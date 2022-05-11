Жители Херсона должны сами решить, хотят ли они жить в России
В дополнение к заявлениям https://colonelcassad.livejournal.com/7608970.html военно-гражданской администрации Херсонской области о готовности подать заявку Путину на вступление в Россию.
Кремль по текущей ситуации.
1. Операция на Украине идет по плану.
2. Военное положение в РФ вводить не будут.
3. Жители Херсонской области должны сами решить, хотят ли они жить в России, после чего подать заявку.
4. Заявка на вступление Херсонской области в РФ должна быть юридически обоснована.
Фактически, это звучит как предложение/обоснование проведения референдума на территории Херсонской области о вступлении в состав России.
Юридическим обоснованием может послужить всенародное волеизъявление, как это было в случае с референдумом в Крыму в 2014-м году или планируется в 2022-м в ДНР и ЛНР после освобождения их территорий.
Пока что, какой-то масштабной подготовки к референдуму в Херсонской области не отмечается, но риторика на этот счет становится все более красноречивой.
Как показывает сравнение проукраинских митингов и мероприятий на День Победы (несмотря на истерики про то, что всех на шествие "Бессмертного полка" сгоняли под дулом автомата), расклад актива в Херсоне явно не в пользу Украины. По сельской местности пока что сказать трудно.
Это конечно все здорово. И Харьков хочет быть столицей (как и был ранее).
Но мне кажется что Херсон должен подать заявку Пушилину. Именно Донецк противостоял запрету русского языка. Противостоял с оружием в руках.
По моему не надо торопиться. По моему и украинский язык должен там быть.
Ведь там живут и украинцы, и они должны иметь право быть украинцами.
а что твой язык хуже украинского?
тебе 65, но мочалка мочалкой на хамере.
Дорога ложка к обеду. Не стоит забегать вперед, СВО еще продолжается.
Надо сначала полностью освободить весь Донбасс, Харьков, Запорожье,
Николаев, Одессу…
а остальное? кстати, Путин говорил про всю украину
У меня стоит многоточие в конце предложения.
По большому счету– да, надо демилитаризировать и денацифицировать
всю Украину, но тут многое зависит от решения политической власти РФ,
от условий и обстоятельств. Мы же можем лишь предполагать, потому что
не владеем всей информацией.
Действительно, жители Херсона и области должны сами решить, с кем им быть. И нас…ть на мнение англосаксов и их шавок.
Плохой вариант для Украины, – вариант Югославии. Когда одно государство развалилось и превратилось в кучу срущи….ся между собой небольших, но со своими божками и управленцами. Псаки тут выдала недавно что возможен дипломатический, не военный вариант разрешения ситуации. Подготавливают? Польше- западная часть, нам Донецкая и Луганская области, вполне возможно Херсон с областью, венграм,румынам? То же надо. И надо Киев пиндосам? Видимо ср..ч будет жесткий. Посмотрим.
Да это удивительная войнушка Стелм ,прокси (не знаю что это)но все делают деньги ,воля народа Иногда совпадает с интересами стороны конфликта -иногда ..Все делают деньги и пиар на всем.Иногда кажется ,что война только в сетях.Азовсталь держал накал страстей ,а потом все стихло ,мирные вышли ,Ходаковский сегодня (ему верю больше чем МММ -ку Пушилину)заявил,что нашли под ж/д путями ход,по которому ходят и выходят…А чего стоит Змеиный -там 20млн зерна простаивает ,нельзя теперь морем вывезти ,Россия контролирует море и мстит за Москву ,но чем же тогда Голодоморчик мутить.Сечас начнут очередные торги.Вы проспали Стелм ,вместо Псаки теперь черная лесби у деда…
“Блокада украинских портов приносит Киеву убытки в 180 миллионов долларов США в день.
Украина является крупным мировым экспортером продуктов питания, которые в основном экспортируются именно морским путем. Через заблокированные ВМФ России порты на Черном и Азовском морях проходило почти 70% экспорта. По подсчетам экспертов, блокада портов приносит Украине ежедневно убытки на сумму 180 миллионов долларов.
Также аналитики отмечают, что с начала военных действий потребление электроэнергии в Украине снизилось почти вдвое – с 24 до примерно 13,5 ГВт в часы пик. Это говорит о том, что большинство промышленных предприятий просто не работают. По данным офиса президента, 50% компаний прекратили свою деятельность.
В глубоком коллапсе находится и банковский сектор, в первую очередь, из-за провисших кредитов и закрытия офисов и банкоматов. Можно говорить о том, что функционирование финансовой системы Украины сейчас напрямую зависит от помощи Запада. В настоящее время сумма поддержки, полученной и объявленной в виде кредитов и прямых грантов, составляет около 25 миллиардов долларов США, но этого явно недостаточно.
п.с.
не страна, а мечта для международных спекулянтов и просто проходимцев
это ж сколько бабок можно отмыть на масштабной помощи несуществующему государству
а главное — никто же не может проверить, куда и что делось…НИКТО,кроме Бени -ему теперь только осколки..
п.п.с. я на учете у х/вейнбинов котов ,они пишут оперы,так что сами ищите.Вы наскоками и плюсуете всем подряд..
марина, я совсем не наскоками(а может и так), мне просто был раньше интересен сайт, лет 5 назад с тех пор много изменилось, теперь захожу реже. Не смотри на мои плюсы кому-то, я как обычный человек могу быть согласен или нет с чьим-то мнением. Да это и не важно. Сайт стал политизированным, нет СВО тут ни при чем, он еще раньше таким стал. Ну, ты понимаешь о чем я. Надо бы сайту поменять название. Никаких тайных знаний сегодня он не открывает, одна политика осталась и гумносер между пользователями. При том я знаю финал этой всей бадяги : никто и ничто никому не докажет, но это видимо надо для своего удовлетворения
P.S. надо идти, напишу еще попозже.
Если это не пропагандистская акция, с заранее известным результатом в пользу России, то это называется куколдизм.