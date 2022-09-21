Си Цзиньпин призвал китайских военнослужащих готовиться к войнам
Глава Китая Си Цзиньпин призвал китайский военных сфокусироваться на подготовке к боевым действиям. Заявление прозвучало в Пекине на конференции по национальной обороне и военной реформе. В мероприятии участвовали высокопоставленные представители Центрального военного совета (ЦВС), Народной вооружённой милиции, военных академий и члены Политбюро ЦК КПК.
Си Цзиньпин, занимающий также пост председателя ЦВС КНР, направил участникам семинара ряд указаний.
«Необходимо добросовестно обобщать и применять успешный опыт реформ, владеть новой ситуацией и [понимать] требования задач, сфокусироваться на подготовке к войнам, а также иметь мужество исследовать и вводить новшества», – сказал он.
Китайский лидер также заявил о необходимости твёрдо придерживаться пути реализации ранее намеченных целей реформы.
В 2015 году власти Китая объявили о намерении реформировать Вооружённые силы (ВС) для повышения их эффективности. По словам Си Цзиньпина, в стране должна появиться ультрасовременная армия, способная при необходимости дать отпор любому неприятелю. Важнейшее требование — боеспособность и умение побеждать, подчёркивал глава КНР.
Так, в рамках реформы в НОАК создали ракетные войска стратегического назначения, которые сейчас, наряду с сухопутными, военно-воздушными, военно-морскими силами и Народной вооружённой полицией, составляют ВС страны.
Китайский лидер ещё на открытии XIX съезда Компартии Китая в 2017 году заявил, что к 2035 году планируется завершить модернизацию Вооружённых сил, чтобы они полностью отвечали вызовам современности.
На прошлой неделе в ЦРУ объявили, что к 2027 году Пекин готовится установить военный контроль над Тайванем. Последний управляется собственной администрацией с 1949 года. Согласно официальной позиции китайских властей, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, Тайвань — одна из неотъемлемых провинций КНР, являющаяся особым административным районом с правом на высокую степень самоуправления. Америка выступает за независимость острова, и недавно американский Сенат одобрил законопроект о предоставлении военной помощи Тайваню на 4,5 млрд долларов.
20 сентября глава МИД Китая Ван И заявил, что начало «новой холодной войны» между КНР и США рискует обернуться катастрофой не только для этих двух стран, но и для всего остального мира.
ЦВС КНР руководит Народно-освободительной армией Китая и Народной вооружённой милицией.
По материалам ТАСС, НТВ, «Известий», РИА Новости
Хм,Китай обратился к России и Украине после выступления Путина
Китай призвал все стороны конфликта на Украине к прекращению огня и урегулированию ситуации путем диалога. Как сообщает ТАСС, так МИД КНР прокомментировало слова президента России Владимира Путина о частичной мобилизации. Об этом сообщает “Рамблер”. Далее: https://news.rambler.ru/world/49381466/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
И ЧЁ ?
Байден тоже сказал, что Россия угрожает ему ядерной войной.
Хорошо сказал.
https://www.youtube.com/watch?v=z__EAD7eaMY