Главная » Новости Украины и Новороссии

Референдум о вступлении ЛНР в состав России пройдет с 23 по 27 сентября

46 2

В ЛНР принят закон о проведении референдума о воссоединении Луганской Народной Республики с Россией. Закон уже подписан главой ЛНР Пасечником. Референдум должен пройти с 23 по 27 сентября. Ожидается, что аналогичный закон появится и в ДНР. Также сегодня власти Херсонской и Запорожской областей также высказались за проведение референдумов за воссоединение с Россией в кратчайшиие сроки. Ждем всех домой.





Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7873617.html
Метки: война на украине, донбасс, лнр, Луганская Народная Республика, пасечник, референдум, Россия, Украина
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Жители Херсона должны сами решить, хотят ли они жить в России
Новости Украины и Новороссии 05 июня 2015
Информация к размышлению украинцам, проживающим В ДНР, ЛНР и на основной территории Украины
Новости Украины и Новороссии 28 мая 2017
2 Комментария » Оставить комментарий
  • 25775 21633
    марина три часа назад

      упокой господи украину и да -таки приступили к дележу российских земелек -недаром же Зеля первым издал Указ о приравнивании жителей Польши и Украины.Такая щедрость не прошла незамеченной и украинцев с 01,10, освободили от подоходных налогов в Польше.А тебя КТ ??или только со статусом -беженец или по национальности??
      п.с. не эту ли эту новость предрекал жирик на 19,09,

    • 25775 21633
      марина 30 мин. назад

        «Поддерживаете ли вы вхождение в состав Российской Федерации Донецкой Народной Республики на правах субъекта РФ?» – сказал Пушилин в эфире «России 24», передает ТАСС.-именно так будет звучать вопрос в бюлллетене.Заметьте -республика,а значит и свой там презик или как в Татарстане кличут теперь.Медленно и осторожно и их будет (учитывая любовь к Мазно)с десяток наверное республик,Запорожье хотят называться Запорожским краем..Да хоть эмиратом ,лишь бы не Новым Иерусалимом или Хазарией и что хуже Вяликой Польшей.Вымираты??мойтесь и повторите русский ,скоро у вас будем и придется вам памятники восстанавливать,а Зулейха Халатовна, сбежавшая по бедности на свою виллу туда, будет проникновенно ,как Кб,читать Пушкина и Тютчева нашим бойцам.

      Оставить комментарий

      Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

      Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
      Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

      (Обязательно)

      Быстрый переход:

      Информация о сайте

      Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

      Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
      Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
      Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

      Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

      Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru