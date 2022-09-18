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Сергей Сергеев-Ценский. Преображение человека. Радиопостановка (1961)

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Сергей Сергеев-Ценский. Преображение человека. Радиопостановка

Инсценированные страницы 3 части эпопеи "Преображение России" в исполнении артистов МХАТа. История инженера Матийцева, заведовавшего шахтой, принадлежавшей бельгийской компании. Он был уволен, а позже арестован за свои обвинительные слова в адрес хозяев о каторжном труде и кошмарных условиях жизни шахтеров. Это стало началом его революционного пути.

Автор инсценировки и режиссер Жильцов Алексей.
Большой симфонический оркестр Всесоюзного радио и телевидения, дирижер Гаук Александр.
Звучат фрагменты симфонической поэмы Холминова Александра "Рожденные бурей".

#СергейСергеевЦенский #ПреображениеЧеловека #Радиопостановка #Радиотеатр

Исполнители: Матийцев, горный инженер – Губанов Леонид; Безотчетнов, главный инженер – Жильцов Алексей; Божок, коногон в шахте – Новосельский Виктор; Дарьюшка, шахтерская вдова – Дементьева Валерия; Надзиратель – Балакин Борис; Доктор – Шутов Дмитрий; Яблонский, горный инженер – Колчицкий Галикс; Председатель окружного суда – Терешин Игорь; Прокурор – Ковшов Николай; Коля Худолей, студент-революционер – Покровский Алексей; Лиля, невеста Матийцева – Иванова (Головко) Кира; Серафима Петровна, учительница – Хромова Елена

Год производства: 1961 

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=__8bpT6jOnI
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