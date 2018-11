«О текущем моменте» № 6 (138), ноябрь 2018 года (6)

После мюнхенской речи В.В. Путина (10 февраля 2007 г.93) политические деятели и СМИ государств Запада, за редкими исключениями, упрекают Россию в агрессивности.



Хотя, если обратиться к само́й речи В.В. Путина, то она посвящена проблемам, угнетающим государства (народы) всего мира, т.е. человечество в целом.



Эти проблемы в своём большинстве порождены Западом, и их необходимо разрешить в интересах всего человечества, а для этого, прежде всего, «развитые страны», изрядная часть из числа которых — государства Запада, должны начать сотрудничать друг с другом, прекратив самоутверждаться в ущерб другим и подчинив своей политике транснациональные корпорации, у которых нет иных интересов кроме, концентрации прав собственности на природные и социальные объекты, а также — в финансово-опосредованной форме рабовладения — на население регионов планеты.

Претензии Запада к России участились после организованного США в 2014 г. государственного переворота на Украине, по итогам которого население Крыма проголосовало за возвращение Крыма в Россию, а население Донецкой и Луганской областей не пожелало жить под властью проамериканской бандеровской хунты, хотя и не выразило прямого желания вернуться в Россию.



В итоге США лишились возможности обрести военно-морскую базу в Севастополе и военно-воздушную на одном из аэродромов Крыма (например на Бельбеке), чем остались очень недовольны.

После этого Запад обвиняет Россию как в «реальной» агрессии против «суверенной» Украины94, какой «агрессией» Россия воспрепятствовала Украине вступить в Евросоюз и в НАТО; так и в некой скрытной и потенциальной агрессивности (в частности, по отношении к государствам Прибалтики и Скандинавии); в ведении диверсионно-террористической деятельности на территории других государств (дело об отравлении Литвиненко; захват Крыма; дело об отравлении Скрипалей); в поддержке «террористических» и «тоталитарных» режимов (помощь правительству Сирии в защите от «гибридной агрессии» Запада, взаимоотношения с Ираном и КНДР); в примитивности культуры и в непригодности населения к эффективной трудовой и общественно-политической деятельности (не понимают и не приемлют ценностей «демократии по-западному»: гомосексуализма, свободы рынка, поощрения этнически чуждой миграции в свои страны и т.п.).

Т.е. в сознании западного обывателя целенаправленно формируется образ России как «империи зла», угрожающей мирной жизни «высокоцивилизованных» народов Запада и продвижению Западом «ценностей» своей передовой цивилизации в регионы планеты, где автохтонное население «отстало в цивилизационном развитии» от передового Запада.

А в сознании граждан России уже́ отечественные СМИ и русскоязычная блогосфера95 (они в большинстве своём заражены и бредят либерализмом) предлагают в качестве безальтернативного мнение о морально-этической порочности внешней политики России, о её недоговороспособности (нарушение разного рода договорённостей: о суверенитете и границах Украины и об урегулировании внутреннего конфликта на её территории96; об отказе от разработки и развёртывания определённых видов вооружений; о нарушении договорённостей о взаимодействии с другими государствами в кризисных регионах97 и с международными организациями); о том, что либеральная оппозиция (А. Навальный и КО) — действительная альтернатива порочному режиму, убивающему честных людей (Б. Немцова, А. Политковской и др.).



Наряду с этим в российском интернете идёт кампания накачки эмоций на тему «США и НАТО — недовояки» и «эту страну (Россию) не победить» (всё аналогично пропагандистской эйфории начала русско-японской и первой мировой войны ХХ века: см. агитки тех лет).

Сам же Запад подаёт свою политику исключительно как проявление заботы о соблюдении прав человека во всех странах, для чего необходимо становление повсеместно «демократических режимов» и обеспечение свободы торговли, свободы перемещения между странами труда и капитала.



А что касается санкционной политики в отношении России, то это вынужденная консолидированная реакция Запада на неправомерные действия «режима диктатора Путина» как в отношении населения самой России, так и в сфере международной политики.

Такие действия Запада, как продвижение НАТО на восток (за пределы ареала расположения военной инфраструктуры НАТО в период существования СССР); разрушение Югославии, Ливии и Ирака (в том числе с применением запрещённых видов оружия); стремление пересмотреть конвенцию Монтрё 1936 г. о статусе турецких проливов и правах военных кораблей нечерноморских государств в Чёрном море; поддержка террористической транснациональной организации ИГИЛ; сбор биологического материала населения России; секретные лаборатории по разработке биологического оружия в сопредельных с РФ странах; возникновение на территории России эпизоотий98, вызванных нетипичными для биоценозов России биоагентами, и многое другое — не находят освещения в западных СМИ и в блогосфере, а в российских либеральных СМИ и блогосфере подаются под ироничные комментарии99. Упрёки со стороны России в адрес Запада либо не получают огласки в СМИ Запада, либо преподносятся как заведомо лживые и клеветнические.

Во всех случаях нападок на Россию доказательная база Западу не требуется, а фабрикация постановочных видео и фотографий стала неотъемлемой составляющей работы СМИ и блогосферы государств Запада.



При этом работа телеканала «Russia today» («Россия сегодня», RT) во многих государствах Запада блокируется вопреки их же декларациям о праве их граждан на свободный доступ информации и их приверженность принципу свободы слова.

В последние несколько месяцев в мире множеством журналистов и политиков произносится речи о войне, об угрозе мировой войны, причиной которой может стать «нецивилизованность» России и её «неджентльменское» поведение, попрание Россией норм международного права в том виде, как нормы этого права истолковываются Западом.



Т.е. либеральные СМИ и блогосфера Запада и России пытаются уложить Россию в тот же сценарий, в который перед началом первой мировой войны ХХ века масонство смогло уложить Сербию. Приведём некоторые высказывания последнего времени на тему ожидания войны.

В 2016 г. отец «рейганомики» Пол Крейг Робертс заявил: «… победа Хиллари Клинтон на предстоящих выборах президента США будет означать войну с Россией. «Всё говорит о том, что конфликт между странами «будет неизбежным и, скорее всего, ядерным», — считает он»100.

Поэтому не надо удивляться, что выступая в ООН на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН, рассматривающего вопросы разоружения и международной безопасности, заместитель руководителя департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями российского МИД Андрей Белоусов заявил:

«"Тут недавно на заседании Соединенные Штаты заявили, что Россия готовится к войне. Да, Россия готовится к войне, я это подтверждаю. Да, мы готовимся защищать нашу родину, нашу территориальную целостность, наши принципы, наших людей. Мы готовимся к такой войне.



Но у нас есть серьезные отличия от Соединенных Штатов Америки. И в лингвистическом плане это отличие заключается всего в одном слове, что в русском языке, что в английском языке: Российская Федерация готовится к войне, а Соединенные Штаты Америки готовят войну", — сказал Белоусов после того, как комитет проголосовал против внесения на рассмотрение проекта российской резолюции по договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

"Иначе зачем Соединенным Штатам выходить из договора, наращивать ядерный потенциал, принимать новую ядерную доктрину, которая понижает уровень применения ядерного оружия? Вот это вопрос для всех нас", — добавил дипломат»101.

«Лидер КНР Си Цзиньпин призвал военные силы страны внимательно следить за развитием ситуации в Южно-Китайском море и на территории Тайваня, чтобы быть готовым к преодолению возможных ЧС.

«Необходимо сконцентрироваться на задачах и быть готовыми к войне. Нам необходимо учитывать всю трудность ситуации и разрабатывать соответствующий план действия. Также необходимо усилить учения военнослужащих», — цитирует его газета South China Morning Post»102.

«Визит Си и его выступление дополнили заявления министра обороны Китая, который заявил, что Китай никогда не откажется от Тайваня и что вызовы суверенитету Китая над Тайванем являются чрезвычайно опасными и приведут к военным действиям.

Все это происходит на фоне как периодических столкновений китайских и американских кораблей в Южно-Китайском море, так и продолжающейся общей деградации американо-китайских отношений, которые по примеру американо-российских отношений, счастливо катятся к еще одной Холодной войне.



А раз так, порох надо держать сухим, особенно если в Пекине, в перерывах между модернизацией армии и наращиванием возможностей ВМС, уже подумывают о практических способах возвращения Тайваня в родную гавань»103.

«СМИ распространили леденящее душу предсказание о третьей мировой и ее причинах. Как пишет портал "Южный федеральный", зловещее пророчество сделал американский генерал-масон Альберт Пайк, который жил еще в XIX веке.

По словам пророка, который, как утверждается, точно предсказывал обстоятельства Первой и Второй мировых войн, новый военный конфликт возникнет из-за Израиля и влиятельных людей в мусульманской умме.

Пайк заявлял, что якобы война будет на религиозной почве, а ее участниками станут исламский мир и все остальные государства.

По словам Пайка, в итоге погибнут миллионы людей, а Штаты падут»104.

В.В. Путин, выступая в ежегодном дискуссионном клубе «Валдай» 18 октября 2018 г., заявил:

«"Мы вообще ничего не боимся — страна с такой территорией, с такой системой обороны, с таким населением, готовым отстаивать свою независимость, свой суверенитет, — продолжил он. — Далеко не везде, не во всех странах есть такая предрасположенность граждан жизнь свою отдать за отечество — у нас есть". "С этим никто ничего не может поделать, и это вселяет в нас уверенность, что мы можем чувствовать себя спокойно" (…)

Пояснять Путину пришлось и свои слова о готовности применить ядерное оружие. Россия сделает это только после того, как убедится, что потенциальный агрессор наносит удар. "Наша концепция — это ответ на встречный удар", — заявил он. Он пояснил: суть ядерной доктрины России — в том, что "агрессор должен знать: возмездие неизбежно, все равно он будет уничтожен".

"А мы как жертва агрессии, мы как мученики попадём в рай, а они просто сдохнут", — сказал Путин. И добавил: "Потому что они даже раскаяться не успеют"»105.

* * *

Последнее заявление о неизбежности попадания в рай россиян в случае реализации сценария «ядерный удар США или НАТО по России — ответный удар России по государствам Запада» необходимо прокомментировать.



В нашем понимании ноосферно-религиозных (по их существу нравственно-этических) закономерностей в случае, если бы такой сценарий течения событий реализовался, то доступ в рай был бы закрыт для подавляющего большинства россиян, и в особенности — для представителей политической и бизнес- «элит», руководителей государства.



Причина в том, что умышленное начало ядерной войны США или НАТО против России может иметь одну причину — иллюзию безнаказанности такого рода нападения, порождённую самою же Россией, т.е. политикой её государственности, поведением политической и бизнес- «элит», образом жизни подавляющего большинства населения.



И если бы такой сценарий реализовался, то пришлось бы отвечать перед Всевышним за создание такого рода иллюзии безнаказанности.

Отвечать пришлось бы довольно широкому кругу лиц потому, что предостережения Свыше были уже неоднократно даны на протяжении более, чем столетия, через разных людей, которые думали о судьбах России и мира в разные времена:

Но и без ядерной войны, способной уничтожить нынешнюю глобальную цивилизацию, отвечать за уклонение от исполнения по совести всего программно-предписанного в названных произведениях многим россиянам, и прежде всего её политикам, предпринимателям и топ-менагерам — придётся. НАТО-вцы и прочие либерасты ответят за своё114.

* *

*

Поэтому Послание В.В. Путина Федеральному собранию 2018 г.115, сопровождаемое мультфильмами на темы новейших систем вооружения, которые Россия либо недавно поставила на вооружение, либо готовится поставить на вооружение в ближайшее время, в глобально-политической обстановке формируемой Западом, было исключительно уместно.

Способ миропонимания Запада и его главный этический принцип выразил Аль-Капоне: «Добрым словом и пистолетом вы можете добиться гораздо большего, чем одним только добрым словом»116. По отношению же к внешнему миру сам Запад действует по принципу, выраженному в поэзии британской поэзии времён наивысшей мощи этой колониальной империи: «На любой ваш вопрос мы дадим вам ответ: У нас много пулемётов, а у вас их нет»117.

Соответственно фрагмент Послания Федеральному собранию 2018 г., представляющий послание В.В. Путина потенциальным поджигателям войны на Западе, вполне адекватен: со всеми надо говорить доходчиво — на понятном им языке, но никого не надо запугивать до состояния зажатой в углу крысы.



А Запад пытается запугать Россию: санкциями, продвижением боевых и логистических инфраструктур НАТО в ранее несвойственные для этого военного блока регионы планеты, военными учениями вблизи границ России.

Поэтому, прежде, чем писать о перспективах войны, мiра и мира, обратимся к теории войны и теории мира как войны иного рода.



Внутренний Предиктор СССР*

18 октября — 14 ноября 2018 г.

________________