Завтра начнутся референдумы
Завтра начнутся референдумы
1. Завтра в ДНР, ЛНР, Херсонской области и Запорожской области начнутся референдумы о воссоединении с Россией. Жителям предлагается либо согласиться, либо отказаться от вступления в состав РФ на правах субъекта.
2. Текущая социология показывает, что ответы будут положительными, причем в ЛНР и ДНР зашкаливающе положительными. Что в числе прочего обусловлено нереально долгим ожиданием этого выбора, который Крыму достался считай почти бесплатно, а на ЛДНР ждали 8 лет и воевали за этот выбор.
3. Можно ожидать резкой активизации обстрелов гражданской инфраструктуры со стороны ВСУ, терактов и убийств. Безусловно, украинские террористы в ближайшие дни убьют какое-то кол-во гражданских лиц, что конечно не изменит как сам факт проведения референдумов, так и их итог. После проведения референдумов, на новых территориях РФ скорее всего будет введен полноценный режим КТО и начнется фильтрация бывших АТОшников и прочей сволочи.
4. Бюллетени в ДНР и ЛНР только на русском, в Запорожской и Херсонской областях на русском и украинском. Выбор простой – Да или Нет. Как на русском, так и на украинском.
5. Жители данных регионов, которые находятся на территории РФ, смогут проголосовать и на территории России. У нас в Севастополе уже 4 пункта для голосования подготовили. Так что беженцы свое право голоса реализуют и надежда украинских террористов на то, что сбежавшие от обстрелов беженцы самим фактом отсутствия понизят явку на голосовании, не оправдается.
6. После 27 сентября в течение от 1 до 5 дней будут подсчитаны результаты и после официального их объявления, будут поданы заявки на вступление в состав России. Которые будут оперативно приняты. Это обеспечит юридическую необратимость, так как приняв эти регионы в состав РФ, любые попытки оспорить их новый статус будут являться прямым нарушением Конституции, а также затрагивать вопросы ядерной доктрины.
7. Соответственно, пройдя через точку бифуркации с мобилизацией, Россия в ближайшую неделю стремительно пройдет еще одну, связанную с закреплением расширения своих границ.