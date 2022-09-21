Глава Китая Си Цзиньпин призвал китайский военных сфокусироваться на подготовке к боевым действиям. Заявление прозвучало в Пекине на конференции по национальной обороне и военной реформе. В мероприятии участвовали высокопоставленные представители Центрального военного совета (ЦВС), Народной вооружённой милиции, военных академий и члены Политбюро ЦК КПК.

Си Цзиньпин, занимающий также пост председателя ЦВС КНР, направил участникам семинара ряд указаний.

«Необходимо добросовестно обобщать и применять успешный опыт реформ, владеть новой ситуацией и [понимать] требования задач, сфокусироваться на подготовке к войнам, а также иметь мужество исследовать и вводить новшества», – сказал он.

Китайский лидер также заявил о необходимости твёрдо придерживаться пути реализации ранее намеченных целей реформы.

В 2015 году власти Китая объявили о намерении реформировать Вооружённые силы (ВС) для повышения их эффективности. По словам Си Цзиньпина, в стране должна появиться ультрасовременная армия, способная при необходимости дать отпор любому неприятелю. Важнейшее требование — боеспособность и умение побеждать, подчёркивал глава КНР.

Так, в рамках реформы в НОАК создали ракетные войска стратегического назначения, которые сейчас, наряду с сухопутными, военно-воздушными, военно-морскими силами и Народной вооружённой полицией, составляют ВС страны.

Китайский лидер ещё на открытии XIX съезда Компартии Китая в 2017 году заявил, что к 2035 году планируется завершить модернизацию Вооружённых сил, чтобы они полностью отвечали вызовам современности.

На прошлой неделе в ЦРУ объявили, что к 2027 году Пекин готовится установить военный контроль над Тайванем. Последний управляется собственной администрацией с 1949 года. Согласно официальной позиции китайских властей, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, Тайвань — одна из неотъемлемых провинций КНР, являющаяся особым административным районом с правом на высокую степень самоуправления. Америка выступает за независимость острова, и недавно американский Сенат одобрил законопроект о предоставлении военной помощи Тайваню на 4,5 млрд долларов.

20 сентября глава МИД Китая Ван И заявил, что начало «новой холодной войны» между КНР и США рискует обернуться катастрофой не только для этих двух стран, но и для всего остального мира.

ЦВС КНР руководит Народно-освободительной армией Китая и Народной вооружённой милицией.

По материалам ТАСС, НТВ, «Известий», РИА Новости