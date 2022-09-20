Референдум о вступлении ЛНР в состав России пройдет с 23 по 27 сентября
В ЛНР принят закон о проведении референдума о воссоединении Луганской Народной Республики с Россией. Закон уже подписан главой ЛНР Пасечником. Референдум должен пройти с 23 по 27 сентября. Ожидается, что аналогичный закон появится и в ДНР. Также сегодня власти Херсонской и Запорожской областей также высказались за проведение референдумов за воссоединение с Россией в кратчайшиие сроки. Ждем всех домой.
упокой господи украину и да -таки приступили к дележу российских земелек -недаром же Зеля первым издал Указ о приравнивании жителей Польши и Украины.Такая щедрость не прошла незамеченной и украинцев с 01,10, освободили от подоходных налогов в Польше.А тебя КТ ??или только со статусом -беженец или по национальности??
п.с. не эту ли эту новость предрекал жирик на 19,09,
«Поддерживаете ли вы вхождение в состав Российской Федерации Донецкой Народной Республики на правах субъекта РФ?» – сказал Пушилин в эфире «России 24», передает ТАСС.-именно так будет звучать вопрос в бюлллетене.Заметьте -республика,а значит и свой там презик или как в Татарстане кличут теперь.Медленно и осторожно и их будет (учитывая любовь к Мазно)с десяток наверное республик,Запорожье хотят называться Запорожским краем..Да хоть эмиратом ,лишь бы не Новым Иерусалимом или Хазарией и что хуже Вяликой Польшей.Вымираты??мойтесь и повторите русский ,скоро у вас будем и придется вам памятники восстанавливать,а Зулейха Халатовна, сбежавшая по бедности на свою виллу туда, будет проникновенно ,как Кб,читать Пушкина и Тютчева нашим бойцам.