мы вольны становиться шире или уже, ниже или выше, взрослее либо ребячливей заявленных макропроцессов.

Так, войдя в карибский кризис мы стали агрессорами, что позволило вписать СССР в список держав, которые следует разоружить, «вочтобытонистало». Другими словами, тогда мы стали маленькими опасными детьми, либо концептуально безвластными объектами управления.

Временная симметрия процесса

Хотим указать на некую симметрию во времени описываемых процессов. Если принять за начало вхождения СССР в процесс либерального развития первый визит Хрущёва в США и его общение с представителем мирового банковского сектора — сентябрь 1959 года, а фазой признания Горбачёвым либеральных ценностей победившими — декабрь 1989 года, то на начало 2020 года мы равноудалены от Карибского кризиса относительно Мальтийского саммита.

Послесловие

Повторимся, мы не обсуждаем во мнении умышленную злонамеренность публичных лиц, а лишь указываем на изменение в последние месяцы их риторики и психодинамики и хотим отметить, что по летам они входят в один возрастной пул и что на годы их становления как медийных лиц выпали ельцинские либеральные реформы, что могло сослужить им службу в мировоззренческом становлении.

Вот и в Послании 2020 года шар отправлен на ту сторону:

«Убеждён, серьёзный и прямой разговор об основных принципах стабильного миропорядка, о тех острейших проблемах, с которыми сталкивается человечество, безусловно, назрел. Надо проявить политическую волю, мудрость, мужество. Время требует осознания нашей общей ответственности и реальных действий».

Школа аналитики



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