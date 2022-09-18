Сергей Сергеев-Ценский. Преображение человека. Радиопостановка (1961)
Сергей Сергеев-Ценский. Преображение человека. Радиопостановка
Инсценированные страницы 3 части эпопеи "Преображение России" в исполнении артистов МХАТа. История инженера Матийцева, заведовавшего шахтой, принадлежавшей бельгийской компании. Он был уволен, а позже арестован за свои обвинительные слова в адрес хозяев о каторжном труде и кошмарных условиях жизни шахтеров. Это стало началом его революционного пути.
Автор инсценировки и режиссер Жильцов Алексей.
Большой симфонический оркестр Всесоюзного радио и телевидения, дирижер Гаук Александр.
Звучат фрагменты симфонической поэмы Холминова Александра "Рожденные бурей".
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Исполнители: Матийцев, горный инженер – Губанов Леонид; Безотчетнов, главный инженер – Жильцов Алексей; Божок, коногон в шахте – Новосельский Виктор; Дарьюшка, шахтерская вдова – Дементьева Валерия; Надзиратель – Балакин Борис; Доктор – Шутов Дмитрий; Яблонский, горный инженер – Колчицкий Галикс; Председатель окружного суда – Терешин Игорь; Прокурор – Ковшов Николай; Коля Худолей, студент-революционер – Покровский Алексей; Лиля, невеста Матийцева – Иванова (Головко) Кира; Серафима Петровна, учительница – Хромова Елена
Год производства: 1961