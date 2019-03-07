О национальной идее…про внешнюю политику

Конечно, не нам, обывателям, не имеющим доступ к секретным сведениям рассуждать о том, насколько внешняя политика России (с научной точки зрения) является эффективной. Поэтому буду рассуждать, как потребитель информации из открытых источников.

Итак, в течение последней недели было несколько событий, которые формируют определенную картинку и вызывают дискуссии в обществе

очередной виток антирусской вакханалии… от попытки Испании представить прогитлеровскую шваль «борцами с коммунизмом», обелить и оправдать преступников, до ритуального унижения России путем сноса особо почитаемых памятников борцам с сатанизмом Гитлера на Украине

неоднозначные итоги выборов в Молдавии и Эстонии. В первом случае Додон сумел консолидировать большинство для победы, но она оказалась намного ниже ожидаемой. Если противникам Додона, также набравшим сопоставимое число голосов удастся создать коалицию, все останется как было, если нет, страну ждет новая волна выборов. В Эстонии единственная партия, более-менее терпящая русских заняла второе место. Что характерно за антирусскую партию «реформ» голосовали и русскоязычные

Есть о чем задуматься… Почему беснующиеся антирусские силы каждый раз показывают консолидированность и используя ПОБЕДНЫЕ лозунги показывают всему миру, что Россию можно унижать сколько угодно… почему пророссийским силам в сопредельных государствах легче переехать в Россию, сократив потенциал русского мира у себя на Родине, чем отстаивать свои права и защищать свои ценности в родных для них странах.

Ответ, который дает простой человек, обыватель, и не обязательно сетевой боец, а просто гражданин… уже не верящий в «профессиональный стоицизм российского МИДа» один. Это ответ может даваться «от уныния», может из искренних убеждений… Российская внешняя политика, по мнению такого человека — не нацелена на защиту конкретного гражданина, она озабочена «комфортом крупного бизнеса». Ведь какие новости мы слышим: задержан очередной гражданин России… от русского языка призвали отказаться ещё в одной стране… снесен памятник советским воинам в Польше… на Украине проведен шабаш бандеровцев, причем при материальной поддержке украинских бизнесменов Россия молчит? Если бы…

В ответ Россия, «выразив дежурную озабоченность на брифинге для своих же граждан» (остальные страны, по команде из-за океана срочно становятся плохо слышащими и видящими)… тем не менее приглашает высшее руководство страны, задержавшей гражданина для обсуждения перспектив инвестиционных проектов… налаживает бизнес-связи со страной, где призвали отказаться от русского языка… осуществляет внешнюю торговлю с Польшей, через СВОИХ бизнесменов и их коллег из стран СНГ, украинских бизнесменов, спонсирующих шабаши до сих пор пускают в Россию, а товарооборот с бандеровской властью только растет. Попытка перевести стрелки на Лукашенко вызвало отповедь на тему «а кому принадлежат заводы в Беларуси, поставляющие ГСМ режиму Порошенко… уж не российским ли бизнесменам».

На бытовом уровне… а вы пытались получить российское гражданство? Честно говоря, здесь не все однозначно, у каждого свой опыт, от «вспоминать даже не хочется» до «чего вы слушаете кого попало, все нормально, ну, пришлось побегать… но ничего». Однако не секрет, что может быть и знаменитые, но явно не сделавшие для России столько, чем те же ополченцы ДНР или искренне любящие Россию русские, проживающие в недружественной обстановке, получают гражданство под вспышки фотокамер, освещение в прессе… И поверьте, на бытовом уровне это вызвало не энтузиазм на тему «во кто хочет быть россиянином», а раздражение «а попробуй я, отпахавший в совке на эту Россию и брошенный ею в 1991 году, сейчас прийти…», мне кажется этот ход был ошибкой. Не вызывает подобное «сотрудничество власти с деятелями искусства» особой радости.

Более того — прокатилась серия скандальных ВЫСЫЛОК или попыток высылки ополченцев, сторонников русского мира. И если по одним есть вопросы, по другим — однозначно просчет. Спасенные от депортации — лишь исправленная ошибка, а не повод для гордости. И постепенно возникает такая картинка: «ДЛЯ ДЕРИПАСОК — деньги, поддержка и респект, для ПРОСТОГО пехотного из ДНР… общая очередь, страх перед ФМС, для задержанных по надуманному предлогу в Европе… если ты не Дерипаска… озабоченность МИДа и дежурная фраза про работу консульства по данному случаю».

Ни одной громкой ноты протеста, хотя, как показывает опыт, если уж поставлена цель показать ответную реакцию, то «помидорами» оппонент явно не отделывается… однако такие примеры касаются лишь явных убийств российских граждан, причем в спину. А вот если речь идет о сносе памятников ГЕРОЯМ ПРОШЛОГО, унижения русского языка или прав русских граждан… все скатывается до мямленья про международное право и подростковое возмущение тем, что «грубый дядя использует незаконные средства воздействия».

Неоднозначна и работа с партнерами. Во-первых, МИДу надо определиться. Наши либеральные оппоненты, кстати, очень любят советскую терминологию… друг, союзник или единомышленник, простите, в капитализме есть ПАРТНЕР, ВАССАЛ И КОНКУРЕНТ. Другого не дано. Нам часто тыкают на ток-шоу «у фасс нет союсныков»… или же «пачему же фас тэпэрь нэ лубят».

Дорогие гриши и майклы, в вашем мире, в который мы встроились (а определенныеэлиты выстраиваться обратно, мне кажется не хотят, они любые убеждения продадут, лишь бы «на Запад в цивилизацию») не существует дружбы и братства, есть лишь ВЫГОДА.

И такое впечатление, что именно выгодой обуславливается внешняя политика на дипломатическом фронте, в том числе и Россией. Разумеется, это не так… по-крайней мере, хочется верить, что у России остались принципы, а россияне согласятся прожить не только без польских яблок, но и без поездок туда на шоппинг, без айфонов или пармезана, если итогом будет УЛУЧШЕНИЕ жизни русских ВНЕ РОССИИ, ну не все же такие жвачные и беспринципные в России, чтобы эгоистично желать блага только себе, плюя на саму идею «русские не менее великие, чем европейцы»

Однако, что мы видим: бандеровцы сто раз продажнее, они под угрозой жизни или за доллары продадут отца и свои убеждения. Но пока им не предложили то, чего они хотят, они будут ТЕРПЕТЬ и предпочтут пожить «назло москалю», но все же создать впечатление, что они принципиальные и последовательные борцы с русским миром. И поверьте, такая КАРТИНКА СВОИ ПЛОДЫ приносит

Точно также, как нудное объяснение фактов и оправдательная позиция российского МИДа постепенно работает по Шарпу «заставь людей оправдываться, И МЫ СКАЖЕМ, ЧТО ОНИ ИЗВИНЯЮТСЯ»

Напомню, ни одного ГРОМКОГО хлопка дверью по поводу Вышинского или Бузины. Ни одной попытки перейти в наступление… даже журналисты в Москве собирают в поддержку своих коллег НАМНОГО меньше народу, чем бандеровцы (пусть за деньги) на свои шабаши.

На погром Храмов украинцев приходит БОЛЬШЕ, чем одиночных пикетов россиян в Москве перед украинским посольством с протестом против беспредела.

Россия молчит, и когда те же украинские граждане начинают шельмовать тех, кто поддерживает Россию, а местная пятая колонна им вторит.

«Россия потеряла деньги в Венесуэле или русские проиграли в Молдавии, русских предают китайцы».

Эти тезисы, несмотря на опровержение горластых экспертов, западают в душу, как сорняки.

Параллельно, происходит наезд на «диктатора Лукашенко», но уже по причине того, что Европа отказывается считать его диктатором… Вместо того, чтобы вспомнить, сколько денег и БЕЗВОЗВРАТНО было вбухано на Украину, сколько газа было своровано на территории этой страны, белорусов попрекают «неуступчивостью» и даже «нахлебничеством»… И это при том, что деньги под приличные проценты возвращаются, газ никогда (!) не был проблемой при транзите через «батькину вотчину», две базы российские стоят себе, учения вместе проводятся…

Однако до сих пор «российские бензинсмены» весьма эффективно пользуются торговыми ограничениями для Беларуси по любому удобному поводу. За «крестного батьку» на НТВ до сих пор никто не извинился, а метод «убеждения», по крайней мере, со слов ряда СМИ, предполагает не «радушные объятия и 3 млрд долгосрочной помощи», как Януковичу, а гораздо более жесткий диалог… Честное слово, когда слышишь от ряда чиновников и СМИ про «нахлебников из Беларуси» удивляешься как раз «стратегическому терпению Лукашенко», хотя и к нему есть, безусловно, вопросы.

В итоге мы имеем два явления: русские за рубежом, кажется, не особо верят в поддержку России, если они вдруг выступят против местных властей с требованием беречь русскую культуру, русский язык, прекратить разговоры о русской оккупации… даже несмотря на произнесенные, НАКОНЕЦ-ТО слова о том, что Россия будет «внимательно наблюдать за попытками» в странах, обвинять русских в оккупации и геноциде… но прошел позор нынешнего грузинского общества…«день памяти жертв советской оккупации», интересно, какую роль В СТАНОВЛЕНИИ советской власти сыграли грузины-то… И ТИШИНА.

Дескать «не будем обращать внимания». Может оно и лучше… только вот оптимизму и желанию бороться за русский язык в других республиках, гражданам такое «стратегическое молчание» не прибавило.

И если «чего», то русские предпочтут либо, молча переехать в Россию, либо молча погибнуть от рук нациков и фашиков… потому что «нет смысла выслушивать очередную озабоченность» МИД.

Второе явление — местная либеральная тусовка спокойно называет Гитлера хранителем истории, выпускает «труды о героях рейха, власовцах», устанавливает памятники пособникам нацизма, приглашает в Совет по культуре явных антирусских граждан, а на все возмущения отвечает холодным окриком «не ваше дело»… после чего следует мантра о «надо слышать все мнения». Итогом стало то, что ЕДИНСТВЕННЫМ мнением, как и итогом, ПОКА, работы этого совета стало обвинение «певцом перед ВСУ» русских в идиотизме. Нет, может есть какие ещё реальные достижения? Мы не слышали.

Картину дополняют высказывания чиновников про макарошки, не просили рожать или скотобазу в хрущебе, наказание, не в пример даже реакции ПЯТИЛЕТНЕЙ ДАВНОСТИ идет… чиновники учатся думать, что говорить, а «дисседентики» думать, что пишут… но далеко не все.

Патриоты же разобщены и до сих пор сходятся в искусственно созданных «дискуссиях» на тему монархизма и большевизма…

А жаль, пора заняться делом.

Пунктуация и орфография автора соблюдены.

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Источник: https://nstarikov.ru/club/101330